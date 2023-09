Noʻonoʻo i ka hoʻoilina o 9/11: Hoʻohanohano i ka poʻe i nalowale a hoʻomanaʻo i ka pōʻino

Ma ka lā 11 o Kepakemapa, ua hoʻomaha ka poʻe ʻAmelika a puni ka ʻāina e hoʻomanaʻo i nā hanana pōʻino i hōʻike ʻia i kēia lā ma 2001. Me nā hoʻomaikaʻi koʻikoʻi a me ke kani ʻana o nā bele, ua noʻonoʻo ka lāhui i ka weliweli a me ka hoʻoilina o 9/11. Hoʻomau ʻia ka lā i loko o ka hoʻomanaʻo hui, e lilo ana i mea hoʻomanaʻo kaumaha o nā ola i nalowale a me ka hopena koʻikoʻi o ia lā i ka honua.

Ua wehewehe ʻia ʻo ia ka hoʻouka kaua hoʻoweliweli ma ʻAmelika Hui Pū ʻIa ma Kepakemapa 11, 2001, ʻo 9/11 kekahi o nā hanana weliweli a koʻikoʻi i ka mōʻaukala hou. I kēlā lā pōʻino, 19 mau pūʻali koa i hui pū me ka hui extremist al-Qaeda i kāʻili i nā mokulele ʻehā, e kuhikuhi ana i nā hōʻailona hōʻailona ʻAmelika. Ua paʻi ʻia ka World Trade Center ma New York City e nā mokulele ʻelua, i kumu i ka hāʻule ʻana o nā Twin Towers a make i nā ola o nā kaukani kanaka. Ua hāʻule kekahi mokulele ʻē aʻe i ka Pentagon, ʻoiai ʻo ka ʻehā, ʻo United Airlines Flight 93, ua hoʻoiho ʻia e nā poʻe holo ma mua o ka hiki ʻana i kāna pahuhopu i manaʻo ʻia, ʻo ia paha ka US Capitol.

ʻO ka hoʻomanaʻo ʻana o 9/11 he ala ia e hoʻohanohano ai i ka hoʻomanaʻo ʻana o ka poʻe kokoke i 3,000 i nalowale i ko lākou ola i kēlā lā, ʻo ia hoʻi nā mea kuni ahi, nā mākaʻi, a me nā mea pane mua i holo wiwo ʻole i ka pōʻino e hoʻopakele i nā poʻe ʻē aʻe. Hāʻawi ia i kahi manawa no ka noʻonoʻo ʻana i ka hopena o ka pōʻino, i ka manawa koke a me ka wā lōʻihi.

ʻOiai nā hanana o 9/11 i hoʻololi koke i nā kulekele palekana aupuni a ua hoʻāla i ke kaua honua i ka hoʻoweliweli, hoʻomau ka hopena o ia lā i ka hoʻohālikelike ʻana i ko mākou honua. Mai ka ʻeha mau loa i ʻike ʻia e ka poʻe i pakele a me nā ʻohana o ka poʻe i hōʻeha ʻia, i ka hakakā mau ʻana i ka Middle East a me ke ʻano ulu o ka hoʻoweliweli, ʻo ka hoʻoilina o 9 / 11 kahi mamao loa.

I ko mākou hoʻomanaʻo ʻana a hoʻohanohano i ka poʻe i nalowale ma 9/11, he mea koʻikoʻi mākou e hoʻoikaika pū e kūkulu i kahi hui lōkahi a kūpaʻa. Ma ka paipai ʻana i ka hoʻomanawanui, ka ʻike, a me ke aloha, hiki iā mākou ke hana i ka pale ʻana i nā hana ʻino i ka wā e hiki mai ana a me ka hōʻoia ʻana ʻaʻole e hana hou ʻia kēlā pōʻino.