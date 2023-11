ʻOi aku ke kumukūʻai ma Walmart a i ʻole Sam's Club?

I ka wā e kūʻai aku ai i nā hale kūʻai, ʻo ka loaʻa ʻana o nā makana maikaʻi loa he mea nui ia no nā mea kūʻai. ʻElua koho kaulana no nā mea kūʻai ʻike kālā ʻo Walmart a me Sam's Club. Hāʻawi nā hui kūʻai ʻelua i kahi ākea o nā huahana i nā kumukūʻai hoʻokūkū, akā ʻo wai ka mea e hāʻawi i nā makana maikaʻi aʻe ma nā mea kūʻai? E nānā pono kākou.

walmart ʻO Walmart kahi hui kūʻai kūʻai multinational i ʻike ʻia no kāna koho nui o nā huahana, me nā mea kūʻai. Me nā wahi he nui ma ʻAmelika Hui Pū ʻIa, he koho kūpono ia no nā mea kūʻai aku. Hāʻawi ʻo Walmart i nā ʻano mea like ʻole a me nā huahana, e mālama ana i nā kālā like ʻole a me nā makemake. Hoʻolaha pinepine ka hale kūʻai i nā hoʻolaha a me nā uku, e lilo ia i koho maikaʻi no ka poʻe e ʻimi nei e mālama i ke kālā ma nā mea kūʻai.

Ka Hui a Sam: ʻO Sam's Club, he hui hale kūʻai lālā wale nō, he lālā ia o Walmart. Hāʻawi ia i ka nui o nā huahana ma nā kumukūʻai hoʻemi. ʻOiai e koi ana i kahi uku lālā, hiki ke ʻoi aku ka nui o ka mālama ʻana i nā mea kūʻai ma mua o kēia kumukūʻai no nā mea kūʻai pinepine. He pōmaikaʻi ko Sam's Club no nā ʻohana nui a i ʻole nā ​​ʻoihana pono e kūʻai nui. Hāʻawi ka hale kūʻai i nā ʻano huahana like ʻole, me nā huahana hou, ka ʻiʻo, a me nā kīʻaha pantry.

ʻO wai ka mea maʻalahi?

ʻO ka hoʻoholo ʻana inā ʻoi aku ka liʻiliʻi o nā mea kūʻai ma Walmart a i ʻole Sam's Club ma muli o nā kumu like ʻole. ʻOiai ke hāʻawi aku nei ʻo Sam's Club i nā kumukūʻai haʻahaʻa no kēlā me kēia ʻāpana ma muli o kāna nui nui, hāʻawi pinepine ʻo Walmart i nā makana maikaʻi aʻe ma nā mea pākahi. Eia hou, hiki i nā hoʻolaha a me nā hoʻemi pinepine ʻana o Walmart ke hōʻemi i ke kumukūʻai holoʻokoʻa o nā mea kūʻai.

NPP:

1. Pono au i lālā e kūʻai ma Walmart?

ʻAʻole, wehe ʻia ʻo Walmart i ka lehulehu a ʻaʻole koi i ka lālā.

2. Hiki iaʻu ke kūʻai ma Sam's Club me ka ʻole o ka lālā?

ʻAʻole, ʻo Sam's Club he hui hale kūʻai lālā wale nō. Eia nō naʻe, hāʻawi lākou i kahi lā hoʻokahi no nā lālā ʻole e kūʻai me ka uku lawelawe 10%.

3. Pono anei ka waihona kālā ma Sam's Club i ka uku lālā?

Inā kūʻai pinepine ʻoe i nā meaʻai ma ka nui a i ʻole he ʻohana nui, ʻoi aku ka nui o nā waihona kālā ma Sam's Club ma mua o ka uku lālā. Manaʻo ʻia e loiloi i kāu mau hana kūʻai a hoʻohālikelike i nā kumukūʻai ma mua o ka hoʻoholo ʻana.

I ka hopena, hāʻawi ʻo Walmart a me Sam's Club i nā kumukūʻai hoʻokūkū ma nā mea kūʻai, akā ʻo ka koho maikaʻi loa e pili ana i nā pono a me nā makemake. He kūpono ʻo Walmart no ka poʻe e ʻimi nei i nā kuʻikahi ma nā mea pākahi, ʻoiai ʻo Sam's Club ʻoi aku ka maikaʻi no nā kūʻai nui. E noʻonoʻo i kāu mau kūʻai kūʻai, kālā, a me ka nui o kou hale e hoʻoholo ai i ka hale kūʻai e hāʻawi i ka waiwai maikaʻi loa no kāu mau mea kūʻai.