ʻO ke alakaʻi hope loa i nā TV Smart Android ʻokiʻoki loa no 2023

Ke hoʻolauna nei i ke alakaʻi maikaʻi loa i nā TV Smart Android ʻokiʻoki loa no ka makahiki 2023. Me ka ʻenehana e holomua ana i ka helu i ʻike ʻole ʻia, ua hopu kēia 8 Android Smart TV i ke ʻano o ka hana hou, hoʻohui maikaʻi ʻia nā hiʻohiʻona nani, kani immersive, a me nā hiʻohiʻona holomua. e hoʻololi i kāu ʻike leʻaleʻa. Inā ʻoe he pāʻani pāʻani, aloha kiʻiʻoniʻoni, a i ʻole e ʻimi wale ana i kahi hoʻonui akamai no kou lumi noho, hāʻawi kēia mau Android Smart TV i ka hui pū ʻana o ke ʻano, hana, a me nā mea hou. E mākaukau e luʻu i ka wā e hiki mai ana o ke kīwī me kēia mau 8 Android Smart TV no 2023.

Hisense A4 Series 43-Inch FHD Smart Android TV

ʻO ka Hisense A4 Series 43-Inch Class FHD Smart Android TV he kīwī i piha i nā hiʻohiʻona e hāʻawi ana i kahi kiʻi ʻoi a me ka waihoʻoluʻu. Me kona hoʻonā piha wehewehe kiʻekiʻe a me ke kukui LED ikaika, hiki iā ʻoe ke hauʻoli i nā hiʻohiʻona nani. ʻO ka wikiwiki o ka neʻe ʻana o 120 e hōʻoia i ka hana maʻemaʻe, e hoʻomaʻamaʻa maikaʻi ia no nā haʻuki, kiʻiʻoniʻoni, a me nā pāʻani. Hoʻemi ke ʻano pāʻani i ka lag hoʻokomo no kahi ʻike pāʻani ʻoi aku ka maikaʻi, ʻoiai ke ʻano haʻuki e hoʻopaʻa i nā hoʻonohonoho no kahi ʻike ʻike haʻuki ʻoi aku ka hohonu. Hāʻawi ka TV i ka launa pū me Alexa a hele mai me Chromecast i kūkulu ʻia. ʻO ka holoʻokoʻa, hāʻawi ka Hisense A4 Series 43-Inch Class FHD Smart Android TV i ka waiwai nui no kāna kumukūʻai.

Key Hiʻona:

- Ka hoʻoholo hoʻoholo kiʻekiʻe piha me ka pale LCD 1080p

- Ka helu o ka neʻe 120 no ka hana wikiwiki

- Ke ʻano pāʻani no ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka ʻike pāʻani

- Ke ʻano haʻuki no ka ʻike haʻuki i hoʻopaʻa ʻia

- Chromecast i kūkulu ʻia no ka maʻalahi streaming

- Alexa Compatibility no ka hoʻomalu leo

Hoakaka:

- Waihoʻoluʻu: ʻEleʻele

– Anana: 7.17Lx37.60Wx23.86H

- Nui: 43-Inika

Pros:

– Kiʻi ʻoi a waihoʻoluʻu

- Ka hana maʻalahi me ka neʻe 120

- Hoʻonui i ka ʻike pāʻani me ke ʻano pāʻani

- Hoʻonui ʻia ka ʻike haʻuki me ke ʻano haʻuki

- Ke kahe maʻalahi me Chromecast i kūkulu ʻia

- Ka leo leo maʻalahi me ka hoʻohālikelike Alexa

Con:

– polokalamu TV lohi

- ʻAʻole kūpono me nā polokalamu Android āpau

- Ka manawa pane lohi i ka wā e hoʻohuli ai a hoʻololi i nā hana

Ma ka holoʻokoʻa, hāʻawi ka Hisense A4 Series 43-Inch Class FHD Smart Android TV i ka waiwai maikaʻi loa no kāna kumukūʻai. Hāʻawi ia i kahi kiʻi ʻoi aʻe a waihoʻoluʻu, hana maʻalahi me ka helu o ka neʻe 120, a hoʻomaikaʻi i ka ʻike pāʻani me ke ʻano pāʻani. Hoʻonohonoho ka ʻano haʻuki i nā hoʻonohonoho no ka ʻike ʻike haʻuki maikaʻi loa, ʻoiai ʻo Chromecast i kūkulu ʻia e hiki ai ke kahe maʻalahi. Hāʻawi ka TV i ka hoʻohālikelike Alexa no ka hoʻokele leo maʻalahi. Eia naʻe, pono e hoʻomaopopo ʻia hiki ke lohi ka polokalamu TV a ʻaʻole kūpono ia me nā polokalamu Android āpau. Eia hou, hiki ke lohi ka manawa pane i ka wā e hoʻohuli ai a hoʻololi i nā hana. Eia nō naʻe, ʻo ka Hisense A4 Series 43-Inch Class FHD Smart Android TV kahi hiʻohiʻona a me nā hiʻohiʻona koho no ka poʻe e ʻimi nei i kahi TV akamai kūpono.

