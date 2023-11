Hōʻike ʻia ka ʻoihana uku hou i ka hoʻololi ʻana o Spotify

Ma kahi kahaha o nā hanana, ua hoʻopaʻa ʻo Spotify i kahi hui kūʻokoʻa a maikaʻi hoʻi me Google no nā uku e pili ana i ka Android. Wahi a ka hōʻike hou i ka Epic v. Google hoʻokolokolo, ua hoʻokō ʻo Spotify i ke kūkākūkā ʻana i kahi kuʻikahi kahi e uku ai i kahi komisina 0 pakeneka ke koho nā mea hoʻohana e kūʻai i nā inoa inoa ma o kāna ʻōnaehana uku ponoʻī. Eia naʻe, inā koho nā mea hoʻohana iā Google e like me kā lākou uku uku, uku ʻo Spotify i kahi komisina liʻiliʻi he 4 pakeneka.

Ua haʻalele loa kēia ʻaelike mai ka uku maʻamau o Google he 15 pakeneka, e kūʻē ana i ka manaʻo e pili ana nā mea hoʻomohala āpau i nā uku like. ʻOiai ua hoʻāʻo mua ʻo Google e hūnā i nā kikoʻī o kēia hoʻonohonoho ʻana, me ka hoʻopaʻapaʻa ʻana e hiki ke keʻakeʻa i nā kūkākūkā me nā mea hoʻomohala ʻē aʻe e ʻimi ana i nā huaʻōlelo maikaʻi, ua hōʻike ʻia i ka wā o ka hoʻokolokolo.

Google's User Choice Billing program, launched in 2022, maʻamau hōʻemi i ke kōmike Play Store ma kahi o 4 pakeneka inā hoʻohana nā mea hoʻomohala i kā lākou ʻōnaehana uku, e hoʻemi ana i ka uku ma kahi o 11 pakeneka. Eia nō naʻe, hāʻawi pinepine kēia hoʻonohonoho i ka liʻiliʻi a i ʻole ka mālama kālā maoli no nā mea hoʻomohala, no ka mea, na lākou ke kuleana no nā lilo e pili ana i ka hana uku. ʻOiai ua koʻikoʻi ʻo Google i ka maʻalahi i hāʻawi ʻia e kāna papahana, ʻoi aku ka liʻiliʻi o ka mālama kālā ma mua o ka mea i manaʻo ʻia ma mua.

He mea koʻikoʻi ko Spotify kaulana kaulana i ka hōʻoia ʻana i kēia "hana ʻole" a hana ʻia. ʻO ka hōʻike ʻana ma ka ʻaha hoʻokolokolo, ʻo Don Harrison, ke poʻo o nā hui honua a Google, ua hōʻoia i ka ʻaelike ma ka ʻōlelo ʻana he mea koʻikoʻi ka hana kūpono o Spotify ma nā lawelawe Play a me nā lawelawe koʻikoʻi no ka hōʻoia ʻana i ka makemake mau o nā mea kūʻai aku i nā kelepona Android. Ma waho aʻe o kēia hoʻonohonoho uku, ua hāʻawi ʻo Spotify a me Google i $ 50 miliona i kēlā me kēia i kahi "puʻu kūleʻa," e hōʻike ana i kā lākou hoʻoili like ʻana i ka kūleʻa o ka hui.

ʻOiai ʻaʻole i hōʻike ʻia nā inoa o nā mea hoʻomohala ʻē aʻe e pōmaikaʻi ana i nā kumukūʻai ʻoi aku ka maikaʻi, ua hōʻike ʻia ua hāʻawi ʻo Google iā Netflix i kahi uku hoʻemi o 10 pakeneka wale nō - kahi hāʻawi i hōʻole ʻia e ka pilikua streaming. No laila, ʻaʻole hāʻawi hou ʻo Netflix i kahi koho kūʻai i-app ma Android a ʻaʻole e uku hou i kekahi uku iā Google no ka hāʻawi ʻana i kāna app.

ʻO kēia neʻe hou loa a Spotify ʻaʻole ia e hōʻike wale i kāna ala hoʻokele i ka mālama ʻana i kāna mau kuleana uku akā hōʻike pū kekahi i ka ʻāina paʻakikī o ka ʻoihana hale kūʻai app. Ma ka hoʻopaʻa ʻana i kahi kuʻikahi e hōʻemi nui ana i kāna ukana uku, ua hoʻonoho ʻo Spotify iā ia iho ma ke ʻano he mea pāʻani maʻalea i ke kaua hoʻomau ma waena o nā mea hoʻomohala a me nā ʻenehana loea ma luna o nā uku komisina.

Nā nīnau i nīnau pinepineʻia (FAQ)

1. He aha ka polokalamu Pili Pili Hoʻohana i hāʻawi ʻia e Google?

Hāʻawi ka polokalamu Google's User Choice Billing i nā mea hoʻomohala polokalamu e hoʻohana i kā lākou ʻōnaehana uku ponoʻī, e hōʻemi ana i nā uku komisina i kau ʻia e ka Google Play Store. ʻO ka maʻamau, hoʻopau kēia papahana ma kahi o 4 pakeneka mai ka uku maʻamau 15 pakeneka, e hoʻemi ana i ka 11 pakeneka. Eia nō naʻe, he mea nui e hoʻomaopopo i ke kuleana o nā mea hoʻomohala no nā koina hoʻoili uku, hiki ke hoʻopau i nā kumukūʻai kūpono.

2. Pehea ʻo Spotify e hoʻopaʻa ai i nā huaʻōlelo uku maikaʻi me Google?

ʻO Spotify koʻikoʻi kaulana a me ka hopena hiki ke kūʻai aku i ke kelepona Android he mea koʻikoʻi loa i ke kūkākūkā ʻana o kāna hoʻonohonoho uku kūʻokoʻa me Google. Hōʻike kēia i ka waiwai hoʻolālā a Spotify e paʻa ai no ka kaiaola o Google. Ma ka hāʻawi ʻana i kahi kuʻikahi kahi e uku ai ʻo Spotify i ka 0 pakeneka komisina no nā kau inoa i hoʻopaʻa ʻia ma o kāna ʻōnaehana ponoʻī, a he 4 pākēneka wale nō inā koho nā mea hoʻohana iā Google e like me kā lākou uku uku, ua loaʻa nā ʻaoʻao ʻelua i kahi ʻaelike e pono ai.

3. Ua loaʻa anei i nā mea hoʻomohala ʻē aʻe ka mālama like ʻana mai Google mai?

ʻOiai ua hoʻomaopopo ʻo Google ua loaʻa paha i nā mea hoʻomohala ʻē aʻe nā kumukūʻai lokomaikaʻi, ua hōʻole lākou i ka inoa ʻana i kēia mau hui. I ka wā o ka hoʻokolokolo, ua hōʻike ʻia ua hāʻawi ʻo Google iā Netflix i kahi uku hoʻemi o 10 pakeneka wale nō, kahi i hōʻole ʻia e ka platform streaming. ʻO ka hopena, ʻaʻole hāʻawi hou ʻo Netflix i kahi koho kūʻai in-app ma Android a ʻaʻole uku i kekahi uku iā Google no ka hāʻawi ʻana i kāna polokalamu.