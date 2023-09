ʻO Apple's 2023 Keynote Event: He aha ka mea e manaʻo ai

Ke hoʻomākaukau nei ʻo Apple i ka wow tech enthusiasts me kāna hanana nui makahiki nui, "Wonderlust." Hoʻonohonoho ʻia e mālama ʻia ma ka Steve Jobs Theatre ma Cupertino, Kaleponi, ua hoʻohiki kēia hanana e wehe i nā huahana hou loa a me nā mea hou mai ka ʻenehana ʻenehana.

E hoʻomaka ana ka hanana ma 1 pm ET, a i ʻole 10 am PT no ka poʻe ma ke Komohana Komohana. Hiki i nā poʻe Apple ma ka honua holoʻokoʻa ke hui pū me ka hauʻoli i ka wā e hoʻolaha ana ka hui i ka hanana ma kāna pūnaewele mana a me ka Apple TV app.

ʻO kekahi o nā mea koʻikoʻi o ka hanana o kēia makahiki ʻo ia ka hoʻomaka ʻana o ka iPhone 15. Me kēlā me kēia hoʻololi hou, hoʻokau mau ʻo Apple i nā palena o ka ʻenehana atamai, a ʻaʻohe mea ʻokoʻa ka iPhone o kēia makahiki. Hōʻike ka lono i ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka hana, hoʻomaikaʻi i ka hiki ke kāmela, a me nā mea hoʻolālā hou paha.

Eia kekahi, ua hoʻonohonoho ʻia ʻo Apple e hoʻolaha i nā mea hou i kāna Apple Watch kaulana a me nā AirPods. Ua lilo kēia mau mea ʻaʻahu i ʻāpana o ke ola o nā poʻe he nui, e hāʻawi ana i ka maʻalahi a me nā hiʻohiʻona hoʻoikaika kino holomua. ʻO nā mea hou e lawe mai i nā hoʻomaikaʻi hou aʻe a me nā hana hou.

Ma waho aʻe o nā hoʻolaha hoʻolaha, e hōʻike ana ʻo Apple i kāna polokalamu hou loa, ʻo iOS 17. ʻO nā ʻōnaehana hana o Apple e hele mau mai me nā hiʻohiʻona hoihoi a me nā hoʻomaikaʻi hou, a ʻo iOS 17 ka mea i manaʻo ʻia ʻaʻole he ʻokoʻa. Hiki i nā mea hoʻohana ke manaʻo i nā koho pilikino i hoʻonui ʻia, nā mea hoʻohana i hoʻomaʻemaʻe ʻia, a me nā ʻike hou i hoʻonui ʻia.

ʻO ka mea hope loa, aia ka manaʻo e hana hope ʻo Apple i ka hoʻololi ʻana i nā port charging USB-C i kāna mau polokalamu. ʻO ka neʻe ʻana mai nā awa Uila kuʻuna i USB-C e lawe mai i ka hoʻohālikelike ʻoi aku me nā mea ʻē aʻe a me ka hiki ke hoʻopiʻi wikiwiki. Inā ʻoiaʻiʻo kēia lono, he loli nui ia no Apple a me kāna kaiaola.

E like me nā manawa a pau, hoʻohiki ka hanana kī nui a Apple e hopu i nā mea hoʻolohe me kāna hoʻolaha huahana hou a me nā hōʻikeʻike. Ke kali nui nei nā poʻe ʻenehana a me nā mea aloha Apple i ka wehe ʻana o kēia mau mea hou a me nā mea hou. E noʻonoʻo no nā mea hou a me nā kikoʻī kikoʻī o ka hanana.

Nā wehewehena:

- Keynote: He hōʻike a ʻōlelo paha e hoʻonohonoho i ka leo no nā hanana e hiki mai ana a i ʻole e hōʻike ana i nā hoʻolaha koʻikoʻi.

- Livestream: Ke hoʻolaha nei i nā ʻike wikiō ola ma ka pūnaewele no nā mea nānā e nānā i ka manawa maoli.

Sources:

– [Kiʻi](https://i.ytimg.com/vi/ZiP1l7jlIIA/maxresdefault.jpg)

- ʻatikala kumu: [Hana Apple 2023: Hoʻopau ola ma iPhone 15, iOS 17, USB-C charger, ʻoi aku] (kumu kumu URL)