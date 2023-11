He mau hoahānau ʻo Sam's Club a me Walmart?

I ka honua o ka hale kūʻai, aia kekahi mau inoa i like me nā hale kūʻai pahu nui a me nā kumukūʻai kūpono. ʻElua o nā inoa kaulana loa ma kēia ʻoihana ʻo Sam's Club a me Walmart. Akā, pili maoli anei kēia mau pilikua kūʻai ʻelua? He mau kaikunane anei laua? E luʻu kākou i nā kikoʻī a ʻike.

He pili maoli nō ʻo Sam's Club a me Walmart, akā ʻaʻole lāua he mau kaikunāne ma ke ʻano maoli. Akā, ua like lākou me nā kaikunāne i loko o ka ʻohana hoʻokahi. ʻO Sam's Club he hui hale kūʻai hale kūʻai lālā wale nō i hoʻokumu ʻia e Sam Walton, ʻo ia ka mea ʻoihana ʻike maka i hoʻokumu iā Walmart.

ʻO Walmart, ma ka ʻaoʻao ʻē aʻe, he hui kūʻai multinational e lawelawe ana i kahi kaulahao o nā hypermarkets, nā hale kūʻai kūʻai kūʻai kūʻai, a me nā hale kūʻai. ʻO ia kekahi o nā ʻoihana nui loa ma ka honua ma o ka loaʻa kālā a loaʻa kahi kūlana koʻikoʻi ma nā ʻāina like ʻole.

Hana ʻo Sam's Club ma ke ʻano he lālā o Walmart, ʻo ia hoʻi, nona a mālama ʻia e ka hui nui. ʻOiai ke hāʻawi aku nei nā hale kūʻai ʻelua i kahi ākea o nā huahana ma nā kumukūʻai hoʻokūkū, ʻoi aku ka manaʻo o Sam's Club i nā kūʻai nui a hāʻawi i nā pono kūʻokoʻa i kona mau lālā.

NPP:

Nīnau: Hiki i kekahi ke kūʻai ma Sam's Club?

A: ʻAʻole, he hale kūʻai lālā wale nō ʻo Sam's Club. Eia nō naʻe, hiki i nā lālā ʻole ke kūʻai aku ma Sam's Club inā hele pū lākou me kahi lālā.

Nīnau: He aha nā pōmaikaʻi o ka hui ʻana o Sam's Club?

A: Hiki i nā lālā o Sam's Club ke komo i nā kuʻikahi kūʻokoʻa, nā koho kūʻai nui, a me nā lawelawe ʻē aʻe e like me nā lawelawe optical a me ka lāʻau lapaʻau.

Nīnau: Ua like nā kumukūʻai ma Sam's Club a me Walmart?

A: ʻOiai hāʻawi nā hale kūʻai ʻelua i nā kumukūʻai hoʻokūkū, hāʻawi pinepine ʻo Sam's Club i ka nui o nā huahana ma nā kumukūʻai hoʻemi ma muli o kona nānā ʻana i nā kūʻai nui.

I ka hopena, ʻoiai ʻaʻole nā ​​kaikunāne ʻo Sam's Club a me Walmart ma ke ʻano maoli, pili pili lāua ma ke ʻano he ʻohana kūʻai like. Hana ʻo Sam's Club ma ke ʻano he lālā o Walmart, e hāʻawi ana i kahi ʻike kūʻai hale kūʻai lālā wale nō me nā pono kūʻokoʻa. No laila, i ka manawa aʻe e kipa aku ai ʻoe i kekahi o kēia mau hale kūʻai, e hoʻomanaʻo i ka pilina ma waena o lākou a me ka ʻoihana ʻike maka, ʻo Sam Walton, nāna i hoʻōla i kēia mau mea kūʻai nui.