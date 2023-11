Ke ʻimi nei i ka hilinaʻi ma luna o Elon Musk's SpaceX

ʻO ka hoʻopaʻapaʻa hou e pili ana i ka ʻae ʻana o Elon Musk i nā manaʻo kipi antisemitic ua hoʻohewa nui ʻia a kāhea aku i ka hana. Eia nō naʻe, ʻo ka ʻoiaʻiʻo ke loaʻa nei ke aupuni US iā ia iho i kahi kūlana paʻakikī, hilinaʻi nui iā Musk's SpaceX no ka palekana aupuni a me nā papahana ākea.

ʻO kahi ʻatikala hou ma The New York Times e hōʻike ana i ka nui o ka hilinaʻi o ke aupuni i ka ʻenehana Musk a me ka nele o nā mea ʻē aʻe. ʻOiai ʻo nā manaʻo i hōʻike ʻia e Musk he mea kūʻē i nā kumu waiwai o ka Hale Paʻa, ua ʻae nā luna i nā pōmaikaʻi o nā hana hou a SpaceX ma mua o ko lākou hopohopo ma luna o kāna ʻōlelo.

No ka laʻana, he liʻiliʻi nā mea ʻē aʻe o NASA i ka wā e hiki mai ana i ka hoʻokuʻu ʻia ʻana o ka rocket. Ua lilo ʻo SpaceX i mea hoʻolako no ka hoʻomaka ʻana i nā misionari i ka lewa, a ʻaʻole hiki i ke aupuni ke hoʻokaʻawale i nā pilina me kēia kumu waiwai. Ua komo pū ka Pentagon i nā ʻaelike me SpaceX, e uku ana i nā miliona no nā ʻōnaehana kamaʻilio koʻikoʻi e like me Starshield, i hoʻokumu ʻia ma ka pūnaewele satellite Starlink. ʻO ka pūʻali koa o Ukraine, no ka laʻana, hilinaʻi piha iā Starlink no nā kamaʻilio pūnaewele a me ke kahua kaua.

ʻOiai ka hilinaʻi o ke aupuni iā ​​SpaceX, he mea nui e hoʻomaopopo ʻaʻole lākou e ʻae a ʻae paha i nā ʻōlelo antisemitic a Musk. Ke hōʻike hou nei ka 'Oihana Hoʻomalu i kona hoʻohewa ʻana i nā ʻano antisemitism āpau. ʻIke ʻia, no kēia manawa, ua mākaukau ke aupuni e hoʻokele i kēia pilina paʻakikī a hoʻoponopono i nā hopohopo e pili ana i ka ʻōlelo hoʻokaʻawale ʻokoʻa mai ko lākou hilinaʻi ʻana i nā mana ʻenehana o SpaceX.

Ke hakakā nei ʻo ʻAmelika Hui Pū ʻIa me ka hoʻopaʻapaʻa e hoʻomau nei, ua maopopo ka hilinaʻi ʻana ma luna o Elon Musk's SpaceX he ʻoiaʻiʻo a me ka hoʻolālā. ʻOiai ke koi ʻia nei ka hoʻohewa ʻana i ka ʻano o Musk, pono ia e noʻonoʻo i nā hopena ākea a me nā pilikia o ka ʻimi ʻana i nā kumuwaiwai ʻē aʻe no nā lawelawe koʻikoʻi a SpaceX.

NPP

1. Ke hilinaʻi nei ke aupuni US ma luna o Elon Musk's SpaceX?

ʻAe, hilinaʻi nui ke aupuni US iā SpaceX no ka palekana aupuni a me nā papahana ākea ma muli o ka ʻenehana hou o ka ʻoihana a me ka nele o nā mea ʻē aʻe.

2. No ke aha i hiki ʻole ai i ke aupuni ke hoʻokaʻawale i nā pilina me SpaceX?

Hāʻawi ʻo SpaceX i nā lawelawe koʻikoʻi e like me ka hoʻokuʻu ʻia ʻana o ka rocket a me nā ʻōnaehana kamaʻilio koʻikoʻi i mea nui no ka palekana aupuni. ʻAʻole hiki ke ʻimi i nā mea hoʻolako ʻē aʻe me nā mana like i kēia manawa.

3. Ke kākoʻo nei ke aupuni i nā ʻōlelo antisemitic a Musk?

ʻAʻole, hoʻāhewa ikaika ke aupuni i nā ʻano antisemitism āpau. ʻOiai lākou e hoʻomau nei i ka hilinaʻi ma SpaceX, ua hoʻokaʻawale lākou iā lākou iho a hoʻāhewa i ka ʻōlelo hōʻino a Musk.