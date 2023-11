Hoʻololi hou i ka nānā ʻana i ka hoʻoikaika kino: Ua wehe ka Apple Watch 9 i ke olakino Siri a me ka hiʻohiʻona pālua

ʻO ka Apple Watch 9 i manaʻo nui ʻia ua lawe ʻo ia i ka honua hoʻopaʻa kino ma ka ʻino mai kona hoʻokuʻu ʻia ʻana i Kepakemapa 2023. Ke kaena nei i nā hiʻohiʻona hoihoi a me ka hoʻolālā nani, ua lilo koke ia i mea hoʻohana maʻalahi loa ma ka mākeke. ʻOiai ʻaʻole liʻiliʻi nā uku, ua kāhāhā nā mea kūʻai aku i kahi kuʻikahi Black Friday, e hāʻawi ana i kahi hōʻemi o $70 i ke kumukūʻai. ʻO kēia kumukūʻai kupaianaha paha ka manawa kūpono loa e kūʻai i ka Apple Watch 9 i ka makahiki āpau.

Kūlike ʻole i nā manaʻo, ʻo nā makana Black Friday maikaʻi loa no ka Apple Watch 9 hiki ke loaʻa ma Amazon a me Walmart, ʻaʻole ma nā hale kūʻai Apple. I kēia manawa, loaʻa ka nui 41mm ma lalo o $329, a hoʻomaka ka nui 45mm ma $359. Ma ka hoʻohālikelike, kūʻai pololei ʻia mai Apple mai $399 no ka nui 41mm a me $429 no ka nui 45mm. Hāʻawi kēia mau kuʻikahi i ka mālama kālā nui no ka poʻe ʻoliʻoli e ʻimi nei e hoʻomaikaʻi i kā lākou mau mea nānā.

ʻO kekahi o nā hiʻohiʻona kaulana a hoihoi loa o ka Apple Watch 9 ʻo ia ka Siri Health upgrade. Ua hoʻololi ʻia ʻo Siri, ke kōkua virtual akamai, i mea hoʻomaʻamaʻa hoʻoikaika kino. Ma ka hoʻohana wale ʻana i nā kauoha leo, hiki i nā mea hoʻohana ke hoʻomaka a hoʻōki i nā hana a loaʻa i nā helu olakino me ka ʻole o ka Wi-Fi a i ʻole ka pili kelepona. Makemake ʻoe i kahi mea hou e pili ana i kou puʻuwai a i ʻole ka mamao i uhi ʻia i ka wā o kahi hana? E nīnau wale iā Siri. Eia kekahi, ʻo ka hoʻolauna ʻana i ka hiʻohiʻona Double Tap i hoʻololi i ka maʻalahi o ka hoʻohana ʻana i ka wā o ka hoʻomaʻamaʻa. Ma ka paʻi pālua ʻana i nā manamana lima a me nā manamana lima, hiki i nā mea hoʻohana ke hana i nā hana like ʻole e like me ka pane ʻana a i ʻole ka hoʻopau ʻana i nā kelepona, hoʻomaka a hoʻōki i nā manawa, a me ka hoʻomalu ʻana i ke mele. Hoʻomaʻamaʻa kēia hana lima lima i ka hoʻokele a hoʻonui i ka ʻike holoʻokoʻa holoʻokoʻa.

ʻO ka Apple Watch 9 ʻaʻole ia he mea hoʻololi pāʻani wale nō no ka poʻe hauʻoli hoʻoikaika kino akā no ka poʻe hoʻi i multitask. Hiki i nā ʻoihana paʻahana ke pane i nā kelepona a pane aku i nā leka uila me ka ʻole o ka hoʻopau ʻana i kā lākou hana hoʻoikaika kino, me ka hoʻohui ʻana i kahi pae hou o ka maʻalahi. Eia kekahi, ʻo ka pololei o ka dictation i hoʻomaikaʻi ʻia, hiki i ka 25%, hiki i nā mea hoʻohana ke pane i nā kikokikona a me nā leka uila me ka ʻoi aku ka pololei i ka wā e hana ana.

E ʻike i ka wā e hiki mai ana o ka hoʻomaʻamaʻa kino me ka Apple Watch 9. Me Siri Health a me ka hiʻona Double Tap, ʻaʻole i maʻalahi ka pili ʻana a me ka hoʻonui ʻana i ka huahana i ka wā hoʻomaʻamaʻa. Mai poina i nā makana Black Friday i loaʻa ma Amazon a me Walmart, e hoʻomaka ana mai $329 wale nō.

Nā nīnau i nīnau pinepineʻia (FAQ)

1. Ma hea e loaʻa ai iaʻu ka makana maikaʻi loa ma ka Apple Watch 9 i kēia Pōʻalima ʻeleʻele?

ʻO nā makana Black Friday maikaʻi loa no ka Apple Watch 9 hiki ke loaʻa ma Amazon a me Walmart. Hoʻomaka nā kumukūʻai ma $329 no ka nui 41mm a me $359 no ka nui 45mm.

2. He aha ka Siri Health?

ʻO Siri Health kahi hoʻonui i ka Apple Watch 9 e hoʻololi iā Siri i mea hoʻomaʻamaʻa hoʻoikaika kino. Hiki i nā mea hoʻohana ke hoʻomaka a hoʻōki paha i nā hana, e nānā i nā stats olakino, a me nā mea hou aʻe me ka hoʻohana ʻana i nā kauoha leo me ka ʻole o Wi-Fi.

3. He aha ka hiʻona Paʻalua?

ʻO ka hiʻohiʻona Double Tap e hiki ai i nā mea hoʻohana ke hoʻomalu i nā polokalamu ikaika ma kā lākou Apple Watch 9 ma ke kaomi pālua ʻana i kā lākou kuhikuhi a me nā manamana lima. Hoʻopau kēia hana i ka pono e hoʻopā i ka pale, e hāʻawi ana i kahi ʻike hoʻokele maʻalahi.

4. Hiki iaʻu ke pane i nā kelepona a pane aku i nā leka uila i ka wā hoʻomaʻamaʻa me ka Apple Watch 9?

ʻAe, hiki i ka Apple Watch 9 ke hoʻohana i nā mea hoʻohana e pane i nā kelepona a pane i nā leka uila me ka hoʻopau ʻole i kā lākou hana. Hoʻohana kēia hiʻohiʻona i nā poʻe e komo i ka hoʻoikaika kino i kā lākou mau lā hana.

5. Ua hoʻomaikaʻi ʻia ka pololei o ka dictation ma ka Apple Watch 9?

ʻAe, ua hoʻonui ʻia ka pololei o ka dictation i ka Apple Watch 9 a hiki i ka 25%. Hiki i nā mea hoʻohana ke pane i nā kikokikona, nā leka uila, a me nā mea hou aku me ka pololei a me ka pololei i ka wā e hana ana.