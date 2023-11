E loaʻa iā mākou kahi maʻi maʻi hou?

Ke hoʻomau nei ka honua i ka maʻi maʻi COVID-19 e hoʻomau nei, nui ka poʻe e noʻonoʻo nei inā hiki iā mākou ke alo i kahi pilikia olakino honua i ka wā e hiki mai ana. ʻOiai ʻaʻole hiki ke wānana me ka maopopo, ʻōlelo ka poʻe loea ʻaʻole hiki ke kāpae ʻia ka hiki ʻana o kahi maʻi maʻi ʻē aʻe. Eia ka mea pono e ike.

He aha ka maʻi ahulau?

ʻO ka maʻi maʻi he maʻi maʻi e kū mai ana ma kahi ākea ākea a pili i kahi hapa kiʻekiʻe o ka heluna kanaka. ʻAʻole e like me kahi maʻi maʻi, i hoʻopaʻa ʻia i kahi ʻāina kikoʻī, hoʻolaha ʻia kahi maʻi maʻi ma nā ʻāina āpau a hoʻoweliweli nui i ke olakino lehulehu.

No ke aha e loaʻa ai iā mākou kahi maʻi maʻi ʻē aʻe?

Aia kekahi mau mea e hoʻoikaika i ka hiki ke loaʻa i kahi maʻi maʻi ʻē aʻe. ʻO kahi hopohopo nui ka piʻi ʻana o nā maʻi zoonotic, ʻo ia nā maʻi i hiki ke lawe ʻia mai nā holoholona i ke kanaka. Ke hoʻomau nei ka heluna kanaka i nā wahi kūlohelohe a komo i nā hana e like me ka hoʻopau ʻana i nā ululāʻau a me ke kālepa holoholona hihiu, piʻi ka pilikia o ka loaʻa ʻana o nā pathogens hou.

He aha kā mākou e aʻo ai mai nā maʻi maʻi i hala?

ʻO ke aʻo ʻana i nā maʻi maʻi maʻi i hala, e like me ka maʻi maʻi Spanish i ka makahiki 1918 a me ka maʻi maʻi maʻi H1N1 i ka makahiki 2009, hiki ke hāʻawi i nā ʻike waiwai i ka laha ʻana o nā maʻi a pehea e pane maikaʻi ai. Ua alakaʻi kēia mau ʻike i ka hoʻomaikaʻi ʻana i nā ʻōnaehana kiaʻi honua, ka hoʻomohala ʻana i nā kano, a me nā ʻōnaehana olakino lehulehu, hiki ke kōkua i ka hoʻēmi ʻana i ka hopena o nā maʻi maʻi e hiki mai ana.

Pehea mākou e hoʻomākaukau ai no kahi maʻi maʻi hou?

He kī nui ka hoʻomākaukau ʻana i ka hoʻēmi ʻana i ka hopena o kahi maʻi maʻi e hiki mai ana. Hoʻopili kēia i ka hoʻopukapuka ʻana i nā ʻōnaehana olakino ikaika, ka hoʻoikaika ʻana i ka hui honua a me ka hoʻonohonoho ʻana, a me ka hana mua ʻana i ka noiʻi a me ka hoʻomohala ʻana no nā kano hou a me nā lāʻau lapaʻau. Eia hou, hiki i nā hoʻolaha hoʻolaha lehulehu a me ka hoʻonaʻauao ʻana i nā hana maʻemaʻe ke hana koʻikoʻi i ka pale ʻana i ka laha ʻana o nā maʻi maʻi.

ʻOiai ʻaʻole hiki ke wānana i ka wā a i ʻole e hiki mai ai kahi maʻi maʻi ʻē aʻe, pono e noho makaʻala a hoʻoikaika i kā mākou hana e pale a pane aku i nā pilikia olakino e hiki mai ana. Ma ke aʻo ʻana mai nā ʻike i hala a me ka mālama pono ʻana, hiki iā mākou ke pale maikaʻi iā mākou iho a me ko mākou kaiāulu mai nā hopena pōʻino o kahi maʻi maʻi.