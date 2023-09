ʻO Apple Renews Partnership me Qualcomm no 5G Modems

Ua hoʻololi hou ʻo Apple i kāna hui pū ʻana me Qualcomm, e hōʻoia ana e hoʻomau ka mea kūʻai uila uila e hoʻohana i ka Qualcomm's Snapdragon 5G Modem-RF Systems i kāna mau smartphones a hiki i 2026. Hiki mai kēia hoʻolaha ma muli o nā hoʻoikaika mua a Apple e hoʻomohala i kāna mau modem ponoʻī a hoʻemi i kona hilinaʻi iā Qualcomm.

ʻOiai ua loaʻa ʻo Apple i ka ʻoihana modem paʻakikī o Intel ma 2019, e hāʻawi ana i ka ʻoihana i nā kumuwaiwai e pono ai e hana i kāna mau modem ponoʻī, me he mea lā ʻaʻole i hiki i ka hoʻomohala modem kūʻokoʻa o Apple. Hōʻike ka ʻaelike me Qualcomm e hilinaʻi mau ana ʻo Apple i nā mea hoʻolako waho e hoʻokō i kāna pono modem.

ʻO ka hoʻomohala ʻana i kāna mau modem ponoʻī e ʻae iā Apple e kāpae i nā kumukūʻai a me nā royalties e pili ana i nā ʻāpana o Qualcomm, hiki ke hoʻonui i ka loaʻa kālā o ka ʻoihana. Eia nō naʻe, ma ka hoʻohou ʻana i kāna hui pū me Qualcomm, ke hōʻoia nei ʻo Apple he hoʻolālā kākoʻo inā ʻaʻole holo wikiwiki kāna hoʻomohala modem kūʻokoʻa e like me ka mea i manaʻo ʻia.

ʻOiai ʻaʻole kūʻokoʻa ka ʻaelike hou, ʻo ia ka mea hiki iā Apple ke hoʻohana i kāna mau modem ponoʻī a i ʻole nā ​​​​mea hoʻolako ʻē aʻe, hōʻike ia i ka hilinaʻi mau o ka hui ma Qualcomm no kāna ʻenehana modem. He mea kūʻai koʻikoʻi ʻo Apple no Qualcomm, me ka helu ʻana o Apple a me Samsung no 10% a ʻoi aku paha o nā loaʻa kālā i hui pū ʻia e Qualcomm i ka makahiki fiscal 2022.

He mea koʻikoʻi ka manawa o ka hoʻolaha ʻana, no ka mea e hiki mai ana ma mua o ka hanana iPhone makahiki o Apple, kahi e manaʻo ʻia ai ka hui e wehe i kāna iPhone 15 hou. ua manaʻo ʻia e hoʻohana lākou i ka modem 5G Qualcomm a me ka hope RF mua.

Nā kumu: Qualcomm

Nā wehewehena:

- Snapdragon 5G Modem-RF Pūnaehana: ʻO Qualcomm ka laulā o 5G modem a me nā ʻōnaehana alapine radio i hoʻohana ʻia i nā kelepona a me nā mea uila ʻē aʻe.

- Modem: He mea hana e hiki ai i nā mea hana ke hoʻopili i ka pūnaewele a i ʻole nā ​​pūnaewele ʻē aʻe ma o ka lawe ʻana a loaʻa ʻana i ka ʻikepili.

- RF Front End: ʻO ke kaʻapuni i loko o kahi mea hana e mālama i ka hoʻouna ʻana a me ka loaʻa ʻana o nā hōʻailona lekiō.

– Royalties: Uku e ka hui e hoʻohana i ka waiwai naʻauao a i ʻole ʻenehana o kekahi hui.