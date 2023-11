I ka makahiki hea ʻaʻole hiki iā ʻoe ke loaʻa hou i ka shingles?

ʻO Shingles, i kapa ʻia ʻo herpes zoster, kahi maʻi maʻi e hoʻoulu ai i ka ʻeha ʻeha. Hoʻokumu ʻia ia e ka maʻi varicella-zoster, ka maʻi maʻi like e hoʻoulu ai i ka moa. ʻOiai hiki i ka shingles ke hoʻopilikia i ka poʻe o nā makahiki āpau, ʻoi aku ka maʻamau o ka poʻe ʻelemakule a me nā poʻe me nā ʻōnaehana pale nāwaliwali. Akā i ka makahiki hea ʻaʻole hiki iā ʻoe ke loaʻa hou i ka shingles? E ʻimi kākou i kēia nīnau a hoʻomālamalama i ke kumuhana.

He aha ke ʻano o nā makahiki maʻamau no ka shingles?

Hiki ke loaʻa nā shingles i kēlā me kēia makahiki, akā ʻike pinepine ʻia i nā poʻe ma mua o 50. Wahi a nā Centers for Disease Control and Prevention (CDC), ma kahi o hoʻokahi o ʻekolu mau kānaka ma ʻAmelika Hui Pū ʻIa e hoʻomohala i nā shingles i ko lākou ola ʻana. Piʻi ka pilikia o ka hoʻomohala ʻana i ka maʻi shingle i ka makahiki, a piʻi nui ka maʻi ma hope o ka makahiki 50.

Hiki iā ʻoe ke loaʻa i ka shingles ma hope o kekahi mau makahiki?

ʻOiai e piʻi aʻe ka pilikia o ka hoʻomohala ʻana i ka shingles i ka makahiki, ʻaʻohe makahiki kikoʻī i hiki ʻole ai iā ʻoe ke loaʻa hou i ka maʻi maʻi. Hiki i nā poʻe ma ko lākou mau makahiki he 80 a he 90 paha ke hoʻomohala i ka shingle inā ua loaʻa mua lākou i ka maʻi maʻi moa. Noho ka ma'i varicella-zoster i loko o ke kino ma hope o ka ho'ōla 'ana o ke kanaka mai ka ma'i ma'i moa, a hiki ke ho'āla hou 'ia ma hope o ke ola, e ho'oulu ai i ka shingles.

Hiki ke pale ʻia nā ʻōpala?

ʻAe, hiki ke pale ʻia ka shingles ma o ka lāʻau lapaʻau. Manaʻo ka CDC i ka lāʻau lapaʻau ʻelua-dose i kapa ʻia ʻo Shingrix no nā pākeke he 50 mau makahiki a ʻoi aku. He mea maikaʻi loa kēia lāʻau lapaʻau i ka hōʻemi ʻana i ka pilikia o ka shingles a me kona mau pilikia. Manaʻo ʻia no ka poʻe i loaʻa i ka lāʻau lapaʻau kahiko, Zostavax.

He aha nā hōʻailona o ka shingles?

ʻO nā hōʻailona o ka shingles ka mea maʻamau i kahi ʻeha ʻeha e ʻike ʻia ma ke ʻano he pūʻali a i ʻole ka ʻili ma kekahi ʻaoʻao o ke kino. Hoʻopili pinepine ʻia kēia maʻi ʻino me ka ʻili, ka ʻili, a i ʻole ke ʻano wela. ʻO nā hōʻailona ʻē aʻe e pili ana i ke kuni, ke poʻo, ka luhi, a me ka naʻau i ka mālamalama. Inā ʻike ʻoe i kēia mau hōʻailona, ​​​​pono e ʻimi koke i ka lāʻau lapaʻau.

I ka hopena, ʻaʻohe makahiki kikoʻī e hiki ʻole ai iā ʻoe ke loaʻa hou nā shingles. ʻOiai he mea maʻamau ia i ka poʻe ʻelemakule, hiki i ka shingles ke hoʻopilikia i nā kānaka o kēlā me kēia makahiki. He ala maikaʻi ka hoʻopaʻa ʻana i ka maʻi maʻi maʻi, a ke paipai nei ka CDC i ka lāʻau lapaʻau Shingrix no nā pākeke he 50 a ʻoi aku. Inā ʻike ʻoe i nā hōʻailona o ka shingles, he mea nui e nīnau i ke kauka olakino no ka maʻi kūpono a me ka mālama ʻana.