E kiʻi i kahi Sneak Peek i ka Pōʻalima Pōʻalima mua: Hāʻawi ʻo Amazon Canada i nā kumukūʻai nui ma nā polokalamu Echo Show.

Ke kokoke mai nei ka wā hoʻomaha, ua mākaukau ʻo Amazon Canada e hoʻohauʻoli i kāu ʻike kūʻai me kāna kūʻai mua ʻana i ka Pōʻalima. Me ka uku ho'ēmi he 44 pakeneka, ua hōʻemi ke kanaka nunui e-commerce i nā kumukūʻai o kāna mau polokalamu home akamai Echo Show kaulana. ʻO kēia kuʻikahi palena manawa e hōʻoia i hiki i nā mea kūʻai ke ʻeke i nā hiʻohiʻona Echo Show hou loa i ke kumu kūʻai ʻole.

Ua loaʻa i nā polokalamu Echo Show ke kaulana nui ma muli o kā lākou versatility a me nā hiʻohiʻona kiʻekiʻe. Ua lako kēia mau mea hana home akamai me kahi hōʻike ola e hiki ai iā ʻoe ke hoʻomalu i kāu mau hāmeʻa home akamai, nānā i nā wikiō, pāʻani pāʻani, a me ke kelepona wikiō me ka maʻalahi. Hoʻohana ʻia ka Echo Show e ke kōkua leo o Amazon, ʻo Alexa, hiki ke kōkua iā ʻoe i ka hoʻokele ʻana i kāu mau hana maʻamau i kēlā me kēia lā, pane i nā nīnau, a me ka pāʻani ʻana i kāu mele punahele a me nā podcasts.

Me ke kūʻai mua ʻana o ka Pōʻalima ʻEleʻele, manaʻo ʻo Amazon Canada e hāʻawi i kāna mea kūʻai aku i kahi manawa e hoʻomaikaʻi ai i ko lākou mau home me ka ʻenehana ʻokiʻoki. Inā paha ʻoe e nānā nei i ka Echo Show 5, Echo Show 8, a i ʻole ka Echo Show 10 (3rd Gen), ʻo ia ka manawa kūpono e hopu ai.

NPP:

Nīnau: Ma hea e loaʻa ai iaʻu nā polokalamu Echo Show i hoʻemi ʻia?

A: Hiki iā ʻoe ke loaʻa nā polokalamu Echo Show i hōʻemi ʻia ma ka pūnaewele o Amazon Canada.

Nīnau: Pehea ka lōʻihi o ke kūʻai ʻana i ka Pōʻalima Pōʻalima?

A: Ua kaupalena ʻia ka lōʻihi o ke kūʻai ʻana i ka Pōʻalima Pōʻalima, no laila e ʻike pono e nānā i nā kuʻikahi ma mua o ka pau ʻana.

Nīnau: Hiki iaʻu ke hoʻohana i nā polokalamu Echo Show i koʻu ola i kēlā me kēia lā?

A: ʻAe, hāʻawi nā hāmeʻa Echo Show i kahi ākea o nā hana i hiki ke hoʻolilo i kou ola i kēlā me kēia lā i ʻoi aku ka maʻalahi a me ka leʻaleʻa. Inā ʻo ia ka mālama ʻana i kou home akamai, ka hoʻoheheʻe ʻana i ka ʻike, a i ʻole ke kamaʻilio ʻana me nā mea aloha ma o nā kelepona wikiō, ua uhi ʻia nā polokalamu Echo Show iā ʻoe.

Nīnau: Ua kūpono anei ke kōkua leo leo Alexa me nā polokalamu Echo Show?

A: ʻAe, hoʻohana ʻia nā polokalamu Echo Show e ke kōkua leo o Amazon, ʻo Alexa, kahi e hiki ai iā ʻoe ke hoʻomalu i kāu mau polokalamu me ka lima ʻole a loaʻa ka ʻike koke me ke kani o kou leo.