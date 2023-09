Apple Arcade: He alakaʻi piha i nā pāʻani i loaʻa a me nā hoʻokuʻu hou

ʻO Apple Arcade, ka lawelawe pāʻani pili inoa mai Apple, ua ulu wikiwiki i kāna waihona o nā pāʻani mai kona hoʻomaka ʻana. Me kahi kokoke i 100 mau poʻo inoa ma mua a i kēia manawa ma mua o 200 mau pāʻani i loaʻa, hāʻawi ʻo Apple Arcade i kahi koho like ʻole o nā pāʻani no iPhone, iPad, iPod touch, Mac, a me Apple TV.

No ka ʻimi ʻana a hoʻoiho i nā pāʻani hou loa, hiki i nā mea hoʻohana ke poʻo i ka pā Arcade ma ka App Store, e kaomi i lalo i lalo, a koho "E ʻike i nā pāʻani āpau." Hoʻopaʻa ʻia nā mea hou loa ma luna o ka ʻaoʻao.

ʻO ka hoʻokuʻu hou loa ma Apple Arcade ʻo My Talking Angela 2+, kahi pāʻani holoholona pipi kaulana mai nā mea hana o ka franchise My Talking Tom. Ma kēia pāʻani, kōkua nā mea pāʻani iā ​​Angela, he pōpoki maʻamau, e noho paʻa i loko o kona hale kūlanakauhale nui me nā hana e like me ka hula, ka kuke ʻana, a me ka hana kaua.

ʻO kekahi mea hou hou ʻo Samba de Amigo: Party-To-Go, kahi pāʻani mele i hoʻomaka mua ʻia i nā arcades i ka makahiki 1999. Hiki i nā mea pāʻani ke hoʻoluliluli iā ia me kā lākou maracas a me ka groove i 40 mau mele mai nā ʻano ʻano like ʻole, me nā mele mai nā mea pena e like me Lady Gaga a PSY.

pauku. He pāʻani hoʻohālikelike i hana lima ʻia me nā neʻe liʻiliʻi e hoʻokūkū i nā mea pāʻani e noʻonoʻo pono a hana i nā pāʻani akamai. E piʻi i nā papa alakaʻi, wehe i nā tile kūikawā a me nā mana-ups, a e ʻimi i nā kumuhana like ʻole i ka Classic Mode a i ʻole e nalowale i ke mele me ka Tempo Mode.

Nā Aupuni: Hāʻawi ʻo Merge & Build i kahi hui kūʻokoʻa o ka pāʻani merge-2 a me nā mīkini kūkulu aupuni. Pono nā mea pāʻani e kōkua iā Prince Edward a me kāna mau hoaaloha e hoʻihoʻi i kahi aupuni i luku ʻia e kahi mana kilokilo pohihihi. E hoʻomaka i kahi huakaʻi kilokilo piha i nā ʻimi a wehe i ka mea pohihihi ma hope o ka hāʻule ʻana o ke aupuni.

He mau hiʻohiʻona wale nō kēia o nā pāʻani i loaʻa ma Apple Arcade. ʻO nā poʻo inoa ʻē aʻe ʻo Neograms+, Hello Kitty Island Adventure, Stardew Valley+, Ridiculous Fishing EX, LEGO DUPLO WORLD+, Slay the Spire+, Millionaire Trivia: TV Game+, Retro Bowl+, Jet Dragon, a me Bold Moves+.

He mea pono ke hoʻomaopopo ʻia ua kūpono ʻo Apple Arcade me PS5 a me Xbox wireless controllers, e ʻae ana i nā mea pāʻani e leʻaleʻa i kēia mau pāʻani me kā lākou mea hoʻokele makemake.

Ke hoʻomau mau nei ʻo Apple Arcade i nā pāʻani hou, me nā mea hou a me nā hoʻokuʻu i hoʻolālā ʻia no nā mahina e hiki mai ana. Manaʻo ʻia ʻo Sepatemaba wale nō e ʻike i nā mea hou o 40+ pāʻani a me ʻekolu hoʻokuʻu hou.

E hauʻoli i nā ʻano pāʻani like ʻole i loaʻa ma Apple Arcade a luʻu i ka honua hoihoi o ka pāʻani ma nā polokalamu Apple.

