Ua hui pū ʻo SVP hou o nā Kūkākūkā Kūikawā i ka Pūʻulu Media o NBCUniversal

Ua hoʻolaha hou aku nei ʻo NBCUniversal's Media Group i ka hoʻohui ʻana o Bernadette Simpao ma ke ʻano he pelekikena poʻokela o nā kamaʻilio hoʻolālā. ʻO Simpao, kahi luna PR ma Apple a me AMC, e kālele ana i ka streamer Peacock i kāna hana hou. ʻO kāna koho ʻana e kuhikuhi ana i ka hoʻokō ʻana o NBCUniversal i ka hoʻoikaika ʻana i kāna mau hana kamaʻilio ma waena o nā hōʻailona like ʻole i loko o ka ʻoliʻoli a me nā māhele kūʻai.

Hāʻawi ʻo Simpao i ka waiwai o ka ʻike i kona kūlana hou, ua lawelawe ʻo ia i nā kuleana koʻikoʻi ma nā ʻoihana alakaʻi ʻoihana. Ma Apple, ua alakaʻi ʻo ia i nā pilina lehulehu a me nā kamaʻilio no ka Apple TV app a me nā ʻoihana wikiō a me nā ʻoihana haʻuki. I kona manawa ma Apple, ua mālama ʻo Simpao i nā hana nui e like me ka hoʻomaka ʻana o Apple TV + a me ka hoʻomohala ʻana i nā lawelawe streaming e like me Major League Soccer's MLS Season Pass.

Ma mua o ka hui ʻana iā Apple, ua paʻa ʻo Simpao i ke kūlana o ka pelekikena hope o nā kamaʻilio hui ma AMC Networks. ʻO kāna noho ʻana ma Viacom he ʻumi makahiki, kahi i hana ai ʻo ia i nā kuleana kamaʻilio like ʻole ma nā māhele honua, BET Networks, a me Viacom hui.

ʻO ka ʻike o Simpao i ka hoʻokele ʻana i nā hoʻolaha kiʻekiʻe a me nā pilina e hoʻoikaika i nā hoʻolālā kamaʻilio NBCUniversal. ʻO kona ʻike nui i ke kamaʻilio ʻoihana, hui pū me kāna moʻolelo i hōʻoia ʻia i ka ʻoihana, hoʻonoho maikaʻi iā ia no ka kūleʻa i kāna hana hou.

Pinepine ninau ninaninau 'ana i

1. He aha ka hana hou a Bernadette Simpao ma NBCUniversal's Media Group?

Ua hui pū ʻo Bernadette Simpao me NBCUniversal's Media Group ma ke ʻano he pelekikena poʻokela o nā kamaʻilio hoʻolālā. Ma kēia kuleana, e kālele nui ʻo ia i ka streamer Peacock, ʻoiai e hana pū ana me nā hui PR ma waena o ka NBCUniversal's Entertainment a me nā mea kūʻai aku.

2. He aha ka ʻike a Bernadette Simpao i lawe mai ai i kona kūlana hou?

He ʻike nui ʻo Simpao i ka pili aupuni a me ka kamaʻilio. Ua paʻa mua ʻo ia i nā kuleana koʻikoʻi ma Apple, kahi i alakaʻi ai i nā hana PR honua no ka Apple TV app a me nā ʻoihana wikiō a me nā ʻoihana haʻuki. Ma mua o kēlā, ua lawelawe ʻo ia ma ke ʻano he pelekikena o nā kamaʻilio ʻoihana ma AMC Networks a ua hana ʻo ia ma nā ʻano hana kamaʻilio ma Viacom.

3. He aha kekahi mau hana kaulana a Bernadette Simpao?

I loko o kāna ʻoihana holoʻokoʻa, ua hana nui ʻo Simpao i nā hoʻolaha nui a me nā pilina. Ma Apple, ua mālama ʻo ia i nā hoʻolaha honua o Apple TV+, Apple News+, a me Apple One. Ua mālama pū ʻo ia i nā kamaʻilio no nā wahi ʻē aʻe i loko o ka mahele lawelawe o Apple. ʻO kāna ʻike e pili ana i ka hana ʻana ma ka hui pū ʻana me Major League Soccer a me ka hoʻomohala ʻana i nā lawelawe streaming e like me ka MLS Season Pass.

4. He aha nā māhele i loko o ka NBCUniversal i hoʻopilikia ʻia e nā hoʻomaha hou?

I ka hoʻomaka ʻana o Nowemapa, ua hoʻolaha ʻo NBCUniversal i nā hoʻokuʻu ʻana ma nā ʻāpana ʻekolu: ʻo Peacock marketing, NBCUniversal Entertainment, a me nā kūʻai hoʻolaha. ʻO ka hapa nui o kēia mau ʻoki, ma kahi o 30 a 40 mau limahana, ua hana ʻia ma Peacock ma ke ʻano he ʻāpana o ka hoʻoponopono hou ʻana ma lalo o CMO Shannon Willett.