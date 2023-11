Manaʻo ʻia ke ala hou e hoʻoholo ai i ka noʻonoʻo mīkini

Ua hoʻolauna nā mea noiʻi i kahi ala hou e ʻike ai inā noʻonoʻo maoli ka mīkini a hoʻihoʻi hou i ka ʻikepili, e hōʻike ana i kahi koho ʻē aʻe i ka Turing Test lōʻihi. ʻO ka Turing Test, i manaʻo mua ʻia e Alan Turing i ka makahiki 1950, pili i kahi mea nīnau e hoʻokaʻawale i waena o kahi kamepiula a me ke kanaka. Eia nō naʻe, ʻo nā holomua hou o AI ua lilo kēia hoʻāʻo i mea ʻole, e like me ka mea i hōʻike ʻia e nā hana hoʻopunipuni ma nā paepae e like me Tinder a me ka piʻi ʻana o nā chatbots.

Ma kahi paʻi hou i loko o ka puke pai Intelligent Computing, ʻo Philip Nicholas Johnson-Laird mai ke Kulanui ʻo Princeton a ʻo Marco Ragni mai ke Kulanui o ʻenehana ʻo Chemnitz e hāʻawi i kahi papa hana ʻekolu e loiloi i ka noʻonoʻo mīkini a hāʻawi i nā pane paʻa i kēia conundrum.

ʻO ka hana mua e pili ana i ka hoʻokomo ʻana i ka mīkini i nā hoʻokolohua noʻonoʻo e loiloi i kona hiki ke noʻonoʻo me ka hoʻohana ʻana i nā ʻano inference e like me ke kanaka, ma kahi kūʻē i ka hilinaʻi wale ʻana i nā kaʻina loiloi maʻamau. Ke manaʻo nei kēia pākaukau o nā hoʻāʻo e ʻike inā hōʻike ka mīkini i ka noʻonoʻo kanaka.

ʻO ka lua o ka ʻanuʻu, ʻike ʻia ʻo ka noʻonoʻo ponoʻī, e hoʻāʻo i ka ʻike o ka mīkini i kona manaʻo ponoʻī. ʻO ka Introspection, kahi ʻano i hoʻopaʻa ʻia i loko o ka ʻike kanaka, hiki ke hoʻomālamalama i ka hiki o ka mīkini ke hoʻomaopopo a nānā i kāna mau kaʻina hana ponoʻī. No ka laʻana, i ka nīnau ʻana, "Inā he akamai ʻo Ann, he akamai anei ʻo Ann a he waiwai ʻo ia, a ʻo lāua ʻelua?" e ʻae ke kanaka ʻaʻohe hōʻike o ka waiwai o Ann. ʻO ka mea ʻē aʻe, paʻakikī paha kahi kamepiula e kuhikuhi i ke kumu o kēia unuhi ʻana.

ʻO ka mea hope loa, ʻōlelo ka poʻe noiʻi i ka ʻimi ʻana i ka code kumu o ka mīkini, me ka manaʻo e hoʻokaʻawale i ka noʻonoʻo ʻoiaʻiʻo mai ka hoʻohana ʻana i ka "aʻo hohonu." Ma ka loiloi ʻana i ke code no ka "cognitive adequacy," hiki i nā mea noiʻi ke ʻike inā loaʻa nā mana noʻonoʻo o ka mīkini mai ka ʻike maoli a i ʻole nā ​​algorithm pahu ʻeleʻele.

Ma kā lākou pepa, ua ʻōlelo ʻo Johnson-Laird lāua ʻo Ragni e hoʻololi ʻia ka hoʻāʻo Turing mua e ka nānā ʻana i ka manaʻo o kahi papahana. Manaʻo nā mea noiʻi e mālama i ka mīkini ma ke ʻano he mea komo i nā hoʻokolohua cognitive a, inā pono, e kau ana i kāna code i ka nānā ʻana e like me nā noiʻi o ka lolo.

I ka hoʻohui ʻana o ka naʻauao akamai i loko o ko mākou ola i kēlā me kēia lā, pono e ʻike i ka wā e hoʻohālikelike ai nā mīkini i ka noʻonoʻo kanaka, a no laila "noʻonoʻo," e ulu mai ka noʻonoʻo ʻana o Turing i kahi pilikia maoli e pono ai nā hoʻonā kūpono.

