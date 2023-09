He aha ka mea e manaʻo ai mai ka hanana hāʻule o Apple: iPhone 15 a me nā Apple Watches hou

I kēia lā, hoʻokipa ʻo Apple i kāna hanana Wonderlust i manaʻo nui ʻia, kahi e manaʻo ʻia ai ka hui e hoʻolaha i ka iPhone 15 a me nā Apple Watches hou. E hoʻomaka ʻia ka hanana ma ka hola 10 am PDT/1 pm EDT. Hōʻailona kēia hanana i ka mea mua mai ka wehe ʻana o Apple i ka Vision Pro ma WWDC ma mua o kēia kauwela. Ua lilo ka hanana iPhone hāʻule makahiki i mea moʻomeheu, e hōʻailona ana i ka hopena o ke kauwela a me ka hoʻomaka ʻana o nā huahana Apple hou.

Ua hoʻolaha ʻia nā lono e pili ana i ka iPhone 15 no nā mahina. Manaʻo kekahi e lilo ia i ka hoʻonui maʻamau o ka makahiki ma mua o ka makahiki, aʻo nā mea ʻē aʻe e noʻonoʻo e pili ana i ka hiki ke hoʻohālikelike ʻia ʻo Pro i kapa ʻia ʻo iPhone 15 Ultra. ʻO ke kono o ka hanana, me kāna logo Apple enigmatic i hana ʻia i nā ʻāpana liʻiliʻi, ua hoʻāla i ka ʻike a me ka noʻonoʻo. ʻO ka tagline "Wonderlust" kahi pāʻani ma ka huaʻōlelo "wanderlust," a ke hoʻāʻo nei ka poʻe hoihoi Apple e wehewehe i kona manaʻo e pili ana i nā hoʻolaha e hiki mai ana.

Manaʻo ka iPhone 15 lineup e hoʻokomo i ʻehā mau hiʻohiʻona: iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, a me 15 Pro Max. Wahi a Bloomberg's Mark Gurman, ʻo ka iPhone 15 a me 15 Plus e hoʻihoʻi hou ʻia i nā mana o ka iPhone 14 Pro, me ka ʻole o ke kāmela telephoto a i ʻole ke kino kila kila. E hōʻike ana kēia mau kelepona hou i kahi kāmela nui 48-megapixel a me ka chip A16 mai ka hanauna i hala.

ʻAʻole paha he loli nui i ka hōʻike, e like me ka wānana ʻo Ross Young ʻaʻole e loaʻa i nā kumu hoʻohālike iPhone 15 kahi kiʻekiʻe e like me nā Pro iPhones. Manaʻo ʻia nā hiʻohiʻona ʻehā e kākoʻo i ka hoʻopiʻi uila 15-watt me ka hoʻohana ʻana i ka Qi2 open standard, hiki ke ʻae i kahi ākea ākea o nā hāmeʻa hoʻoili uila.

ʻO ka hoʻololi nui loa ma nā hiʻohiʻona iPhone 15 a pau ka neʻe ʻana mai ka mea hoʻohui Lightning i kahi port USB-C. Hoʻololi ʻia kēia hoʻololi e ke kaomi ʻana mai ka European Union, ka mea i hoʻohana i ka USB-C ma ke ʻano he maʻamau maʻamau. ʻAʻole maopopo ia inā e hoʻokō ʻia ʻo USB-C ma ka honua a i ʻole ma EU wale nō, akā hiki ke hele mai nā hiʻohiʻona iPhone hou me kahi port USB-C.

Manaʻo ka iPhone 15 Pro a me 15 Pro Max i nā loli nui. E hōʻike ana nā hiʻohiʻona Pro i nā kiʻi i hana ʻia me ka titanium ma kahi o ke kila kila, e hōʻemi ana i ko lākou kaumaha. E hoʻoikaika pū ʻia lākou e ka chip A17 hou, ka liʻiliʻi liʻiliʻi o Apple a hiki i kēia lā. ʻO nā bezels hōʻike lahilahi a me kahi port USB-C e kākoʻo ana i ka wikiwiki o ka ʻikepili i waena o nā hiʻohiʻona i manaʻo ʻia.

Ma nā ʻōlelo o ka hoʻonui ʻana i nā kāmela, hiki i ka iPhone 15 Pro Max ke hoʻokomo i kahi kāmela telephoto optical 6x hou e hoʻomaikaʻi ai i nā kiʻi zoomed-in me nā kikoʻī ʻoi aku ka maikaʻi, ka hoʻonā a me ka laulā.

Ke kūkulu nei ka manaʻo, ke kali nui nei nā mea hoihoi o Apple i ka hanana Wonderlust e ʻike i nā hiʻohiʻona hoihoi hou a me nā hoʻomaikaʻi e lawe mai ai ka iPhone 15 a me Apple Watches.

Nānā: Hoʻokumu ʻia kēia ʻatikala ma ka ʻike i loaʻa ma mua o ka hanana Wonderlust o Apple.