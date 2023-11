ʻO nā ʻaoʻao ʻaoʻao ʻo Realme hou: Nā kikoʻī hoihoi a me nā kikoʻī!

ʻO kahi polokalamu Realme hou me ka code model RMX3890 i hōʻike hou ʻia i kona ʻano ma ka FCC, e hoʻonui hou ana i ka manaʻo no ka laina kelepona e hiki mai ana. Ua ʻike ʻia kēia hāmeʻa ma ka EEC a me nā pūnaewele hōʻoia TKDN o Indonesia, e hoʻoikaika ana i kona hiki koke mai. ʻOiai ʻaʻole i hoʻopaʻa ʻia nā kikoʻī kikoʻī, ua lawa ka ʻike leaked i mea e hoʻohauʻoli ai ka poʻe ʻenehana i ka hauʻoli.

Wahi a ka papa inoa FCC, ʻo ke kelepona ʻo Realme e ana i ka 164.6mm × 75.4mm × 7.59mm i ka nui a me ke kaupaona ʻana he 185 grams. Kākoʻo ia i nā koho hoʻohui like ʻole, me 2G, 3G, 4G, 5G, Bluetooth, Dual-Band WiFi, GPS, a me NFC. ʻO ka mea nui, ke manaʻo ʻia e loaʻa nā ʻōnaehana hoʻokele ʻehā, ʻo Beidou, Galileo, GLONASS, a me GPS.

ʻOiai ʻike ʻia he kelepona 4G waena waena, ʻaʻole hiki iā mākou ke huki i nā hopena hope a hiki i ka hoʻolaha ʻana o Realme. No laila, i kēia manawa, ke kali nei mākou i ka ʻike hou aku e hoʻomaopopo maikaʻi i ka mea a kēia hāmeʻa e mālama ai no mākou.

Ke hoʻopuka nei ka laina kelepona ʻo Realme e hiki mai ana i ka buzz koʻikoʻi i ke kaiāulu ʻenehana. ʻO kekahi o nā mea i manaʻo nui ʻia ʻo ka Realme GT5 Pro, i hoʻonohonoho ʻia e hoʻomaka i ka lā ʻapōpō i ka hola 2 pm manawa kūloko ma Kina. Ke hana nei kēia kelepona i nā nalu no ke kākoʻo mua ʻana i ka hoʻopaʻa wikiō telephoto ma Dolby Vision HDR. Hoʻohui ʻia, manaʻo ʻia e kaena i nā kikoʻī hoihoi, me ka Sony LYTIA Sensor, ka hōʻike a BOE me ka 3000 nits kukui, a me ka Snapdragon 8 Gen 3 me kahi 24 GB RAM.

Ma kahi o ka Realme GT5 Pro, kekahi kelepona hoihoi i nā hana ʻo Realme C65 5G, ka mea i ʻōlelo ʻia e hana i kāna hoʻomaka i ka hoʻomaka ʻana o Dekemaba. Manaʻo ʻia e loaʻa i nā hoʻonohonoho he nui, mai 4GB a 8GB o RAM a me 64GB a 128GB o ka waiho ʻana. Hiki i kēia hāmeʻa ke hele mai i ʻelua mau koho kala hoʻowalewale, Dark Purple a me Green.

Ke kali nui nei mākou i kēia mau kelepona ʻo Realme hou, hoʻokahi mea i maopopo: hoʻomau ka brand i ka pana ʻana i nā palena a hopu i ka mākeke me kāna mau makana hou. E hoʻomau no nā mea hou e pili ana i ka lineup hoihoi o Realme!

FAQs

1. He aha nā koho hoʻohui i kākoʻo ʻia e Realme RMX3890?

Manaʻo ʻia ka Realme RMX3890 e kākoʻo iā 2G, 3G, 4G, 5G, Bluetooth, Dual-Band WiFi, GPS, a me NFC.

2. I ka manawa hea e hoʻomaka ai ka Realme GT5 Pro?

Hoʻomaka ʻia ka Realme GT5 Pro e hoʻomaka i ka lā ʻapōpō i ka hola 2 pm manawa kūloko ma Kina.

3. He aha ka hiʻohiʻona o ka Realme GT5 Pro?

Ke hana nei ka Realme GT5 Pro i kahi buzz no ka lilo ʻana i kelepona mua e kākoʻo i ka hoʻopaʻa wikiō telephoto ma Dolby Vision HDR.

4. He aha nā kala e loaʻa ai ka Realme C65 5G?

Manaʻo ʻia ka Realme C65 5G e hele mai i nā koho kala ʻeleʻele a me Green.

5. He aha kā mākou e manaʻo ai mai ka laina kelepona ʻo Realme e hiki mai ana?

Hoʻohiki ka laina kelepona o Realme e hiki mai ana e hāʻawi i nā hiʻohiʻona hou, nā kikoʻī hoihoi, a me nā koho hoʻolālā hoihoi, e mālama mau ana i ka moʻomeheu o ka hōʻailona o ka pana ʻana i nā palena.