ʻO ka Hisense ULED X TV: He Revolution in Backlighting Technology

Ke hoʻololi nei ka Hisense ULED X TV i ke ala a mākou e ʻike ai i ka ʻenehana backlighting. ʻO kekahi o nā pilikia nui e pili ana i ka backlighting, ʻo ia ka hiki ke ʻalo, holoi i nā ʻeleʻele a hana i nā halo a puni nā mea ʻālohilohi. Ua ho'āʻo nā mea hana TV e hoʻoponopono i kēia pilikia ma o ka hoʻohana ʻana i nā kukui LED hiki ke pio ma hope o nā wahi i manaʻo ʻia he ʻeleʻele. ʻO kēia ʻenehana, i ʻike ʻia ʻo nā dimming zones, ua loaʻa nā hopena like ʻole, e alakaʻi pinepine ana i nā kiʻi kiʻi tonal a me ka alignment kūpono ʻole.

Eia nō naʻe, lawe ka Hisense ULED X TV i kahi ala ʻē aʻe. Me kāna 20,000 mini-LED backlights i māhele ʻia i 5,000 dimming zones, hāʻawi kēia TV i ka nui o nā ʻāpana ma mua o ka hapa nui o nā hiʻohiʻona ʻē aʻe ma ka mākeke. ʻO ka hopena he hoʻomaikaʻi kupaianaha i ka maikaʻi o ke kiʻi a me ka pololei. ʻOi aku ka ʻeleʻele o nā ʻeleʻele, a ʻoi aku ka momona o nā kala.

Ma nā ʻōlelo hoʻohālikelike, ʻoi aku ka maikaʻi o nā TV LCD ma mua o nā OLED no nā lumi kukui maikaʻi. Eia nō naʻe, hāʻawi ka ULED X TV i nā pae ʻeleʻele kupaianaha, ka liʻiliʻi o ka pua, a me ka saturation waihoʻoluʻu hohonu, ʻaʻole hiki ke ʻike ʻia mai nā TV OLED ma nā ʻano he nui. Hoʻohui ʻia, ʻālohilohi ka ULED X i ka wā e hiki mai ana i ka ʻōlinolino kiʻekiʻe, ʻoi aku ka nui o nā TV LCD.

I ka wā o ka loiloi piha ʻana, mahalo mau ʻia ka ULED X TV i kona ʻano kiʻi, ʻoi aku ka maikaʻi o kekahi o nā TV maikaʻi loa ma ka mākeke. Ua hōʻike ʻia ka mana o ka ULED X me ka nui o nā hiʻohiʻona ma mua o ka mea hoʻokūkū koʻikoʻi.

Eia naʻe, aia kekahi mau hemahema e noʻonoʻo ai. Ua kaupalena nā mana leo o ka ULED X, a ʻaʻole hiki i kāna ʻōnaehana hana Vidaa ke hāʻawi i ka pae like o ke kākoʻo app e like me ka Android TV. No ka poʻe e hilinaʻi nei i nā polokalamu kikoʻī, pono e nānā i ka loaʻa ma mua o ke kūʻai ʻana i ka ULED X.

ʻO ka holoʻokoʻa, hāʻawi ka Hisense ULED X TV i kahi holomua nui i ka ʻenehana backlighting. ʻO kona ʻano kiʻi ʻokoʻa, nā pae ʻeleʻele kupaianaha, a me nā waihoʻoluʻu ʻōmaʻomaʻo e lilo ia i mea hoʻokūkū kiʻekiʻe ma ka mākeke TV. ʻOiai aia kekahi mau palena, pono maoli ia e ʻike ʻia ʻo ia kekahi o nā TV maikaʻi loa i kēia manawa.

