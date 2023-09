Ke hoʻolauna nei i ka iPhone 15 Pro a me Pro Max: ʻO nā iPhones ikaika loa o Apple

Ua wehe ʻo Apple i kāna mau kelepona kiʻekiʻe loa, ʻo ka iPhone 15 Pro a me Pro Max. Hoʻopili ʻia me nā hiʻohiʻona a ke kaena nei i ka hana ikaika loa ma kekahi kelepona, ua hoʻonohonoho ʻia kēia mau hiʻohiʻona hou e hoʻohauʻoli.

Hele mai ka iPhone 15 Pro me ka pale 6.1-inch, aʻo ka Pro Max ka nui o ka hōʻike 6.7-inch. Hoʻohana ʻia nā hiʻohiʻona ʻelua e ka chip A17 Pro, kahi a Apple i ʻōlelo ai he ʻoi aku ka wikiwiki o ka hana ma mua o nā kelepona ʻē aʻe ma ka mākeke. Me kahi GPU i hoʻonui ʻia, manaʻo ʻia kēia mau mea e hāʻawi i kahi ʻike pāʻani kiʻekiʻe.

ʻO kekahi o nā hoʻololi koʻikoʻi i kēia makahiki ʻo ia ka hoʻokomo ʻana o kahi port USB-C ma lalo o ke kelepona, e hoʻololi ana i ka port Lightning kuʻuna. Ua haʻaheo ʻo Apple i ka iPhone 15 Pro he 10Gbps ka wikiwiki o ka hoʻololi ʻana, e maʻalahi ka hoʻoili ʻana i nā faila nui e like me nā kiʻi a me nā wikiō.

Hōʻike nā iPhones hou i kahi pā ikaika i hana ʻia me ka titanium, e ʻoi aku ka ikaika o lākou ma mua o ka wā ma mua. Hele mai lākou i ʻehā mau kala like ʻole: ʻeleʻele, keʻokeʻo, uliuli, a me ka "kūlohelohe." Ua hoʻolauna pū ʻo Apple i ke pihi Action, kahi e pani ai i ke kani kani ma ka ʻaoʻao hema o ke kelepona. Hiki ke hoʻopilikino ʻia kēia pihi no ka hana ʻana i nā hana like ʻole, e like me ka wehe ʻana i ke kāmela a i ʻole ka hoʻā ʻana i ke kukui uila.

I ka ʻōlelo o ke kiʻi, hāʻawi ka iPhone 15 Pro a me Pro Max i nā kāmela maikaʻi loa o Apple. Hoʻolako ʻia me ʻehiku mau aniani ʻokoʻa, me kahi pahupaʻikiʻi 48-megapixel i hoʻomaikaʻi ʻia, hopu kēia mau mea i nā kiʻi kupanaha me ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka hana māmā haʻahaʻa a me ka hoʻohaʻahaʻa ʻana o ka lens. Hoʻohana pū nā kāmela i nā ʻōnaehana AI o Apple e hopu i nā kiʻi HEIF piha piha a hāʻawi i nā lōʻihi kikoʻī he nui no nā koho pana. Hoʻohui hou, kākoʻo nā kelepona i ke kiʻi ʻana i ka wikiō 4K60 ProRes a hiki i ka waiho ʻana i waho ma o ke awa USB-C.

ʻOiai e loaʻa i nā kumu hoʻohālike iPhone nā hoʻonui mai nā hiʻohiʻona Pro o ka makahiki i hala, ʻo ka iPhone 15 Pro a me Pro Max e hana ma ke ʻano he kahua hoʻāʻo no nā manaʻo hou o Apple. Me kā lākou hana ikaika, nā mana kāmela kiʻekiʻe, a me nā mana USB-C, hoʻokuʻu kēia mau mea i nā palena o ka mea e hiki ai i kahi iPhone ke hana.

Sources:

– Mea kākau: David Pierce

– Puna: The Verge