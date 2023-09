ʻO ke ala hou no ke ana ʻana i nā mamao o ka Galaxy me ka hoʻohana ʻana i nā hōkū RR Lyr manawa pālua

Ua ʻōlelo ka poʻe Astronomers i kahi ala hou no ke ana pololei ʻana i nā mamao o nā galaxies me ka hoʻohana ʻana i nā hōkū RR Lyr manawa pālua, hiki ke hoʻonui i ka helu o nā galaxies me nā mamao pololei ma o 20 mau manawa. Hoʻopau kēia ʻano i ka pono o nā nānā spectroscopic, e ʻoi aku ka maikaʻi a hiki ke loaʻa.

ʻO nā hōkū RR Lyr he mau mea hoʻololi puʻupuʻu i ʻoi aku ma mua o ʻelua mau makahiki ma mua o ko mākou Lā a ʻālohilohi 100 mau manawa ʻoi aku ka mālamalama. Hiki ke hoʻohana ʻia kēia mau hōkū e like me nā kukui maʻamau no ke ana ʻana i nā mamao ma muli o ka pilina ma waena o ko lākou manawa pulsation a me ka luminosity. Ma ke aʻo ʻana i nā hōkū RR Lyr manawa pālua, ua loaʻa i nā astronomers mai ka National Astronomical Observatories of the Chinese Academy of Sciences ke ala e hoʻonui ai i ka hala o nā galaxies i 1-2%.

Ma kahi o 5% o nā hōkū RR Lyr e ʻoi aku ma mua o hoʻokahi manawa, a he ʻokoʻa nā hōkū RR Lyr manawa ʻelua no ka mea pili nā manawa ʻelua me nā waiwai stellar e like me ka nui a me ka nui o ka elemental. Ma ka nānā ʻana i kēia mau manawa, hoʻokumu ka poʻe astronomers i kahi pilina manawa-luminosity i kūʻokoʻa i ka nui o ka elemental, e ʻae ana i nā ana mamao pololei me ka ʻole o ka nānā ʻana i nā spectroscopic.

ʻAʻole hāʻawi wale ka hoʻohana ʻana i nā hōkū RR Lyr manawa lua i nā mamao hilinaʻi akā ʻike pū kekahi e pili ana i ka nui o nā mea i loko o nā galaxies. Ke wehe nei kēia ala hou i nā manawa kūpono no ka loaʻa ʻana o nā ana mamao kikoʻī kiʻekiʻe mai ka photometry wale nō, me ka hoʻonui nui ʻana i ka nui o nā galaxies me nā mamao pololei.

I ka wā e hiki mai ana, me ke kōkua o ka China Space Station Telescope a me ka Vera C. Rubin Observatory, ua manaʻo ʻia e ʻike ʻia nā ʻumi kaukani o nā hōkū RR Lyr manawa pālua i nā hōkūhele kokoke. Ma ka hoʻohana ʻana i kēia ʻano ana ka lōʻihi, manaʻo ka poʻe astronomers e hana i kahi palapala ʻāina intuitive 3D o ka Pūʻulu Kūloko a loaʻa i kahi Hubble pololei kiʻekiʻe.

ʻO kēia noiʻi, i paʻi ʻia ma ka puke pai Nature Astronomy, hoʻonui i ko mākou ʻike i nā mamao o ka galaxy a hāʻawi i kahi mea hana waiwai no ke aʻo ʻana i ke ao ākea.

Reference:

"ʻO ka hoʻohana ʻana i nā hōkū RR Lyrae ʻelua-mode ma ke ʻano he mamao ikaika a me nā hōʻailona metallicity" na Xiaodian Chen, Jianxing Zhang, Shu Wang, a me Licai Deng, 19 Iune 2023, Nature Astronomy. DOI: 10.1038/s41550-023-02011-y