Pehea e komo ai i ka hiʻohiʻona huna huna a me ka ʻike leo ma Amazon Fire Stick

Inā loaʻa iā ʻoe kahi Amazon Fire Stick, aia kekahi mau hiʻohiʻona huna āu e ʻike ʻole ai. Ma waho aʻe o ka hāʻawi ʻana i ke komo ʻana i kahi honua o ka leʻaleʻa, hāʻawi pū ka Fire TV i nā koho kūpono no nā mea hoʻohana. ʻO kekahi o kēia mau hiʻohiʻona ʻo ia ka Screen Magnifier, kahi e hiki ai iā ʻoe ke hoʻonui i kāu pale.

I mea e hiki ai i ka hiʻona zoom, e hahai i kēia mau ʻanuʻu maʻalahi:

1. E hele i ka app Settings ma kāu Amazon Fire TV a koho i ka Accessibility.

2. E kaomi a paʻa i nā pihi Back a Fast Forward ma kāu mamao i ka manawa like no ʻelima kekona.

3. Ke hoʻohana ʻia, hiki iā ʻoe ke hoʻonui ma ke kaomi ʻana i nā pihi Menu a me Fast Forward. No ka hoʻonui ʻana, e kaomi i ka Menu a me Rewind.

4. Inā makemake ʻoe e hoʻololi i ke ala o ka zoom, e kaomi i ka Menu a laila i nā pihi pili no luna, lalo, hema, a ʻākau paha.

He mea nui e hoʻomaopopo ʻaʻole hiki ke hana ka hiʻona zoom me nā ʻike wikiō āpau. Wahi a Amazon, "ʻAʻole kūpono ka hapa nui o nā wikiō me ka hiʻohiʻona zoom."

ʻO kekahi hiʻohiʻona hiki ke hāʻawi ʻia e Amazon Fire Stick ʻo Voice View. Hāʻawi kēia hiʻohiʻona i kahi leo virtual e heluhelu i nā mea e hana nei ma ka pale, e maʻalahi ai i nā mea hoʻohana kino ke hoʻokele i kā lākou hāmeʻa.

No ka hoʻā ʻana i ka Voice View, e hahai i kēia mau ʻanuʻu:

1. E huli i ke pihi Menu a me ka pihi Back ma kāu mamao Amazon Fire Stick.

2. E kaomi a paʻa i nā pihi ʻelua i ka manawa like no ʻelima kekona.

3. E lohe 'oe i ka "VoiceView Ready" ke ho'ā 'ia ka hi'ona.

Hiki i kēia mau hiʻohiʻona huna ma ka Amazon Fire Stick ke hāʻawi i kahi ʻike hou aʻe a me ka hoʻohana ʻana i ka mea hoʻohana no nā mea hoʻohana a pau, me ka nānā ʻole i kā lākou pono e hiki ai. Inā makemake ʻoe e hoʻonui i kāu pale a i ʻole ke alakaʻi ʻana iā ʻoe ma o ka interface, ʻo kēia mau koho e hōʻoia e hiki i nā mea āpau ke hauʻoli i kā lākou Fire Stick i ka piha.

Pinepine ninau ninaninau 'ana i

Nīnau: Hiki iaʻu ke hoʻohana i ka hiʻona zoom me kekahi ʻike wikiō?

A: ʻAʻole, ʻaʻole kūpono paha ka hiʻona zoom me nā ʻike wikiō āpau.

Nīnau: Pehea wau e hoʻonui ai a i waho me ka hoʻohana ʻana i ka hiʻohiʻona zoom?

A: No ka hoʻonui ʻana, e kaomi i ka Menu a me ka Fast Forward. No ka hoʻonui ʻana, e kaomi i ka Menu a me Rewind.

Nīnau: Pehea e hiki ai iaʻu ke hoʻāla i ka Voice View?

A: E kaomi a paʻa i nā pihi Menu a me Back i ka manawa like no ʻelima mau kekona e hoʻā i ka Nānā Leo.

Nīnau: Loaʻa anei ka Voice View ma nā polokalamu Amazon Fire Stick?

A: ʻAe, ʻo Voice View kahi hiʻohiʻona i loaʻa ma nā polokalamu Amazon Fire Stick āpau.