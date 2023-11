E ʻike i nā papa inoa pāʻani hui pū a me nā mea hou aʻe ma Apple Music me iOS 17.2

Ua wehe ʻo Apple Music i ʻelua mau hiʻohiʻona hoihoi me ka hoʻokuʻu ʻana o iOS 17.2 (i kēia manawa i ka beta): nā papa inoa hui pū a me ka papa inoa "Pūnaewele". ʻOiai ua kaulana ʻo Spotify no kāna mau hiʻohiʻona kaiapili, ke hopu nei ʻo Apple Music ma ka hoʻokomo ʻana i nā papa inoa hui pū.

No ke kiʻi ʻana i ka papa inoa "Pūnaewele" hou, e hoʻokele wale i ka Library> Playlists ma Apple Music, a swipe i lalo a ʻike ʻoe i ka papa inoa punahele i hana ʻia.

Akā e ʻimi kākou i ka mea koʻikoʻi o iOS 17.2 - nā papa inoa hui pū - a e ʻimi i kā lākou hana.

No ka hoʻomaka ʻana i ka hoʻohana ʻana i nā papa inoa hui pū ʻana o Apple Music, e hōʻoia ʻoe ua kau ʻia ka iOS 17.2 beta ma kāu iPhone a i ʻole iPad. Ke holo nei ka mana beta, wehe iā Apple Music a hahai i kēia mau ʻanuʻu:

1. Piula wai ma ka 'Library' tab ma ka lalo, a laila koho 'Playlists'.

2. E koho i kahi papa mele āu i hana ai a i ʻole e hana i kahi mea hou (e ʻoluʻolu e hana kēia hiʻohiʻona i kēia manawa me kāu mau papa mele ponoʻī, ʻaʻole me nā papa mele i koho ʻia e Apple Music).

3. Piula wai ma ka ikona me ekolu kiko, aia ma ka luna akau kihi o ka pale.

4. E koho i ke koho 'Collaborate', 'o ia ka lua o ka koho mai luna mai.

5. I kēia manawa hiki iā ʻoe ke hoʻoholo inā pono a ʻae ʻia nā hoa hana.

6. E kaomi i ka 'Start Collaboration' e kono i ka po'e e hui pū me kāu playlist.

7. No ka mālama ʻana i nā hoʻonohonoho hui, e hoʻi i ka papa inoa a kaomi hou i ka ikona kiko ʻekolu. E ʻike ʻoe i ke koho 'Manage Collaboration'.

Ke hoʻā ʻoe i ka hana like ʻana, hiki i ka mea āu e kaʻana like ai i ka loulou playlist ke hoʻoponopono a hoʻonohonoho hou i nā mele, a me ka hoʻololi ʻana i ka inoa a me ke kiʻi o ka papa inoa.

Ke wehe nei kēia hiʻohiʻona hou i nā mea hoihoi no ka ʻike mele a kaʻana like me nā hoaaloha. E ho'āʻo a e haʻi mai iā mākou i kou manaʻo ma nā ʻōlelo!

NPP

Hiki iaʻu ke hoʻohana i nā papa mele hui pū ma Apple Music me ka iOS 17.2 beta?

ʻAe, hiki iā ʻoe ke hoʻohana i nā papa inoa hui pū ma Apple Music me ka iOS 17.2 beta. E hahai wale i nā ʻanuʻu i hōʻike ʻia ma luna e hoʻomaka.

Hiki iaʻu ke hana pū me nā poʻe ʻē aʻe ma nā papa mele mele a Apple Music?

I kēia manawa, hana wale ka hiʻohiʻona hui pū me nā papa inoa āu i hana ai. ʻAʻole hiki iā ʻoe ke hana pū me nā poʻe ʻē aʻe ma nā papa mele i hoʻonohonoho ʻia e Apple Music.

Pono e ʻae ʻia nā hoa hana?

Loaʻa iā ʻoe ke koho e ʻae i nā hoa hana a i ʻole e ʻae iā lākou e hoʻomaka i ka hana like koke. Aia kēia koho i ka mea hana playlist.

Hiki i nā hoa hana ke hoʻoponopono i ka inoa a me ke kiʻi o ka papa inoa?

ʻAe, ke kono ʻia kekahi e hui pū ma kahi papa inoa, hiki iā lākou ke hoʻoponopono i ka inoa a me ke kiʻi o ka playlist, me ka hoʻonohonoho hou ʻana a me ka hoʻohui ʻana i nā mele.