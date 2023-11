He Manaʻo Hou ma Steak: Hoʻopiʻi i ka Manaʻo Paʻakai

Ua manaʻo lōʻihi ka poʻe kuke ʻo ke kī o kahi steak i hoʻomaʻamaʻa maikaʻi ʻia ʻo ia ka paʻakai ma mua o ka puhi ʻana. Eia nō naʻe, he kuanaʻike hou mai ka physicist ʻo George Vekinis e hoʻokūkū nei i kēia naʻauao maʻamau. ʻO Vekinis, kaulana no kāna hana i nā seramika kiʻekiʻe a me nā composites, ua komo i ka ʻepekema o ka kuke ʻana i kāna puke hou loa. Kūlike ʻole i ka manaʻo kaulana, ʻōlelo ʻo ia ʻo ka microwaving i ka steak ma mua o ka palai ʻana ka mea huna i kahi hopena ʻono a palupalu.

I loko o kahi ninaninau hou me ka Instant Genius podcast, wehewehe ʻo Vekinis i ke kumu o kona kākoʻo ʻana i kēia ʻano kuke kuke. Wahi a ia, ʻo ka paʻakai ʻana i ka steak ma mua o ka ʻai ʻana, hiki ke loaʻa nā hopena ʻino. Loaʻa i ka paʻakai kahi mana osmotic e huki mai i ka wai mai ka ʻiʻo, e hopena i kahi ʻano ʻoi aku ka paʻakikī a liʻiliʻi. Ma ka microwaving i ka steak ma mua o ka ʻai ʻana, hoʻomau ka ʻiʻo i kona maʻa, e hōʻoia i ka nahu ʻoi aku ka momona a me ka palupalu.

ʻOiai he mea kāhāhā paha kēia manaʻo i ka poʻe he nui, ua hoʻoikaika ʻo Vekinis i ke koʻikoʻi o ka ʻae ʻana i ka steak e hiki i ka lumi wela ma mua o ka kuke ʻana. Mālama kēia ʻanuʻu i ka kuke ʻana a pale i ka ʻiʻo mai lilo ʻole. Ma ka microwaving i ka steak, ua hoʻokē ʻia ke kaʻina hana hoʻomehana mua, e wikiwiki ana i ka hoʻololi ʻana mai ke anu a i ka wela lumi.

Hiki i ka poʻe hoʻohewa ke hoʻopaʻapaʻa ʻo ka microwaving i kahi steak hiki ke hoʻololi i kona ʻono a i ʻole ka hopena i kahi ʻāpana ʻiʻo i kuke ʻole ʻia. Eia nō naʻe, kūpaʻa ʻo Vekinis i kāna mau ʻike, me ka ʻōlelo ʻana e hiki ke hoʻohālikelike ʻia nā mea hoʻonani kūpono a me nā ʻenehana searing i nā hemahema liʻiliʻi o ke kaʻina microwaving. Eia kekahi, ʻōlelo ʻo ia e hoʻokolohua me nā pae mana microwave like ʻole a me nā lōʻihi e hoʻokō ai i ka pae i makemake ʻia.

NPP:

Nīnau: He mea pono anei e hoʻomoʻi i ka steak ma mua o ka palai ʻana?

A: Wahi a ke kauka lapaʻau ʻo George Vekinis, ʻo ka microwaving i ka steak ma mua o ka hoʻomoʻi ʻana e hiki ke hoʻomaikaʻi i kona ʻoluʻolu a me ka momona. Eia nō naʻe, hiki i nā ʻano kuke kuʻuna ke hoʻopuka i nā hopena maikaʻi loa me ka hoʻomaʻamaʻa kūpono a me nā ʻenehana searing.

Nīnau: E pili ana ka microwaving i ka ʻono o ka steak?

A: ʻOiai hopohopo paha kekahi i ka hopena o ka microwaving i ka ʻono, hōʻoiaʻiʻo ʻo Vekinis me ka hoʻomaʻamaʻa kūpono a me ka puhi ʻana, hiki ke hōʻemi ʻia nā lilo ʻono.

Nīnau: Pehea ka lōʻihi e hoʻomoʻa ʻia ai ka steak?

A: ʻO ka lōʻihi o ka microwave e hilinaʻi ʻia i ka mānoanoa a me ka makemake o ka steak. Manaʻo ʻia e hoʻokolohua me nā pae mana like ʻole a me nā lōʻihi e loaʻa ai ka hopena kūpono.