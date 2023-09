ʻO Apple Event 2023: Nā mea a pau e pono ai ʻoe e ʻike

ʻO ka Apple Event 2023 i manaʻo nui ʻia, i kapa ʻia ʻo "Wanderlust," i hoʻonohonoho ʻia e mālama ʻia ma Kepakemapa 12th, 2023, ma 10:00 AM PT. E hōʻike ana kēia hanana i nā ʻano huahana hou, me ka iPhone 15, Airpods, Apple Watch Series 9, a me nā mea hou aku. Ke kali nei ka nui o ka poʻe i ka hoʻokuʻu ʻia ʻana o kēia mau mea hou, ʻo ia hoʻi ka iPhone 15 Ultra, i ʻōlelo ʻia e ʻike ʻia.

E loaʻa ana ka Apple Event 2023 no ke kahe ola ʻana ma Apple TV a me Apple.com, e ʻae ana i nā mea nānā e hoʻomau hou i nā hoʻolaha huahana hou loa. E ʻokoʻa nā manawa no ka hanana ma muli o ka ʻāina. Ke hoʻokuʻu ʻia nā huahana, e loaʻa nā pre-bookings, a hiki ke manaʻo ʻia ka lawe ʻana i loko o kekahi mau lā.

ʻO ka laina huahana no ka Apple Event 2023 ka iPhone 15, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Ultra a i ʻole Pro Max, Airpods, Apple Watch Series 9, iOS 17, iPadOS 17, WatchOS 10, a me nā mea hou aku. Hāʻawi kēia mau mea hana i nā hiʻohiʻona like ʻole a me nā hoʻomaikaʻi ʻana e hōʻoiaʻiʻo e hoʻohauʻoli i nā mea ʻenehana.

ʻO nā manawa ʻāina no ka Apple Event 2023 penei: USA (10:00 AM PT), ʻEulopa (10:00 AM PT), India (10:30 PM IST), Australia (10:00 AM PT), Kanada (10:00 AM PT), UK (10:00 AM PT), UAE (10:00 AM PT), Rusia (10:00 AM PT), a me Kina (10:00 AM PT).

ʻO ka hoʻokuʻu ʻana o ka iPhone 15 ma ka Apple Event 2023 e manaʻo ʻia he mea koʻikoʻi. E hele mai ka iPhone 15 i nā ʻano like ʻole, e like me ka iPhone 15 Pro a me Pro Max, e mālama ana i nā makemake mea hoʻohana like ʻole. ʻO ke kumukūʻai hoʻokuʻu no ka iPhone 15 ua haʻi ʻia ma kahi o Rs 80,000, e lilo ia i mea hana kiʻekiʻe.

Eia hou, e hoʻolauna ka Apple Event i ka Apple Watch Series 9, e hōʻike ana i kahi ʻōnaehana hana hou i kapa ʻia ʻo WatchOS 10. Hiki i nā mea hoʻohana ke manaʻo i kahi ʻano o nā hiʻohiʻona hou a me ka hoʻomaikaʻi ʻana i kēia ʻano hou o ka Apple Watch.

No ka nānā ʻana i ka Apple Event 2023 live, hiki i nā mea nānā ke kipa iā apple.com a i ʻole ke komo i ka hanana ma o ka Apple TV a i ʻole YouTube app. Hāʻawi kēia mau paepae i kahi manawa e ʻike ai i ka hanana i ka wā e wehe ai, e hāʻawi ana i ka nānā mua ʻana i nā huahana hou loa a me nā hoʻolaha.

I ka hopena, manaʻo nui ʻia ka Apple Event 2023, e hoʻohiki ana i nā mea hou a me nā hiʻohiʻona. Ke kali nui nei ka poʻe ʻenehana i ka honua holoʻokoʻa i ka hanana, e hoʻolilo iā ia i mea pono-nānā no nā mea pā Apple a me nā mea kūʻai aku.

Sources:

-Apple.com