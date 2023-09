Ke hoʻolauna nei i ka iPhone 15 a me ka iPhone 15 Plus: Nā hiʻohiʻona hou a me nā hoʻomaikaʻi

Ua wehe ʻo Apple i kāna mau kelepona hou, ka iPhone 15 a me ka iPhone 15 Plus, e hāʻawi ana i ka hana i hoʻonui ʻia, nā koho kala hou, a me kahi port USB-C. Mālama nā hāmeʻa i ke kumukūʻai hoʻomaka e like me nā kumu hoʻohālike o ka makahiki i hala, kūʻai ʻia ma $799.

ʻO ka iPhone 15 a me ka iPhone 15 Plus e hele mai me nā hōʻike 6.1-inch a me 6.7-inch. Ua hoʻolaha ʻo Apple ua hoʻonui ʻia ka ʻōlinolino kiʻekiʻe o kēia mau hōʻike i 2000 nits, e hāʻawi ana i kahi ʻike ʻoi aku ka ikaika. E hoʻomaka ana nā kauoha mua no ka iPhone 15 i kēia Pōʻalima, me ka hoʻokuʻu mana i hoʻonohonoho ʻia no Kepakemapa 22nd.

ʻO kahi hiʻohiʻona kūʻokoʻa o nā iPhones hou ko lākou hoʻopau kala kala. Ua hoʻokomo pono ʻo Apple i nā kala i loko o ke aniani o waho, e hopena i nā hoʻopau nani a nani. Loaʻa ka iPhone 15 i ka ʻulaʻula, ʻōmaʻomaʻo melemele, uliuli, a me ka ʻeleʻele, e hāʻawi ana i nā mea hoʻohana i kahi ākea ākea e kūpono i ko lākou ʻano pilikino.

Ua loaʻa pū ka ʻōnaehana kāmela o ka iPhone 15 i nā hoʻonui nui. Ke kaena nei ke kumu hoʻohālike i kahi sensor nui 48-megapixel, e hoʻohālikelike ana i nā hiki o ka iPhone 14 Pro series o ka makahiki i hala. Hiki i kēia mea ʻike ke hiki i ka 1x a me 2x optical zoom mode, me ka lens ultra-wide 0.5x maʻamau. Ua hoʻomaikaʻi ʻia ke ʻano kiʻi e hāʻawi i ka hana haʻahaʻa haʻahaʻa maikaʻi aʻe, me ka bonus hoʻohui ʻia o ka hiki ʻana i ka wā e pana ana me ke kāmela nui. Eia hou, hiki i nā mea hoʻohana ke hoʻololi i ka nānā ʻana ma hope o ke kiʻi ʻana i ke kiʻi mahalo i ka hiʻohiʻona mālama palapala hohonu.

Hoʻohana ʻia ka iPhone 15 a me iPhone 15 Plus e ka A16 Bionic chip, e hōʻike ana i kahi CPU ʻeono-core a me 5-core GPU. Ua like kēia puʻupuʻu me ka mea i loaʻa i nā hiʻohiʻona iPhone 14 Pro, e hōʻoiaʻiʻo ana i ka hana maikaʻi a me ka pono. ʻO ke ola pākaukau o ka iPhone 15 e like me kona mua, aʻo ka iPhone 15 Plus e hāʻawi aku i ka manawa hoʻohana lōʻihi ma muli o kahi pākaukau kūloko nui. Hiki ke hana i kēia manawa ma o ke awa USB-C hou.

ʻO kekahi mea hoʻohui ʻē aʻe i ka iPhone 15 series ʻo ia ka lua o ka lua o ka Ultra-Wideband chip, e hoʻomaikaʻi nui i ka laulā a me ka pololei i ka wā e ʻimi ai i nā mea. Hiki i ka Precision Finding ke hoʻokele pololei i nā mea hoʻohana i kahi kanaka, me ka ʻimi ʻana i nā mea me nā AirTags i hoʻopili ʻia.

Ma ke ʻano o nā hiʻohiʻona palekana, ua hoʻonui ʻo Apple i kāna Emergency SOS ma o ka hiʻohiʻona Satellite e uhi i nā kūlana kōkua alanui. Ma ʻAmelika Hui Pū ʻIa, hiki i nā lālā AAA ke pōmaikaʻi mai kēia lawelawe. Hāʻawi manuahi ʻia ka hiʻohiʻona Emergency SOS no nā makahiki ʻelua ma hope o ke kūʻai ʻana i iPhone 15; akā naʻe, ʻaʻole i hōʻike ʻia ke kumu kūʻai ma mua o kēia manawa.

E loaʻa ana ka iPhone 15 a me iPhone 15 Plus no ke kūʻai ʻana ma Kepakemapa 22nd, me ka iPhone 15 e hoʻomaka ana ma $799 a me ka iPhone 15 Plus e hoʻomaka ana ma $899.

Sources:

- Apple (ʻaʻohe URL i hāʻawi ʻia)