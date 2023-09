Asteroid Crashed by NASA's Dart Mission Behaving Strangely

ʻO kahi asteroid i manaʻo ʻia i hāʻule ʻia e ka moku mokulele Dart o NASA i kahi misionari e hoʻololi i kona ala ke hōʻike nei i nā ʻano ʻano ʻokoʻa. Ua kuʻi ka mokulele me ka Dimorphos asteroid i Kepakemapa o ka makahiki i hala ma ke ʻano he ʻāpana o ka hoʻokolohua e hoʻāʻo ai i ka pale o ka Honua mai nā hopena asteroid. Eia naʻe, ua ʻike ʻia kahi kumu a me kāna papa e aʻo ana i ka pōhaku mai ka wā o ka hui ʻana, ke neʻe nei ia ma kahi ʻano i manaʻo ʻole ʻia.

ʻO ka asteroid liʻiliʻi, ʻo Dimorphos, aia ma ka orbit a puni kahi asteroid nui i kapa ʻia ʻo Didimos. Ma ka lanakila ʻana i Dimorphos, ua hiki i ka misionari Dart ke hoʻololi i kāna orbit me kahi nui nui. ʻO Dart, ʻo ia ka Double Asteroid Redirection Test, ua hoʻohana i kahi mokulele e like me ka nui o ka pahu hau e hui pū me ka asteroid. Ua manaʻo ʻia kēia hui ʻana e hoʻoholo inā hiki ke hoʻohana ʻia ke ʻano like e hoʻololi i ke ala o kahi asteroid pōʻino e hele ana i ka Honua.

Eia naʻe, ua loaʻa i kahi hui o nā keiki a me kā lākou kumu, ʻo Jonathan Swift, ma ke kula ʻo Thacher ma Kaleponi, kahi ʻike kamahaʻo me ka hoʻohana ʻana i kā lākou telescope kula. Ua ʻike lākou ua hoʻomau ka orbit o Dimorphos i ka lohi ma hope o ka hopena, ʻaʻole ia ka mea i manaʻo ʻia. Ua hōʻike ʻia kēia ʻike ma kahi hālāwai o ka American Astronomical Society a hiki paha ke hoʻololi i nā mikiona asteroid redirection e hiki mai ana e NASA.

ʻO kekahi o ka wehewehe ʻana no ka hoʻololi mau ʻana i ka orbit o ka asteroid, ʻo ia ka hopena i hoʻolei ʻia nā mea, me nā pōhaku nui, i ka ʻili o ka asteroid a hāʻule hope i hope, e hoʻololi hou ana i kāna orbit. Ke hoʻolālā nei ka European Space Agency e hoʻomaka i kahi misionari i kapa ʻia ʻo Hera i 2026 e aʻo iā Dimorphos a hiki ke hōʻike i ka ʻike hou aʻe e pili ana i kāna ʻano ma hope o ka hui ʻana.

I ka hopena, ʻo ka hui ʻana o ka misionari NASA Dart me ka Dimorphos asteroid ua alakaʻi i nā loli i manaʻo ʻole ʻia i ka orbit o ka asteroid. ʻO nā haʻawina hou aʻe a me nā misionari, e like me ka huakaʻi Hera e hiki mai ana, e kōkua i ka poʻe ʻepekema e hoʻomaopopo maikaʻi a hiki ke hoʻēmi i ka hopena o nā hopena asteroid ma ka Honua.

Ke wehewehe:

– Asteroid: He mea pōhaku liʻiliʻi e ʻōpuni ana i ka Lā

– Meteor: He asteroid e ʻā ana i ka lewa o ka Honua

- Vesta: ʻO kekahi o nā asteroids nui loa i ʻike ʻia me ke anawaena o 530km (330 mau mile)