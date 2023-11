ʻO nā kumukūʻai huna o ka huhū alanui: ʻoi aku ma mua o ka hoʻokele hoʻokūkū wale

Ua lilo ka huhū o ke alanui i mea maʻamau ma ko mākou mau ala nui, me nā wikiō o nā mea hoʻokele wela e hoʻoweliweli ana i ka palekana o nā poʻe ʻē aʻe e hele a viral ma nā paepae media. Akā, ua ʻike anei ʻoe ʻoi aku ka hopena o ka huhū alanui ma mua o nā pōʻino koke ma ke alanui? Wahi a kahi noiʻi hou a LowestRates.ca, hiki i kēia mau hana hoʻomāinoino ke loaʻa i ka hopena koʻikoʻi i kāu mau koina inikua.

ʻO ka poʻe loea ma LowestRates.ca, kahi kahua e hāʻawi ai i nā mea hoʻohana i nā ʻōlelo hoʻopiʻi ʻinikua, e hoʻokūpaʻa ana i nā hanana huhū o ke alanui e hiki ai ke hoʻopiʻi hewa. A inā hoʻopaʻi ʻia ʻoe no ke kaʻa hoʻokele pōʻino, e hoʻopaʻa ʻia kāu uku ʻinikua i ka skyrocket a noho kiʻekiʻe no nā makahiki ʻekolu. ʻO ka ʻoiaʻiʻo, ua manaʻo ʻia ka uku hoʻokele pōʻino he hewa hewa mai kahi hiʻohiʻona ʻinikua.

ʻAʻole pau ka hopena ma laila. ʻO nā hoʻopaʻapaʻa liʻiliʻi, e like me ka holo wikiwiki ʻana, nā hoʻololi ala kūpono ʻole, a i ʻole ka hahai kokoke ʻana, hiki ke hopena i nā uku hoʻolimalima ma kāu uku inikua. No ka laʻana, hiki i ka hoʻopaʻapaʻa mua ke hoʻohui i kahi uku hoʻonui 5%, ʻoiai hiki i ka lua ke hopena i ka hoʻonui 20%. ʻO kēlā me kēia hoʻopaʻapaʻa hou e alakaʻi i kahi piʻi 10% hou aʻe. Hiki i nā manaʻo nui ke loaʻa i nā hopena koʻikoʻi, me ka poʻe kaʻa e kū nei i kahi piʻi nui o 25% i kā lākou mau uku inikua. Ma nā hihia koʻikoʻi a hewa paha, hiki ke kiʻekiʻe i ka 100%.

Eia kekahi, inā ua hōʻiliʻili ka mea hoʻokele i ʻekolu a ʻoi aʻe paha ka manaʻoʻiʻo, hiki iā lākou ke kūpono no ka ʻinikua maʻamau ʻole, e hele mai me nā uku kiʻekiʻe. ʻO ia hoʻi, ma waho aʻe o ka piʻi ʻana o ke kumukūʻai o ka ʻinikua, hiki i ka poʻe me ka nui o ka huhū alanui ke alo i nā koho hoʻopiʻi liʻiliʻi a me nā pilikia kālā.

He mea koʻikoʻi ka noʻonoʻo ʻana i kā mākou hana ma ke alanui a pale aku i nā hoʻowalewale o ka huhū alanui. ʻAʻole wale ia e hoʻokau i ka palekana o nā poʻe ʻē aʻe, akā lawe pū kekahi i nā hopena kālā lōʻihi. E hoʻoikaika kākou no ka hoʻokele kaʻa ʻoi aku ka palekana a me ke kuleana e pale aku iā mākou iho a me nā poʻe ʻē aʻe mai ka pōʻino pono ʻole.

