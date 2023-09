Hōʻike ʻia nā makahiki kūhelu o Overwatch 2 Heroes

Ua wehe hope nā mea hoʻomohala o Overwatch 2 i nā makahiki kūhelu o nā mea āpau o ka pāʻani, e hoʻopau ana i nā makahiki o ka noʻonoʻo ʻana mai nā mea pā. Ua loaʻa i ka mea pana pana o Blizzard ke kaulana ʻaʻole wale no kāna pāʻani, akā no kāna ʻano ʻano like ʻole a me ka moʻomeheu moʻomeheu o nā koa.

Ma kahi hōʻano hou i ka pūnaewele Play Overwatch, ua hoʻokomoʻo Blizzard i nā lā hānau a me nā makahiki o nā koa a pau ma Overwatch 2. Hāʻawi kaʻike i kaʻike i ka moʻolelo hope a me ka manawa o kēia mau mea hōʻailona.

ʻO ka mea kupanaha, ʻo ka mea ʻōpio loa ma Overwatch 2 ʻaʻole ia he kanaka, akā ʻo ka tank hero Orisa, ʻo ia wale nō ka makahiki 1. Ma hope o Echo ma 14 a me Hammond ma 16. Ma waena o nā koa kanaka, ʻo ka muli loa ʻo Illari, he mea hou i ka pāʻani, i kēia manawa he 18 mau makahiki.

ʻO ka mea hoihoi, loaʻa i kekahi mau koa nā lā hānau kū hoʻokahi. ʻO Junkrat, no ka laʻana, ua hānau ʻia i ka lā 29 o Pepeluali, kahi lā lele e hana ʻia hoʻokahi wale nō i kēlā me kēia ʻehā makahiki. Hoʻohui kēia i kahi ʻāpana ʻokoʻa i kona ʻano.

Eia kekahi, he mea pono e hoʻomaopopo i ka hui pū ʻana o nā koa Suedena ʻo Torbjorn lāua ʻo Brigitte, ʻoiai ua hānau ʻia lākou i hoʻokahi lā kaʻawale mai kekahi i kekahi. ʻO Torbjorn he 33 mau makahiki a me 364 mau lā ma mua o kāna kaikamahine, e hōʻike ana i nā pilina ʻohana i loko o ka moʻolelo o ka pāʻani.

No nā poʻe makemake e aʻo e pili ana i nā lā hānau o nā mea āpau ma Overwatch 2, hāʻawi ka pūnaewele Play Overwatch i kahi hub piha me nā ʻike āpau e pono ai.

Ma keʻano holoʻokoʻa, ua hoʻohui kēia hōʻano hou mai Blizzard i kahi papa o ka hohonu i ka lore waiwai nui o Overwatch 2. Hiki i nā mea pāʻani ke hoʻomaopopo maikaʻi i nā kiʻi, ko lākou moʻolelo, a me ko lākou wahi i ke ao holoʻokoʻa o ka pāʻani.

Sources:

– Liam Ho

- E pāʻani i ka pūnaewele Overwatch