TCL 32″ Papa 3-Series Full HD 1080p Smart Google TV – 32S356

ʻO ka TCL 32″ Class 3-Series Full HD 1080p Smart Google TV - 32S356 hāʻawi i ka hoʻonā piha HD piha, Google Assistant i kūkulu ʻia, a me kahi koho ākea o nā polokalamu streaming. Me nā tausani o nā kiʻiʻoniʻoni a me nā hōʻike e koho ai, hoʻonohonoho ʻia no ʻoe wale nō, ʻaʻole i maʻalahi ka ʻimi ʻana i ka mea e nānā ai. Hiki iā ʻoe ke hoʻoheheʻe maʻalahi i ka ʻike mai kāu polokalamu Android a IOS paha i ka TCL me Google TV. Hele mai ka TV ma kahi waihoʻoluʻu ʻeleʻele a loaʻa nā ana o 2.90Lx28.80Wx17.20H. Ua helu nā mea kūʻai i kēia huahana 4.1 mai 5 mau hōkū.

Key Hiʻona:

- Ka hoʻonā piha HD piha

- Kokua Google i hoʻokomo ʻia

- Hoʻonohonoho i ke koho ʻana i nā polokalamu streaming

- Maʻalahi ke kahe ʻana mai ka polokalamu Android a i ʻole iOS

hoakaka:

- Waihoʻoluʻu: ʻEleʻele

– Anana: 2.90Lx28.80Wx17.20H

Pros:

- ʻOi a maopopo ka maikaʻi o ke kiʻi

- Hoʻohui Google Assistant

- Maʻalahi a wikiwiki hoʻi ke kahe

– Ke kumu kūʻai kūpono

Con:

- ʻAʻole lawa nā ʻōlelo i loko

– Ke kukulu palupalu

– Ka hoomalu lako lako

Hāʻawi ka TCL 32S356 Smart Google TV i kahi hoʻonā piha HD piha a me nā hiʻohiʻona like ʻole me ka hoʻohui Google Assistant a me nā koho streaming ākea. Hāʻawi ia i kahi kiʻi akaka a ʻoi aku ka maikaʻi, kūpono ia no nā wahi liʻiliʻi e like me nā lumi moe a me nā lumi kuke. Eia nō naʻe, ʻaʻole hiki i nā mea haʻiʻōlelo kūloko ke hāʻawi i ka ʻike leo maikaʻi loa, a ʻano palupalu ke kūkulu ʻana o ke TV. Eia kekahi, ʻike paha kekahi mau mea hoʻohana i ka hemahema o ka mana o ka lako kamepiula. Ma ka holoʻokoʻa, hāʻawi ka TCL 32S356 i ka waiwai nui no kāna kumukūʻai kūpono a he koho paʻa ia no ka poʻe e ʻimi nei i kahi TV akamai pili kālā.

NH800UP RF402A-V14 IR Hoʻololi Manaʻo mamao

ʻO ka NH800UP RF402A-V14 IR Remote Control Replacement kahi mana mamao kūpono no Philips Android 4K Ultra HD Smart LED TV. Hāʻawi ia i ka manawa pane wikiwiki o 0.3 kekona a hiki ke hoʻouna i kahi ākea 30-kapuaʻi no ka mana pololei. Hāʻawi ka mamao i nā pihi pōkole no ke komo wikiwiki ʻana i nā polokalamu punahele e like me Netflix, VUDU, YouTube, a me Google Play. ʻAʻohe ona mana leo, akā no ka poʻe hoʻohana ʻole i kēlā hiʻohiʻona, hana maikaʻi ia e like me ka mamao kumu. He maʻalahi ka hoʻohana ʻana i ka mamao, ʻaʻohe pono o ka hoʻonohonoho ʻana a i ʻole ka hui ʻana. E hoʻopili wale i 2 mau pihi AAA, a mākaukau e hele. Hele mai ia me kahi hoʻihoʻi pilikia ʻole a me kahi palapala hōʻoia maikaʻi 180 lā.

Key Hiʻona:

- Kūpono me Philips Android TV

- E komo koke i nā polokalamu punahele me nā pihi pōkole

- Ka manawa pane wikiwiki o 0.3 kekona

- Hoʻouna a hiki i 30 kapuaʻi ka laulā no ka mana pololei

- ʻAʻole pono ka hoʻonohonoho ʻana a i ʻole ka hui ʻana

hoakaka:

- Waihoʻoluʻu: ʻEleʻele

Pros:

- Hana maikaʻi e like me ka mamao kumu

- Maʻalahi e hoʻohana, ʻaʻohe polokalamu a i ʻole ka hoʻopili ʻana

- Ka manawa pane wikiwiki a me ka laulā hoʻouna lōʻihi

- Hoʻihoʻi mai me ka pilikia ʻole a me 180-lā palapala hōʻoia maikaʻi

Con:

– ʻAʻohe mana leo

- ʻAʻohe kukui ma ka mamao no ka hoʻohana ʻana i ka pō

ʻO ka NH800UP RF402A-V14 IR Remote Control Replacement he mea hilinaʻi a kūpono hoʻi i ka mamao kumu no Philips Android 4K Ultra HD Smart LED TV. Me kona manawa pane wikiwiki, ka lōʻihi o ka hoʻouna ʻana, a me nā pihi pōkole no ke komo wikiwiki ʻana i nā polokalamu punahele, hāʻawi ia i ka maʻalahi a me ka maʻalahi o ka hoʻohana. ʻOiai nele ka mana leo a me kahi kukui no ka hoʻohana ʻana i ka pō, ʻaʻole pono paha kēia mau hiʻohiʻona no kēlā me kēia. ʻO ka holoʻokoʻa, inā makemake ʻoe i kahi mamao pani e hana maikaʻi a hele mai me ka hoʻihoʻi ʻole a me ka palapala hōʻoia maikaʻi, pono e noʻonoʻo ka NH800UP RF402A-V14.

