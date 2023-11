ʻO ka Evolving Console Release of Ark: Survival Ascended

By

Ark: Survival Ascended, ka mea i manaʻo nui ʻia ʻo Unreal Engine 5 remake o ka pāʻani kaulana ʻo Ark: Survival Evolved, ua hoʻāla i ka hauʻoli a me ka hoʻohaʻahaʻa i waena o nā mea pāʻani console. Ua hoʻolaha ʻo Developer Studio Wildcard i kahi lā hoʻokuʻu no ka mana Xbox ʻoiai ke kali nei i ka hoʻokuʻu ʻana o PlayStation 5.

Ma kahi pou hou ma Twitter, ua hōʻoia ʻo Studio Wildcard e hoʻomaka ʻo Ark: Survival Ascended ma Xbox Series X a me S ma Nowemapa 21 ma 9am Pacific / 12noon Eastern / 5pm UK. Ua hoʻokumu kēia hoʻolaha i ka manaʻolana i ka poʻe hoihoi Ark, ka poʻe i kānalua i ka wā ma mua e pili ana i ka hilinaʻi o nā lā hoʻokuʻu o Studio Wildcard.

Eia nō naʻe, pono e kali iki nā mea pāʻani PlayStation 5, no ka mea, ua hoʻokuʻu ʻia ka hoʻokuʻu ʻana o Ark: Survival Ascended ma kēia kahua i ka hoʻomaka ʻana o Dekemaba. Ua haʻi ʻo Studio Wildcard i "kekahi mau pilikia" i loaʻa i ka wā o ke kaʻina hōʻoia me Sony ke kumu o ka lohi. Manaʻo ʻia e hoʻopiʻi paha ka pāʻani cross-platform, akā hōʻoia ʻo Studio Wildcard i nā mea pāʻani e hana ikaika lākou e hoʻolako i ka ʻike cross-platform maikaʻi loa.

ʻOiai ka lohi ʻana o ka console, ua manaʻo ʻia ka hoʻomaka ʻana o ka Steam o Ark: Survival Ascended. Ua kūʻai aku ka pāʻani ma luna o 600,000 kope i loko o ʻelua pule wale nō ma hope o kona hoʻokuʻu ʻana. Eia naʻe, ua hālāwai kekahi mau mea pāʻani i nā pilikia hana i hoʻopilikia i ka ʻike pāʻani holoʻokoʻa. Ua hoʻomaopopo ʻo Studio Wildcard i kēia mau hopohopo a ua hoʻohiki ʻo ia e hoʻoponopono iā lākou ma o nā patch a me nā mea hou.

ʻOiai ʻo Ark: Survival Ascended e hoʻomau nei i ka hoʻomaikaʻi ʻana, ʻo kona mea i loaʻa mua, Ark: Survival Evolved, ke kaulana nei i waena o nā mea pāʻani. I kēia manawa, ʻoi aku ka nui o nā poʻe e pāʻani nei i ka pāʻani kumu ma mua o kāna mana remastered.

Ke kali nei nā mea pāʻani i ka hoʻokuʻu console a leʻaleʻa paha i ka pāʻani ma Steam, hāʻawi ka honua o Ark: Survival Ascended i kahi huakaʻi hauʻoli piha i nā dinosaurs, nā pilikia ola, a me kahi ʻike pāʻani e ulu nei.

Nā nīnau i nīnau pinepineʻia (FAQ)

1. He aha ka Ark: Survival Ascended?

ʻO Ark: Survival Ascended kahi hana hou o ka pāʻani mua Ark: Survival Evolved, i hoʻomohala ʻia e Studio Wildcard me ka hoʻohana ʻana i Unreal Engine 5. Hāʻawi ia i kahi ʻike ola immersive i loko o ka honua e piha ana me nā mea prehistoric.

2. I ka manawa hea e hoʻokuʻu ʻia ai ʻo Ark: Survival Ascended ma Xbox?

Ark: Survival Ascended e hoʻokuʻu ʻia ma Xbox Series X a me S ma Nowemapa 21 ma 9am Pacific / 12noon Eastern / 5pm UK.

3. No ke aha i lohi ai ka hoʻokuʻu ʻana o ka PlayStation 5 o Ark: Survival Ascended?

Ua hoʻokuʻu ʻia ka PlayStation 5 o Ark: Survival Ascended i ka hoʻomaka o Dekemaba ma muli o "kekahi mau pilikia" i loaʻa i ka wā o ke kaʻina hōʻoia me Sony. Ke hana nei ʻo Studio Wildcard e hoʻoponopono i kēia mau pilikia a hāʻawi i nā mea pāʻani me ka ʻike cross-platform maikaʻi loa.

4. Ua pilikia anei ka hoʻomaka ʻana o ka mokuahi o Ark: Survival Ascended?

ʻAe, ʻo ka Steam launch of Ark: Survival Ascended i ʻike i nā pilikia hana i hoʻopilikia i ka hoʻokuʻu ʻana o ka pāʻani. Ua ʻae ʻo Studio Wildcard i kēia mau hopohopo a ke hana ikaika nei ʻo ia e hoʻoponopono iā lākou ma o nā patch a me nā mea hou.

5. Pehea e hoʻohālikelike ai ka kaulana o Ark: Survival Evolved me Ark: Survival Ascended?

I ka manawa o ka paʻi ʻia ʻana o kēia ʻatikala, ʻoi aku ka nui o nā mea pāʻani e pāʻani nei i ka Ark: Survival Evolved i hoʻohālikelike ʻia me Ark: Survival Ascended. Eia nō naʻe, me nā hoʻomaikaʻi mau ʻana a me nā mea hou, ua hoʻohiki ka mana remastered i kahi ʻike pāʻani hoihoi a holomua.