E kiʻi i ka Xiaomi Redmi Note 12 no ke kumu kūʻai hiki ʻole ke kūʻai aku ma ka Amazon Black Friday Sale

Ke ʻimi nei ʻoe i kahi kelepona pili kālā e hāʻawi i nā hiʻohiʻona maikaʻi me ka ʻole o ka haki ʻana i ka panakō? Mai nānā hou aʻe ma mua o ka Xiaomi Redmi Note 12, loaʻa i kēia manawa no ka £ 129 wale nō ma ke kūʻai aku ʻo Black Friday ma Amazon. Me ka uku ho'ēmi £90, he hāʻawi kēia āu e makemake ʻole e poina.

Ua loaʻa i ka Xiaomi Redmi Note 12 ke kaulana, e hoʻopaʻa ana i ka helu helu 4 ma ka papa inoa kelepona kūʻai maikaʻi loa o Amazon. Me kona kumukūʻai kūpono a me nā kikoʻī hoihoi, ʻaʻole ia he mea kupanaha no ke kumu i koi nui ʻia ai kēia kelepona.

Ke hōʻike nei i kahi pale 6.67-inch nui, hāʻawi ka Note 12 i kahi ʻike nānā immersive, kūpono no ke kahe ʻana i kāu ʻike punahele ma ka hele. ʻO ka hōʻike 120Hz AMOLED e hōʻoiaʻiʻo i nā hiʻohiʻona maikaʻi a me nā waihoʻoluʻu ikaika, e ola ana nā mea āpau ma ka pale.

ʻO kekahi o nā hiʻohiʻona koʻikoʻi o ka Xiaomi Redmi Note 12 ʻo kona ola pākaukau ʻokoʻa. Me kahi pākahiko 5000mAh, ʻoi aku ia ma mua o nā mea hae nui ma ke ʻano o ka hiki, e hōʻoia ana hiki iā ʻoe ke hoʻohana i kāu kelepona i ka lā āpau me ka hopohopo ʻole no ka pau ʻana o ka mana.

Ua hoʻomaikaʻi nā mea kūʻai aku i ka Xiaomi Redmi Note 12 no kona waiwai no ke kālā, e wehewehe ana iā ia he kelepona kālā maikaʻi loa me ka pale maikaʻi, ka mana hana, a me ka hiki ke hoʻopiʻi wikiwiki. Inā ʻoe e ʻimi nei i kahi kelepona maʻalahi ʻaʻole e ʻae i ka hana, ʻo ia ke koho kūpono loa iā ʻoe.

Mai poina i kēia hana kupaianaha. E kipa i ke kūʻai aku ʻo Black Friday a Amazon i kēia manawa a kau i kou mau lima ma ka Xiaomi Redmi Note 12 no ka £129 wale nō. Hoʻonui i kāu ʻike kelepona me ka ʻole o ka haki ʻana i ka panakō.

Nā nīnau i nīnau pinepineʻia (FAQ)

1. Ua kūpono anei ka Xiaomi Redmi Note 12 me nā polokalamu Apple a me Android?

ʻAe, kūpono ka Xiaomi Redmi Note 12 me nā polokalamu Apple a me Android. Hāʻawi ia i kahi ʻike hoʻohana me ka nānā ʻole i kāu ʻōnaehana hana makemake.

2. He aha ka nui o ka pale o ka Xiaomi Redmi Note 12?

Hōʻike ka Xiaomi Redmi Note 12 i kahi pale 6.67-ʻīniha nui, e hāʻawi ana i kahi ākea no kāu nānā ʻana, pāʻani, a me nā pono streaming.

3. Pehea ka lōʻihi o ka pākaukau o ka Xiaomi Redmi Note 12?

Me kāna pākaukau 5000mAh, hāʻawi ka Xiaomi Redmi Note 12 i ke ola pākaukau ʻokoʻa, ʻoi aku ka nui o nā mea hae nui ma ka mākeke. Hiki iā ʻoe ke hauʻoli i ka hoʻohana ʻana i kāu kelepona a puni ka lā me ka hopohopo ʻole no ka pau ʻana o ka mana.

4. He koho maikaʻi anei ka Xiaomi Redmi Note 12 no nā mea kūʻai ʻike kālā?

ʻOiaʻiʻo! Hāʻawi ka Xiaomi Redmi Note 12 i ka waiwai maikaʻi loa no ke kālā, e hui pū ana i nā hiʻohiʻona hoihoi me kahi kumukūʻai kumukūʻai. Inā ʻoe e ʻimi nei i kahi kelepona pili kālā me ka ʻole o ka hoʻokō ʻana i ka hana, he koho maikaʻi loa kēia.

5. Ma hea wau e kūʻai ai i ka Xiaomi Redmi Note 12?

Hiki iā ʻoe ke kūʻai i ka Xiaomi Redmi Note 12 ma ka pūnaewele o Amazon i ko lākou kūʻai ʻana i ka Black Friday. E hōʻoia i ka hoʻohana ʻana i ka uku kūʻai £ 90 a loaʻa i kēia kelepona maikaʻi loa ma ke kumu kūʻai ʻole o £129.