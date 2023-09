ʻO nā hiʻohiʻona iPhone Pro hou o Apple: Ke kumu kūʻai a me nā hoʻonui

Ua hoʻonohonoho ʻo Apple e wehe i kāna mau hiʻohiʻona iPhone Pro hou ma kahi hanana hoʻolaha i kēia pō, a ʻoiai ua nui nā leaks a me nā hōʻike e hōʻike ana i nā kelepona e hiki mai ana, hoʻokahi mea pohihihi i koe: ke kumukūʻai. Hōʻike nā lono e loaʻa nā kumukūʻai no nā hiʻohiʻona i kūʻai ʻia ma US, akā pehea nā kumukūʻai ma India?

I ka US, ua hoʻomaka ka iPhone 14 series ma $799, aʻo ke kumu kumu no nā mea kūʻai mai India i hoʻonohonoho ʻia ma Rs 79,900. Manaʻo ʻia e mau nā kumukūʻai no nā kumu hoʻohālike ʻole Pro e like me ka makahiki i hala. Eia nō naʻe, no ka iPhone 15 Plus, ua manaʻo ʻia ke kumukūʻai o Rs 89,900.

I kēia manawa, e kamaʻilio e pili ana i nā hiʻohiʻona Pro. Manaʻo ʻia ka iPhone 15 Pro e hele mai me kahi hoʻonui kumukūʻai $100, hiki ke hoʻomaka ma $1099 ma US. Ma India, hiki ke loaʻa kahi puʻupuʻu o ka liʻiliʻi o Rs 10,000 i hoʻohālikelike ʻia i ke kumu hoʻohālike o ka makahiki i hala. No ka iPhone 15 Pro Max, ʻike paha ia i ka piʻi nui ʻana o ke kumukūʻai, hiki ke pae i $ 1299 ma US, me nā mea kūʻai mai India e ʻike i ka piʻi nui ʻana mai ka makahiki i hala.

E ʻike nā hiʻohiʻona iPhone 15 maʻamau i kekahi mau hoʻonui koʻikoʻi. E hoʻololi ʻia ka notch maʻamau e ka Dynamic Island, e hoʻonui i ka waiwai o ka pale a me ka hōʻemi ʻana i nā bezels. Ua ʻōlelo ʻia ke kāmela mua e hoʻonui ʻia mai 12 MP a i 48 MP, a e hoʻohana ʻia nā mea hana e ka A16 Bionic chipset. Hoʻohui ʻia, manaʻo ʻia nā hiʻohiʻona non-Pro a me Pro e hoʻohana i ka port USB Type-C, e hoʻololi ana i ke kaula uila.

E hōʻike ana nā hiʻohiʻona Pro i kahi kiʻi titanium, e pani ana i ke kila kila, e hopena i kahi kaumaha māmā. E hoʻolauna ka iPhone 15 Pro Max i kahi lens periscope e hāʻawi ana i ka 5x-6x optical zoom. E hoʻololi pū ʻia nā hiʻohiʻona Pro ʻelua i nā awa USB Type-C.

He mea nui e hoʻomaopopo i kēia mau kumukūʻai hoʻonui i hoʻokumu ʻia ma luna o nā lono, no laila e lawe ʻia me ke kānalua.

