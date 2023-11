Ke piʻi nei ka makemake no nā mea hoʻolalelale ma Antarctica i ka piʻi ʻana o nā pilikia o ke kaiapuni

Ma kahi mamao loa o Antarctica, ua puka mai kahi pono nui no ka refuellers. No ke kākoʻo ʻana i ka hana a me ka mālama ʻana i nā mokulele like ʻole, nā waʻa, a me nā mīkini i loko o kēia ʻano kala ʻole, ke hāʻawi nei ka papahana i ka uku uku o $151,217 i kēlā me kēia makahiki e huki a mālama i nā refuellers. Hāʻawi kēia manawa kūpono i kahi ala ʻoihana kūʻokoʻa a paʻakikī no nā poʻe makemake e pili ana i ka ʻāina Antarctic.

ʻO ka hoʻoili wahie ma Antarctica kahi hana paʻakikī e pili ana i ka hoʻoili ʻana i ka wahie mai ka moku a i kahakai me ka hoʻohana ʻana i nā mea hana kūikawā. Hiki ke kaʻina hana ma luna o ka wai a i ʻole ka hau, e pili ana i ke ʻano o ka wā a me ke ʻano hau e loli mau ana. He mea koʻikoʻi ka palekana o ke kaiapuni i loko o kēia kaiaola maʻalahi, a he koʻikoʻi ko ka poʻe refullers i ka mālama ʻana i ka palekana nui a me nā pōʻino kaiapuni e pili ana i kā lākou hana.

ʻO ke kaiapuni Antarctic kahi maʻalahi a kupaianaha, pono i kahi limahana akamai a hoʻolaʻa. ʻO ka poʻe e ʻae i ka hana o ka refuellers pono e mākaukau no nā kūlana koʻikoʻi a me nā pilikia koʻikoʻi e hiki mai ana me ka noho ʻana a me ka hana ʻana ma kēia ʻāina mamao a hau. Mai ka hoʻokele ʻana i ka ʻāina hoʻopunipuni a hiki i ka hoʻokele ʻana i nā hoʻoili wahie me ka mālama nui loa, ʻo kā lākou ʻike e hōʻoia i ka hana maʻemaʻe o nā mīkini koʻikoʻi ʻoiai e hoʻēmi ana i ka hopena o ke kaiapuni.

Ke ʻike nui nei ka honua i ka hopena o ke kaiapuni o nā hana kanaka, e hoʻomau ka ulu ʻana o ka noi no nā refuellers ma Antarctica. Hoʻomaopopo nā hui e hana ana ma ka ʻāina i ke koʻikoʻi o ka mālama ʻana i kahi ala hoʻomau a kuleana i ka hoʻokele waiwai. Me ka piʻi nui ʻana o ka hopohopo no nā pōʻino kaiapuni, ʻoi aku ka koʻikoʻi o ka pono o nā poʻe loea i hiki ke kaulike i nā koi ʻenehana o ka hoʻopiha piha ʻana me ka mālama kaiapuni.

NPP:

Nīnau: He aha ka uku no nā refuellers ma Antarctica?

A: Hiki i nā Refuellers ma Antarctica ke loaʻa ka uku o $151,217 i kēlā me kēia makahiki.

Nīnau: Pehea e hoʻoili ʻia ai ka wahie ma Antarctica?

A: Hoʻololi pinepine ʻia ka wahie mai ka moku a i uka ma o nā mea hana kūikawā, e like me ka hose wahie, e pili ana i ka wā a me nā kūlana hau.

Nīnau: He aha nā pilikia o ke kaiapuni e pili ana i ka hoʻoulu ʻana ma Antarctica?

A: Hōʻike ʻo Antarctica i nā pōʻino kūlohelohe kūʻokoʻa, e like me ka pōʻino i ka kaiaola maʻalahi a me ka pono o nā hana palekana. Na nā Refuellers ke kuleana no ka mālama ʻana i kēia mau pilikia.

Nīnau: No ke aha e ulu nei ka noi no nā refuellers ma Antarctica?

A: Me ka hoʻonui ʻana i ka ʻike e pili ana i ka hopohopo kaiapuni, ke hoʻokumu nei nā hui ma Antarctica i nā hana hoʻomau a kuleana. Ke koi nui nei ka poʻe refueller akamai i hiki ke kaulike i ka ʻike loea me ka hoʻokele kaiapuni.