Hoʻokuʻu ʻia ka New San Jose Edition o Monopoly, e hoʻolauleʻa ana i nā ʻāina ʻāina a me ka mōʻaukala

Ua hoʻokuʻu ʻia ka paʻi San Jose o Monopoly i ka lā 20 Nowemapa 2023, me kahi hanana kūikawā i mālama ʻia ma ka Winchester Mystery House. ʻO kēia ʻano kūʻokoʻa o ka pāʻani papa maʻamau e hoʻohanohano i ka mōʻaukala waiwai a me nā pae ʻāina o San Jose, e hopu ana i ke ʻano o ke kūlanakauhale no nā hanauna e hiki mai ana.

Hōʻike ka papa pāʻani i nā ʻano ʻāina kaulana a me nā ʻoihana, me ka Winchester Mystery House a me Original Joe's, kahi e noho ai i nā wahi i makemake ʻia e like me Boardwalk a me Park Place. ʻO nā wahi kaulana ʻē aʻe i hōʻike ʻia ma ka papa ʻo Santana Row, San Pedro Square, Plaza de Cesar Chavez, a me ka Tech Interactive.

Ua hōʻike ʻo San Jose Mayor Matt Mahan i kona hauʻoli e pili ana i ka hoʻokuʻu ʻana, me ka ʻōlelo ʻana e hāʻawi ka pāʻani i kahi manawa maikaʻi e hoʻolauleʻa ai i ka mōʻaukala a me ka moʻomeheu o ke kūlanakauhale. Ua hōʻike ʻo ia i ke koʻikoʻi o ka mālama ʻana i nā ʻāina kūloko a me ka hōʻoia ʻana e hoʻomanaʻo ʻia lākou ma ke ʻano kūʻokoʻa.

Loaʻa ka paʻi San Jose o Monopoly no ke kūʻai ʻana ma nā hale kūʻai like ʻole, me Amazon a me CVS, no $39.95. Ua hana ʻia ka pāʻani e Top Trumps a ua laikini ʻia e Hasbro, e hōʻoiaʻiʻo ana i kahi ʻike pāʻani kiʻekiʻe a leʻaleʻa.

