ʻO Star Like the Sun "Hoʻopau pinepine ʻia a ʻai ʻia" e Black Hole

Ua loaʻa i nā kānaka ʻepekema mai ke Kulanui o Leicester kahi ʻike hoihoi e pili ana i kahi hōkū ma 500 miliona mau makahiki māmā. ʻO ka hōkū, i kapa ʻia ʻo Swift J0230, ke ʻoki pinepine ʻia a ʻai ʻia e kahi lua ʻeleʻele, e hana ana i nā ʻōhū mau o ka mālamalama i kēlā me kēia 25 lā. ʻO kēia hanana, i ʻike ʻia he hanana hoʻohaunaele kai, hana maʻamau i ka wā e ʻai ai ka lua ʻeleʻele i kahi hōkū. Eia nō naʻe, i kēia hihia, ua luku wale ʻia ka hōkū, e hopena i ka hoʻokuʻu pinepine ʻana.

Ua ʻike ka poʻe noiʻi ua hāʻule ka maʻamau o ka hoʻokuʻu ʻana o ka hōkū ma waena o ʻelua ʻano o ka puka ʻana: ʻo nā mea e puka ana i kēlā me kēia mau hola a me nā mea e puka ana i kēlā me kēia makahiki a i ʻole. Ma kahi o ka palaho e like me ka mea i manaʻo ʻia, e ʻālohilohi ana ʻo Swift J0230 no ʻehiku a 10 mau lā ma mua o ka hemo koke ʻana, e hana hou i kēia kaʻina hana ma kahi o 25 mau lā.

Ua hāʻawi kēia ʻike kūʻokoʻa i kahi loulou nalo i ka hoʻomaopopo ʻana i ka hoʻopilikia ʻana o nā lua ʻeleʻele i nā hōkū orbit. Ua hōʻike ʻo Kauka Robert Eyles-Ferris, ka mea i komo i loko o ke aʻo ʻana, i ka hauʻoli e pili ana iā Swift J0230, me ka ʻōlelo ʻana he "hoʻohui hoihoi i ka papa o nā hōkū i hoʻopilikia ʻia."

Wahi a ka poʻe noiʻi, ʻōlelo ʻia nā hiʻohiʻona o ka Swift J0230 outburst e like ka nui o ka hōkū me ka lā a aia i loko o kahi orbit elliptic a puni kahi lua ʻeleʻele haʻahaʻa ma ke kikowaena o kāna galaxy. I ka ʻoki ʻia ʻana o ka hōkū a ʻai ʻia e ka lua ʻeleʻele, ua ʻoki ʻia nā mea like me ʻekolu mau honua mai kona lewa a ua wela. Hoʻokuʻu ka wela nui i ka nui o nā hihi X, i ʻike ʻia e ka Neil Gehrels Swift Observatory o NASA.

ʻO ka lua ʻeleʻele ke kuleana no ka ʻai ʻana iā Swift J0230 i manaʻo ʻia aia ma waena o 10,000 a me 100,000 mau manawa o ka nui o ka lā, he mea liʻiliʻi ia no ka lua ʻeleʻele supermassive. Ua hiki ke loaʻa iā Swift J0230 me ka hoʻohana ʻana i kahi mea ʻike transient hou i hoʻomohala ʻia e ka hui University of Leicester.

Manaʻo nā mea noiʻi he hoʻomaka wale kā lākou ʻike. Manaʻo lākou e loaʻa i nā mea he nui e like me Swift J0230 me ka hoʻohana ʻana i kā lākou mea hana hou a manaʻo e wehe i nā ʻike hou aʻe i ke ʻano o nā lua ʻeleʻele a me kā lākou pilina me nā hōkū.

Nā kumu: University of Leicester, Nature Astronomy