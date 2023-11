Ua hui ʻo Bernadette Simpao, Luna Hoʻokele o Apple ma mua, i ka NBCUniversal e alakaʻi i nā kamaʻilio hoʻolālā

Ua koho ʻo NBCUniversal iā Bernadette Simpao, he luna pili aupuni a me ke kamaʻilio ma Apple, e lawelawe ma ke ʻano he pelekikena kiʻekiʻe o nā kamaʻilio hoʻolālā. Me kahi moʻolelo i hōʻoia ʻia i ka ʻoihana ʻenehana, e hoʻokumu ʻia ʻo Simpao ma New York a e hana pū me ka hui kamaʻilio hoʻolālā no ka ʻoliʻoli a NBCUniversal a me ka portfolio kūʻai pololei.

ʻO ka manaʻo nui o Simpao e pili ana i ka Peacock, ka lawelawe streaming a NBCUniversal, i loaʻa i ka traction koʻikoʻi i nā makahiki i hala. Ma waho aʻe o Peacock, e hāʻawi pū ʻo ia i kona ʻike e kākoʻo i nā hana ma waena o nā pūnaewele like ʻole, me NBC, Bravo, E!, Oxygen True Crime, SYFY, Universal Kids, a me USA Network.

ʻO Allison Rawlings, ka hope pelekikena hoʻokō o nā kamaʻilio hoʻolālā ma NBCUniversal Media Group, ʻo ia ka luna hoʻomalu o Simpao. Hōʻike ʻo Rawlings i ka hoihoi no ka hoʻohui hou i ka hui, e hōʻike ana i ka ʻike nui o Simpao a me kona hiki ke alakaʻi i nā hoʻolālā kamaʻilio kūpono.

Ma mua o ke komo ʻana i ka NBCUniversal, ua paʻa ʻo Simpao i nā kūlana koʻikoʻi ma nā ʻoihana media koʻikoʻi. Ma Apple, ua alakaʻi ʻo ia i ka hui pili lehulehu a me ka hui kamaʻilio no ka Apple TV app a me nā ʻoihana wikiō a me nā ʻoihana haʻuki. ʻO kāna mau kuleana mai ka hoʻokele ʻana i nā hui, e like me Major League Soccer a me ka MLS Season Pass streaming service, i ka nānā ʻana i ka hoʻokuʻu ʻana o Apple TV +, Apple News +, a me Apple One.

Loaʻa i ka ʻoihana ʻo Simpao nā kuleana ma AMC Networks a me Viacom, kahi āna i hoʻomohala ai a hoʻokō i nā hoʻolālā kamaʻilio no nā ʻāpana like ʻole, me ka māhele honua, BET Networks, a me Viacom hui.

Ma ka lawe ʻana iā Simpao ma luna o ka moku, manaʻo ʻo NBCUniversal e hoʻoikaika i kāna mau hoʻoikaika kamaʻilio hoʻolālā a hoʻonui hou i kona noho ʻana i ka ʻāina hoʻokūkū hoʻokūkū. Me kona ʻike nui i ka ʻenehana a me nā ʻoihana media, ua kūpono ʻo Simpao e hāʻawi i ka holomua holomua o ka ʻoliʻoli a NBCUniversal a me nā makana kūʻai pololei.

NPP

1. He aha ka hana hou a Bernadette Simpao ma NBCUniversal?

Ua koho ʻia ʻo Bernadette Simpao ma ke ʻano he pelekikena poʻokela o nā kamaʻilio hoʻolālā ma NBCUniversal.

2. He aha ka manaʻo nui o Simpao?

E kālele nui ʻo Simpao i ka Peacock, ka lawelawe streaming a NBCUniversal, ʻoiai e kākoʻo ana i nā hana ma waena o nā pūnaewele ʻē aʻe ma lalo o ka umbrella NBCUniversal.

3. ʻO wai e hōʻike aku ʻo Simpao ma NBCUniversal?

E hōʻike ʻo Simpao iā Allison Rawlings, ka hope pelekikena hoʻokō o nā kamaʻilio hoʻolālā ma NBCUniversal Media Group.

4. He aha nā kuleana o Simpao ma mua o kona komo ʻana i ka NBCUniversal?

Ma mua o kona komo ʻana i ka NBCUniversal, ua paʻa ʻo Simpao i nā kūlana hoʻokō ma Apple, AMC Networks, a me Viacom, kahi i loaʻa ai iā ia ka ʻike koʻikoʻi i nā pilina lehulehu a me nā kamaʻilio.

5. Pehea ka hoʻolālā ʻana o NBCUniversal e pōmaikaʻi mai ko Simpao akamai?

Ma ka hoʻohana ʻana i ka ʻike nui o Simpao i ka ʻenehana a me nā ʻoihana media, manaʻo ʻo NBCUniversal e hoʻoikaika i kāna mau hana kamaʻilio hoʻolālā a hoʻopaʻa i kona kūlana i ka mākeke streaming hoʻokūkū nui.