ʻO ka ʻaoʻao ʻeleʻele o AI: Ka pale ʻana i kā mākou mau keiki mai ka hoʻohana hoʻopunipuni hohonu

Ua puka koke mai ʻo Artificial intelligence (AI) ma ke ʻano he ʻenehana koʻikoʻi loa o ka honua, e hoʻololi ana i ke ʻano o kā mākou hoʻokō ʻana i nā hana ma o ka hiki ʻana i ka hana wikiwiki ʻana i kahi ʻano like ʻole. Eia nō naʻe, ma hope o kāna mau hiʻohiʻona maikaʻi e waiho ana kahi ʻaoʻao ʻeleʻele e kū nei i nā pilikia nui, ʻoi aku hoʻi i nā poʻe palupalu e like me nā keiki. Ua hōʻike ʻo Beth Jackson, ka luna papahana a me ka mea lapaʻau ma ka National Children's Advocacy Center, i kona hopohopo e pili ana i ka weliweli o kēia ʻenehana. Hiki i nā poʻe ʻino ke hoʻohana maʻalahi iā AI e hoʻopunipuni i nā kiʻi hala ʻole a hana i nā ʻike kikoʻī a hoʻohaʻahaʻa.

ʻAʻole like me ka ʻōlelo i loko o ka ʻatikala mua, kahi i hōʻike ai ʻo Jackson i ka maʻalahi o ka poʻe hana hewa ke komo a hoʻohana i nā kiʻi lehulehu, hiki i kēia hoʻohana ʻana i ka ʻenehana AI ke hoʻololi i nā kiʻi maʻalahi i kēlā me kēia lā i ʻike ʻia a ʻike maoli ʻia. ʻO ka mea i hala koke aku nei, ua hoʻopuka ʻia kahi hanana pilikia ma Sepania i ka wā i hoʻohana ai nā keikikāne i kahi polokalamu AI maʻalahi e hoʻololi i nā kiʻi hala ʻole o kā lākou mau hoa papa, e hoʻolaha ana i nā kiʻi hoʻopunipuni i loko o kā lākou kula. Ua ʻike ʻole ka poʻe i hōʻeha ʻia i kēia mau kiʻi i hoʻololi ʻia e hōʻike ana iā lākou iho i kahi olohelohe piha, e hōʻeha ana i ka manaʻo kaumaha.

I kēia manawa, ua piʻi aʻe ka laha o nā wikiō porn hoʻopunipuni hohonu, e hoʻopilikia ana i nā poʻe me ka ʻole o kā lākou ʻae. ʻO Streamer "Sweet Anita," mahalo ʻia no kāna hāʻawi ʻana i ke kaiāulu pāʻani, ua hāʻule ʻo ia i nā wikiō porn hoʻopunipuni hohonu kahi i hana ʻino ʻia ai kona ʻano a hōʻike ʻia i nā hana hoʻohaʻahaʻa a me ka huhū. ʻO kēia mau wikiō hoʻopunipuni hohonu, kahi holomua ʻenehana nui mai ka hoʻololi ʻana i nā kiʻi paʻa, hiki ke hana i nā ʻike i ʻoi aku ma mua o ka noʻonoʻo ʻana o ka mea i manaʻo ʻia.

Me ka ʻenehana AI e neʻe mau nei i kahi wikiwiki weliweli, ʻo Jackson ka manaʻo i ka pono wikiwiki no ka ʻike a me ka hoʻomalu. Pono nā mākua e makaʻala i ka mālama ʻana i kā lākou hoʻolaha kiʻi ponoʻī a me ka hoʻopaʻa ʻana i ke komo ʻana i nā kiʻi palupalu, me ka mālama ʻana i kā lākou mau keiki. Eia hou, pono e hōʻike koke ka poʻe i hōʻeha i nā hanana i ka hoʻokō kānāwai, e hōʻole i ka kaʻana like ʻana i nā kiʻi hoʻohālikelike.

I ka ʻike ʻana i ka paʻakikī o ka pilikia, ua hoʻopuka ʻo Pelekikena Biden i kahi kauoha hoʻokō e hoʻoponopono ai i ka AI a hoʻēmi i nā pilikia. Eia naʻe, ʻoiai me kēia mau hana, hiki i nā keiki ke maʻalahi i ka hoʻohana ʻana ma ka pūnaewele. He mea koʻikoʻi ka ʻike ʻana o nā mākua a me ke kaiāulu holoʻokoʻa a hana i nā ʻano hana e pale aku ai i nā hoʻoweliweli hoʻopunipuni hohonu. ʻO ka hoʻohana ʻana i nā polokalamu e ʻike ai i nā kiʻi a me nā leo i hana ʻia e AI, e hahai ana i nā alakaʻi i hāʻawi ʻia e ka 'Oihana o ka Homeland Security, a me ka hoʻomaopopo ʻana pehea e pale aku ai i nā scam hoʻopunipuni hohonu nā mea nui i ka pale ʻana i ka hoʻohana ʻana.

Ma o ka hoʻoikaika pū ʻana, hiki iā mākou ke hoʻoikaika e pale i kā mākou mau keiki mai ka ʻaoʻao pōʻeleʻele o AI, e hōʻoiaʻiʻo ana i ko lākou palekana kikohoʻe a me ka maikaʻi i kahi ʻano ʻenehana e ulu mau nei.

Nā nīnau i nīnau pinepineʻia (FAQ)

1. He aha ka AI?

ʻO AI, a i ʻole naʻauao hana, e pili ana i ka hoʻomohala ʻana i nā ʻōnaehana kamepiula e hiki ke hana i nā hana e koi ai i ka naʻauao kanaka, e like me ka ʻike ʻōlelo, ka hoʻoholo pilikia, a me ka hoʻoholo ʻana.

2. He aha nā mea hoʻopunipuni hohonu?

Hoʻohana ʻia nā hoʻopunipuni hohonu a hoʻopunipuni, me nā kiʻi, nā wikiō, a i ʻole nā ​​​​leo, i hana ʻia me ka ʻenehana AI e hoʻololi i ka helehelena a i ʻole ka leo o kekahi.

3. Pehea e hiki ai i nā kānaka ke pale iā lākou iho mai ka hoʻopunipuni hoʻopunipuni hohonu?

No ka pale ʻana i ka hoʻopunipuni hoʻopunipuni hohonu, hiki i nā kānaka ke hoʻohana i nā polokalamu i hoʻolālā ʻia e ʻike i ka ʻike i hana ʻia e AI, e hahai i nā alakaʻi i hāʻawi ʻia e nā mana e like me ka Department of Homeland Security, a e hoʻomau i ka ʻike e pili ana i nā hoʻopunipuni hohonu hohonu.

4. He aha ka mea e hana ai inā lilo ia i mea pōʻino i ka hoʻopunipuni hoʻopunipuni hohonu?

Inā lilo kekahi i mea pōʻino i ka hoʻopunipuni hoʻopunipuni hohonu, he mea koʻikoʻi ia e hōʻike koke i ka hanana i ka hoʻokō kānāwai a hōʻole i ka haʻi ʻana i ka ʻike i hoʻopaʻa ʻia.

