ʻO kahi hōʻuluʻulu piha o Cyberstalking: Nā mea e hoʻopiʻi ai i ka hana a me ka hoʻomāinoino

ʻO ka hoʻonui nui ʻana o nā ʻenehana kikohoʻe a me ka pūnaewele ua hoʻāla i kahi ʻano hou o ka hoʻopili pilikino i kapa ʻia ʻo cyberstalking. Ua wehewehe ʻia ʻo Cyberstalking e like me ke kamaʻilio uila hou a makemake ʻole ʻia e hoʻoulu ai i ka makaʻu a me ka pilikia i ka poʻe i hōʻeha ʻia. ʻOiai ʻaʻole pili i ka hana ʻino kino e like me ka hoʻopaʻa ʻana i waho, hiki ke loaʻa i nā hopena noʻonoʻo a me ka noʻonoʻo. Me ka ʻoi aku o ka 1.3 miliona mau kānaka e ʻike nei i ka cyberstalking i kēlā me kēia makahiki, he mea koʻikoʻi ia e hoʻomaopopo i nā kumu e kōkua ai i kēia ʻano o ka hoʻomāinoino.

ʻO kahi noiʻi hou i alakaʻi ʻia e kahi mea noiʻi ma Sam Houston State University (SHSU) i komo i ka noiʻi e pili ana i ka cyberstalking e ʻike i nā mea pili i ka hana a me ka hoʻomāinoino. Ua nānā ka haʻawina ma kahi o 60 mau haʻawina i hana ʻia ma waena o 2002 a me 2022, ka hapa nui i alakaʻi ʻia ma ʻAmelika Hui Pū ʻIa, akā ma nā ʻāina ʻē aʻe e like me Australia, Belgium, Sepania, Turkey, Canada, Chile, Egypt, England, a me Pokukala. ʻO ka poʻe i komo pū me nā mākua a me nā ʻōpio.

Ua hoʻohana ka haʻawina i kahi ala meta-analytic ʻekolu pae e ʻike ai i ka pono pili o nā mea wānana e pili ana i nā kumu sociodemographic, nā ʻike hope, nā mea pilikia, a me nā kāʻei palekana. Ua hōʻike ʻia nā hopena o ke aʻo ʻana he hopena koʻikoʻi loa ka ʻaoʻao hope i ka cyberstalking perpetration and victimization, a ukali ʻia e ka domain risk. Eia naʻe, ʻaʻole i loaʻa ka hopena koʻikoʻi o ka sociodemographic a me ka pale.

Ua ʻike pū ʻia ka haʻawina ʻo ka poʻe i komo i nā ʻano hana hoʻoweliweli cyber e hoʻoweliweli iā lākou iho i ka cyberstalked a i ʻole e hoʻopaʻi ʻia e ka poʻe i hōʻeha ʻia. ʻO nā ʻike hōʻeha, ma ka pūnaewele a me ka offline, ua hoʻopili ikaika ʻia me ka cyberstalking victimization. ʻO nā ʻano pilikino a me nā ʻano noʻonoʻo, e like me ke koʻikoʻi, ka hopohopo, a me ke kaumaha, a me nā ʻano pili pili pili, e like me nā ʻano hoʻopunipuni a me ka lili aloha, ua pili pū me ka hana a me ka hoʻomāinoino ʻana i ka cyberstalking.

Hiki i kēia mau ʻike ke hāʻawi i nā ʻike waiwai no ka hoʻomohala ʻana i nā hoʻolālā pale e hoʻoponopono i ka cyberstalking. Ma ka hoʻomaopopo ʻana i nā kumu e kōkua ai i ka cyberstalking, hiki i nā ʻoihana a me nā aupuni ke hoʻokaʻawale i nā kumuwaiwai liʻiliʻi me ka maikaʻi a me ka hoʻopaʻa ʻana i nā hana pale i kahi e pono ai lākou. Pono e noʻonoʻo nā hoʻolālā pale i ka overlap ma waena o ka hoʻomāinoino offline a me ka cyberviolence, a me nā kumu hope e hoʻonui ai i ka pilikia o ka hana a me ka hoʻomāinoino.

