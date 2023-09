Hoʻokomo ʻo Aldi i ka Spray Kamahaʻo Hou ma ke ʻano he mea ʻokoʻa kūpono no ke kala Wow Dream Coat Spray

ʻO Aldi's Health & Beauty brand, Lacura, ua hoʻonohonoho ʻia e hoʻokuʻu i kahi huahana lauoho hou i mākaukau e mālama i nā mea aloha lauoho £ 22 i hoʻohālikelike ʻia me ka Color Wow Dream Coat Spray kaulana. ʻO ka pulupulu kupanaha hou, kūʻai ʻia ma ka £4.99 no ka hue 200ml, hoʻohiki e hoʻololi i ka lauoho frizzy, hāʻawi i ka pale haʻahaʻa, a hāʻawi i nā hopena lōʻihi. Hoʻonohonoho ʻia ka huahana e pā i nā hale kūʻai Aldi ma Kepakemapa 7th, akā e kaupalena ʻia ka loaʻa.

Hoʻokumu kūikawā ʻia ka Lacura Wonder Spray me nā mea hana kiʻekiʻe e like me Calendula Officinalis Flower Water, Chamomilla Recutita Flower Extract, a me Glycolic Acid. ʻO kēia hoʻolālā hana kiʻekiʻe ka manaʻo e hoʻopuka i nā ʻano frizz-free, pale wela a me ka haʻahaʻa, a me ka hoʻomoʻa ʻana i ka ʻaila nui no ka nānā hou ʻana. Ua ʻōlelo pū ʻo ia e hāʻawi i kahi hoʻopau maʻemaʻe a ʻālohilohi e hiki ke hoʻopau i nā lā ʻekolu.

ʻAʻole hiki ke ʻoi aku ka maikaʻi o ka manawa o kēia hoʻokuʻu ʻana, no ka mea ua loaʻa i ka Color Wow Dream Coat Spray ka mea kaulana ma o nā pūnaewele media like TikTok, e hōʻiliʻili ana ma luna o 263 miliona mau manaʻo me ka hashtag #ColorWow. Ua makemake nui ʻia e nā poʻe kaulana e like me Rihanna a me Kim Kardashian. Eia naʻe, me ka Lacura Wonder Spray, hiki i nā mea kūʻai ke hauʻoli i nā pōmaikaʻi like ma kahi hapa o ke kumukūʻai, me kahi mālama o £ 17.01 a i ʻole 82% i hoʻohālikelike ʻia me ka Color Wow Dream Coat Spray.

No nā mea aloha i nā huahana mālama lauoho kūpono a maikaʻi hoʻi, hāʻawi ka Lacura Wonder Spray i kahi koho pili kālā me ka ʻole o ka hoʻokō ʻana i ka hana. E loaʻa ana kēia mea hoʻoheheʻe dermatologically a me ka hana ʻino ʻole ma nā hale kūʻai Aldi e hoʻomaka ana i ka lā 7 Kepakemapa, akā pono e hana wikiwiki nā mea kūʻai makemake e hoʻopaʻa i kā lākou hue.

