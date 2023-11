Hoʻonui i ka hiki ʻana: ʻO Amazon Fire Stick's Voice View Feature

Loaʻa i nā mea hoʻohana ʻo Amazon Fire Stick kahi koho kūpono e hoʻonui i kā lākou ʻike ʻike me ka hiʻohiʻona Voice View. Hāʻawi kēia hāmeʻa hoʻonaʻauao kūikawā, i hoʻolālā mua ʻia no nā poʻe me nā kīnā ʻike, hāʻawi i ke kākoʻo koʻikoʻi i ka poʻe e hakakā nei e ʻike i ka pale a i ʻole e ʻimi wale ana i ke kōkua ʻoiai ke koho ʻana i nā mea e nānā ai.

ʻO Voice View, e like me ka wehewehe ʻana o Amazon, he mea heluhelu kiʻi i kūkulu ʻia no nā polokalamu Fire TV. Ke hoʻāla ʻia, haʻi leo ʻo ia i nā kikokikona ma ka pale i ka wā e hoʻokele ai nā mea hoʻohana ma nā koho papa kuhikuhi a me nā hoʻonohonoho. Eia kekahi, hiki ke hoʻohana ʻia i ka wā o ke kaʻina hana hoʻonohonoho hoʻonohonoho mua, e hāʻawi ana i kahi ʻike komo a me ka mea hoʻohana.

No ke komo ʻana i kēia hiʻohiʻona, e hōʻoia e loaʻa iā ʻoe kahi Fire TV Stick i hele pū ʻia me kahi Alexa Voice Remote. ʻAʻole e ʻae nā mea hoʻohana i nā palena i ka wā e leʻaleʻa ai i kā lākou punahele punahele a i ʻole nā ​​kiʻiʻoniʻoni. Ma ka hoʻopaʻa ʻana i nā pihi Menu a me Back, aia ma ka ʻekolu o luna o nā pihi liʻiliʻi ma kahi mamao, ma kahi o ʻelua a ʻelima mau kekona, hiki ke hoʻāla ʻia ka hiʻohiʻona Voice View.

Ma waho aʻe o ke ala mamao, loaʻa i nā mea hoʻohana ke koho e hiki ai a hoʻopau paha i ka Voice View ma o ka app Settings. E komo wale i ka ʻāpana Accessibility a koho i ka VoiceView. Ke ho'āla maikaʻi ʻia, e hoʻokipa ʻia nā mea hoʻohana me ka leo hōʻoluʻolu, "VoiceView Ready," e hōʻike ana ua hiki ka hiʻona a mākaukau e hāʻawi i kahi ʻike immersive. ʻO ka mea ʻē aʻe, ke hoʻopau ʻia ka hiʻohiʻona, e lohe nā mea hoʻohana i ka wikiwiki, "VoiceView Exiting."

Ma ka hoʻopaʻa ʻana i nā mea hana e like me Voice View, hōʻike ʻo Amazon i kāna kūpaʻa i ka inclusivity, e hōʻoia ana e hiki i nā mea āpau ke hauʻoli i nā pono o kā lākou Fire TV Stick. Inā ʻo ia ke komo ʻana i kahi ākea o ka ʻike a i ʻole ka hoʻokele ʻana i nā menus me ka maʻalahi, hoʻohui kēia hiʻohiʻona i ka ʻoluʻolu a me ka komo ʻana no nā mea hoʻohana āpau.

Nā nīnau i nīnau pinepineʻia (FAQ)

Pehea e hiki ai iaʻu ke hoʻoikaika i ka hiʻohiʻona Voice View ma kaʻu Amazon Fire Stick?

No ka ho'ā ʻana i ka hiʻohiʻona Voice View, e hoʻopaʻa i nā pihi Menu a me Back i ka manawa like ma kāu Alexa Voice Remote no kahi ʻelua a ʻelima kekona. ʻO kahi ʻē aʻe, hiki iā ʻoe ke hiki iā ia ma o ka app Settings ma ke koho ʻana i ka Accessibility a laila VoiceView. He aha ka Voice View?

ʻO Voice View kahi mea heluhelu kiʻi e heluhelu ana i nā kikokikona ma ka ʻaoʻao i kou hoʻokele ʻana i nā koho papa kuhikuhi a me nā hoʻonohonoho ma kāu Amazon Fire Stick. Kōkua ia i ka poʻe me nā hemahema ʻike ma o ka hāʻawi ʻana i ke kōkua leo no kahi ʻike i hoʻonui ʻia. No nā mea hoʻohana pilikia maka wale anei ka Voice View?

ʻOiai ua hoʻolālā mua ʻia ka Voice View no nā poʻe me nā hemahema ʻike maka, hiki i kekahi ke pōmaikaʻi mai kāna mau hiʻohiʻona e hana i ka hoʻokele a me ke koho ʻana i ʻoi aku ka maʻalahi a maʻalahi. Hiki iaʻu ke hoʻā a hoʻopau i ka Nānā Leo? ʻAe, hiki iā ʻoe ke hoʻohuli a hoʻopau paha i ka hiʻohiʻona Voice View. Ke hoʻohana ʻia, e hōʻoia ka "VoiceView Ready" i kona hoʻā ʻana. Pēlā nō, ke hoʻopau ʻia, e lohe ʻoe i ka "VoiceView Exiting."