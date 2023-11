Ua hauʻoli nā limahana o Walmart?

I nā makahiki i hala iho nei, ua lilo ka hauʻoli a me ka maikaʻi o nā limahana i mau kumuhana koʻikoʻi o ke kūkākūkā. ʻO kekahi hui e ʻike pinepine iā ia iho ma ke kikowaena o kēia kamaʻilio ʻana ʻo Walmart, ka hui kūʻai multinational. Me ka ʻoi aku o 2.3 miliona mau limahana ma ka honua holoʻokoʻa, he mea koʻikoʻi ia e nānā inā ʻoluʻolu kēia mau limahana i kā lākou kuleana a inā hoʻokō ka ʻoihana i kā lākou pono.

ʻO ka ʻoluʻolu o nā limahana ma Walmart

I ka hiki ʻana mai i ka hauʻoli o nā limahana Walmart, ua māhele ʻia nā manaʻo. Hoʻopaʻapaʻa kekahi e hāʻawi ka hui i nā pono a me nā manawa kūpono no ka ulu ʻana, e alakaʻi ana i ka hauʻoli o ka hana. Hāʻawi ʻo Walmart i nā uku hoʻokūkū, nā pono mālama olakino, a me nā papahana hoʻonaʻauao e kōkua i nā limahana e holomua i kā lākou ʻoihana. Eia kekahi, ua hoʻoikaika ka ʻoihana e hoʻomaikaʻi i kāna wahi hana, e hoʻokō ana i nā hana e like me ka hoʻonui ʻana i ka uku haʻahaʻa a me ka hāʻawi ʻana i nā koho hoʻonohonoho maʻalahi.

Ma ka ʻaoʻao ʻē aʻe, ʻōlelo ka poʻe hoʻohewa e kū nei nā limahana o Walmart i nā pilikia he nui e keʻakeʻa ana i ko lākou hauʻoli. ʻO kekahi o nā mea nui e pili ana i ka uku haʻahaʻa. ʻOiai ka piʻi ʻana o ka uku, ʻōlelo kekahi ʻaʻole lawa lākou e hoʻolako i kahi kūlana ola kūpono. Eia kekahi, ua hōʻike ʻia nā kūlana hana kūpono ʻole a me nā manawa kūpono no ka holomua ʻoihana.

FAQ: Nīnau pinepine

Q: He aha ka hauʻoli o ka limahana?

A: ʻO ka ʻoluʻolu o nā limahana e pili ana i ke kiʻekiʻe o ka ʻoluʻolu a me ka hoʻokō i ʻike ʻia e nā limahana i kā lākou hana. Hoʻopili ia i nā mea like ʻole e like me ka uku, nā pōmaikaʻi, ka ʻoihana hana, a me nā manawa kūpono no ka ulu ʻana.

Nīnau: Hāʻawi anei ʻo Walmart i nā pōmaikaʻi i kāna mau limahana?

A: ʻAe, hāʻawi ʻo Walmart i ka nui o nā pōmaikaʻi i kāna poʻe limahana, me ka uku hoʻokūkū, nā pōmaikaʻi mālama ola, a me nā papahana hoʻonaʻauao.

Nīnau: Ua māʻona nā limahana o Walmart i kā lākou uku?

A: He ʻokoʻa nā manaʻo no kēia mea. ʻOiai ua hoʻonui ʻo Walmart i kāna uku haʻahaʻa, ʻōlelo kekahi ʻaʻole lawa ia e hāʻawi i kahi kūlana ola kūpono.

Nīnau: Hāʻawi anei ʻo Walmart i nā manawa kūpono no ka holomua ʻoihana?

A: Hāʻawi ʻo Walmart i nā manawa kūpono no ka holomua ʻoihana ma o kāna mau papahana hoʻonaʻauao a me nā hoʻolaha kūloko. Eia naʻe, hoʻopaʻapaʻa ka poʻe hoʻohewa e kaupalena ʻia kēia mau manawa no kekahi mau limahana.

I ka hopena, ʻo ka nīnau inā hauʻoli nā limahana Walmart e noho paʻakikī. ʻOiai ua hana ka ʻoihana i nā hana e hoʻomaikaʻi ai i ka ʻoluʻolu o nā limahana, aia nō nā hopohopo e pili ana i ka uku a me ka holomua ʻoihana. He mea koʻikoʻi no Walmart e hoʻomau i ka hoʻoponopono ʻana i kēia mau pilikia e hōʻoia i ka maikaʻi a me ka hauʻoli o kāna mau limahana.