ʻO Apple's Wonderlust Event: He aha ka mea e manaʻo ai i ka hanana Apple 2023

Ke hoʻomākaukau nei ʻo Apple no kāna hanana makahiki i manaʻo nui ʻia, i hoʻonohonoho ʻia e hana ʻia ma ka hale hōʻikeʻike kaulana ʻo Steve Jobs ma Kaleponi. ʻOiai e hūnā ʻia nā kikoʻī kikoʻī i kahi huna, ke kali nui nei nā mea hoihoi i ka wehe ʻana o ka iPhone 15 lineup, ka Apple Watch hou loa, a me nā polokalamu polokalamu iOS.

Ua kapa ʻia ʻo "Wonderlust," e hoʻomaka ana ka hanana i ka lā 12 o Kepakemapa, 2023, ma ka hola 10:30 PM Indian Standard Time a me 10 AM Time Pacific. Ma kahi o 90 mau minuke, e hōʻike ʻia ka hanana i kahi haʻiʻōlelo i hoʻopaʻa ʻia e ka CEO o Apple, ʻo Tim Cook.

No ka poʻe i makemake e ʻike i kēia mea nānā, hāʻawi ʻo Apple i nā koho like ʻole no ke kani ʻana. Eia kekahi, e hoʻoheheʻe ʻo Apple i ka hanana ma kāna ʻaoʻao YouTube mana, e hōʻoia ana i ka hiki ʻana o nā mea nānā me ka ʻole o Apple TV. Hiki i nā mea hoʻohana pūnaewele ke nānā i ka hanana ma ke kipa ʻana i ka pūnaewele Apple.

Nui nā lono i ka wā e kokoke mai ana ka hanana, e hōʻike ana i nā mea kupanaha e kūʻai aku ai ʻo Apple. Hōʻike kekahi lono kaulana e ʻoi aku ka māmā o ka iPhone 15 Pro ma ka hoʻohana ʻana i ka Grade 5 Titanium no ka midframe ma mua o ke kila. ʻO kekahi mea hoʻohiwahiwa ʻē aʻe e pili ana i ka hoʻololi ʻana o Apple mai ke kelepona uila uila a hiki i ka port USB-C nui loa, i hoʻoikaika ʻia paha e kahi lula ʻEulopa e koi ana i nā kaula hoʻopiʻi maʻamau.

Ma waho aʻe o nā hāmeʻa hou, wānana ka poʻe loea i ka wehe ʻana o ka Apple Watch Ultra 2 a me kahi hihia USB-C-compatible no AirPods Pro. Eia kekahi, aia ka manaʻo e pili ana i nā mea hou i ka iOS 17 e hiki mai ana.

ʻO ka hanana Apple he manawa koʻikoʻi ia no ka poʻe hoihoi Apple, e hōʻike ana i kahi manawa e ʻike ai i ka hopena o nā hana hou a Apple.

Nā wehewehena:

- Lineup iPhone 15: ʻO ka moʻolelo hou o nā iPhones i hoʻokuʻu ʻia e Apple ma 2023.

- ʻO Apple Watch Ultra 2: ʻO ka mea i ʻōlelo ʻia ma ka laina o nā wati akamai o Apple i kēia manawa.

- IOS 17: ʻO ka mana hou i manaʻo ʻia o ka ʻōnaehana lawelawe kelepona ʻo Apple.

