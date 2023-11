Nā Mea Hou e noʻonoʻo ai e hoʻonui i kēia kau hoʻomaha

ʻO ka wā hoʻomaha ka manawa kūpono e hoʻomaikaʻi ai i kāu mau polokalamu, e hoʻohana pono i ke kūʻai aku, a mālama iā ʻoe iho a i kāu poʻe aloha i ka ʻenehana hou. Inā ʻoe he mea hoʻohana Apple make a i ʻole Android enthusiast, aia nā koho hoihoi i loaʻa i kēia makahiki e pono e noʻonoʻo.

15 iPhone: ʻO ka iPhone maikaʻi loa no ka hapa nui o nā mea hoʻohana

ʻO ka iPhone 15 kahi koho maikaʻi loa no nā mea hoʻohana iPhone e ʻimi nei i kahi hoʻonui. ʻO ia paha ka hanauna mua me USB-C, ʻo ia hoʻi, pono ʻoe e haʻi aloha i kēlā mau kaula uila, akā hāʻawi ia i kahi ʻike hou a hoʻonui hou ʻia. Me nā ʻano kala like ʻole e koho ai a me nā hiʻohiʻona iPhone hou e like me Emergency SOS ma o ka satellite a me ka Dynamic Island akamai, ʻo ka iPhone 15 kahi koho paʻa.

Pikika 8: Kelepona liʻiliʻi me ka hana nui

Inā luhi ʻoe i ka lawe ʻana i nā kelepona nui a nui, pono ka Pixel 8 e noʻonoʻo. He ʻuʻuku liʻiliʻi paha ia ma mua o ka mea i hana mua ʻia, akā hoʻopili ia i kahi punch me kāna kaʻina hana Google Tensor hou a me nā hoʻoponopono kiʻi kiʻi AI. Eia kekahi, me ka hoʻokō ʻana o Google i ʻehiku mau makahiki o ka hoʻonui ʻana i ka Android, hiki iā ʻoe ke hilinaʻi e noho mau kāu kelepona i nā makahiki e hiki mai ana.

ʻO AirPods Pro me USB-C: ʻO nā pepeiao pepeiao maikaʻi loa i hiki iā ʻoe ke makana

Hoʻonui i kāu ʻike leo me ka AirPods Pro me USB-C. ʻOiai me nā hiʻohiʻona hou ma ka lewa, hāʻawi ka AirPods Pro i nā hiʻohiʻona e like me MagSafe Charging a me USB-C compatibility e hoʻolilo iā lākou i koho maikaʻi loa. E ʻoluʻolu i kāu mau pepeiao pepeiao kahiko a hauʻoli i ka ʻoluʻolu o kēia mau mea kupanaha uila.

Sonos Era 300: ʻO ka ʻōlelo Bluetooth maikaʻi loa e pili ana i ka AirPlay

No ka poʻe makemake i ka ʻoluʻolu o AirPlay, ʻo ka Sonos Era 300 kahi mea hoʻohui maikaʻi i kekahi home. Me nā mea hoʻokele ʻeono i hoʻonohonoho pono ʻia no ka hāʻawi ʻana i ke kani maikaʻi loa, e hoʻopiha kēia mea ʻōlelo Bluetooth i kou lumi me nā mele kiʻekiʻe. Hoʻohui, kūpono ia me Amazon Alexa no ka maʻalahi o ka mana home akamai.

Papa Pika: ʻO ka Papa ʻAla ʻAʻole maikaʻi loa e loaʻa

ʻO ka Pixel Tablet hou a Google he mea maʻalahi hiki ke hoʻohana ʻia no ka hana, pāʻani, a i ʻole he mea hoʻokele home akamai. Me kona hoʻomaikaʻi ʻana i nā polokalamu Android a me nā hihia hoʻohana like ʻole, he koho maikaʻi loa ia no ka poʻe e ʻimi nei i kahi papa ʻaʻole Apple.

Apple Pūnaewele Pūnaewele 9: He Smartwatch Pono e hoʻonui ʻia i

E hauʻoli nā mea hoʻohana o Apple Watch i nā hiʻohiʻona o ka Series 9. Me ke kī pālua no ka hoʻohana maʻalahi o ka lima hoʻokahi a me nā kauoha Siri offline, lawe mai kēia smartwatch i ka maʻalahi i kou pulima. Hoʻonui i ka Series 9 no kahi ʻike maikaʻi ʻole a hoʻonui ʻia.

Apple Pencil me Slide-Out USB-C: He Stylus no ka mea pena i kou ola

Inā ʻike ʻoe i kekahi mea makemake i ke kiʻi kiʻi kiʻi kiʻi kiʻi kiʻi kiʻi kiʻi kiʻi kiʻi kiʻi kiʻi kiʻi kiʻi kiʻi kiʻi kiʻi kiʻi kiʻi kiʻi kiʻi kiʻi kiʻi kiʻi kiʻi kiʻi kiʻi kiʻi, ʻo ka Apple Pencil 3 he mea pono e loaʻa. Me ka ʻoluʻolu o USB-C, ʻoi aku ka maʻalahi o ka hoʻouka ʻana ma mua o ka wā. Hāʻawi i ka makana o kahi ʻike kiʻi maʻalahi a ʻoi aku ka maikaʻi me ka Apple Pencil.

Hoʻonui i kāu pāʻani ʻenehana i kēia kau hoʻomaha me kēia mau mea ʻoi loa. Inā he mea hoihoi iPhone ʻoe a i ʻole he mea aloha Android, aia kekahi mea no kēlā me kēia ma kēia papa inoa. E mālama iā ʻoe iho a kāhāhā paha i kāu poʻe aloha me nā makana ʻenehana hou loa. Hauʻoli kūʻai!