He 20/20 anei ka Hindsight? He $6 Miliona Apple Mistake a Ted Gioia

Ma kahi hōʻike kamahaʻo, ua ʻae ʻo Ted Gioia, kahi mea aʻoaʻo hoʻokele i ka hoʻohewa jazz, i kahi hoʻoholo kumukūʻai āna i hana ai ma kahi o 25 mau makahiki i hala. Ma hope o nā makahiki 1980, ua hoʻokomo ʻo Gioia, kahi mea hoʻohana nui i nā huahana Apple, i ka ʻenehana nui ma ke kūʻai ʻana i 300 mau ʻāpana ma ke kumukūʻai ma luna o kāna makana mua. ʻAʻole naʻe ʻo ia i ʻike, ua lilo kēia ʻano hoʻopukapuka maʻamau i $ 6.4 miliona i kēia lā.

ʻO ke kūʻai ʻana aku i kāna mau ʻāpana Apple ma kahi o ka manawa i hoʻi ai ka mea hoʻokumu ʻo Steve Jobs i ka hui, e alakaʻi ana i ka ʻike mua ʻana o Gioia i kāna kuhi hewa $6 miliona. Inā ua paʻa ʻo ia i kāna mau ʻāpana, me ka noʻonoʻo ʻana i nā ʻāpana waiwai ma hope mai, ua pua kāna kumu waiwai mua i 33,600 mau ʻāpana, i kēia manawa ma kahi o $6.4 miliona.

ʻOiai ua manaʻo ʻo Gioia i kāna hoʻoholo e kūʻai aku i kāna mau ʻāpana Apple i kahi manawa haunaele no ka hui, e hōʻike ana i kāna mau hakakā ma hope o ka haʻalele ʻana o Jobs, ʻike ʻia ke mihi nei ʻo ia ʻaʻole e noho i ka papa. Ma ke ʻano he mea kākau o nā puke he nui a me ka mea kākau moʻolelo mele, hāʻawi ʻo Gioia i kahi hiʻohiʻona kūʻokoʻa e pili ana i nā luʻi o Apple i ka wā post-Jobs.

He mea hoʻomanaʻo kēia moʻolelo e hiki i nā mea hoʻopukapuka ʻike nui ke hana hewa. ʻO ka hindsight o Gioia kahi hiʻohiʻona koʻikoʻi o kahi manawa i hala i hiki ke hopena i ka palekana kālā a me ka waiwai pilikino.

Nā nīnau i nīnau pinepineʻia (FAQ)

1. He aha nā kumu i hoʻoholo ai ʻo Ted Gioia e kūʻai aku i kāna mau ʻāpana Apple?

Ua kūʻai aku ʻo Ted Gioia i kāna mau ʻāpana Apple a puni ka manawa i hoʻi ai ka mea hoʻokumu ʻo Steve Jobs i ka hui. I kēlā manawa, ke kū nei ʻo Apple i nā pilikia, a ua manaʻo ʻo Gioia ua nalowale ke ala me ka ʻole o Jobs.

2. ʻEhia ka waiwai o nā ʻāpana Apple a Ted Gioia i kēia lā?

Inā ua paʻa ʻo Ted Gioia i kāna mau ʻāpana Apple 300, i hoʻoponopono ʻia no ka hoʻokaʻawale ʻana, inā ua lilo lākou i 33,600 mau ʻāpana ma kahi o $6.4 miliona.

3. Hiki ke ʻike ʻia ke kuhi hewa ʻana o Ted Gioia ma ke ʻano he moʻolelo hoʻolaha no nā mea hoʻopukapuka ʻē aʻe?

ʻAe, ʻo kā Ted Gioia hewa he $6 miliona he mea hoʻomanaʻo e hiki i nā mea hoʻopukapuka ʻike ke hana i nā hewa nui. Hoʻoikaika ia i ke koʻikoʻi o kahi hoʻolālā hoʻolālā wā lōʻihi a me nā hopena kūpono o ke kūʻai mua ʻana.

4. He aha nā haʻawina e hiki ke aʻo ʻia mai ka ʻike o Ted Gioia me Apple stock?

Hōʻike ka ʻike a Ted Gioia i ke koʻikoʻi o ka ʻike ʻana i ka waiwai a me ka ulu ʻana o kahi ʻoihana, ʻoiai i nā manawa paʻakikī. Hōʻike ia i ke koʻikoʻi o ka hoʻomau ʻana i ka hoʻopukapuka kālā a ʻaʻole e hāʻule i nā kānalua no ka wā pōkole.