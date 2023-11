Ke koi nei nā haneli o nā limahana OpenAI e haʻalele i ka papa ma hope o ka hoʻopau ʻana o CEO

Ma kahi kahaha o nā hanana, ʻoi aku ma mua o 500 mau limahana OpenAI i kāhea aku no ka haʻalele ʻana i ka papa o ka hui ma hope o ka wehe ʻole ʻia ʻana o CEO Sam Altman. Ua ʻike pū ʻia kēia hopena pule haunaele iā Altman e hoʻolimalima ʻia e Microsoft, e hoʻonui hou ana i ka haunaele i loko o ka hui.

ʻO nā limahana, ma kahi leka i loaʻa e CNN, ua hoʻopiʻi i ka papa no ka hana hewa ʻana i ke kī ʻana o Altman a me ka hāʻawi ʻole ʻana i nā hōʻike kūpono no kā lākou mau koi iā ia. Ua hōʻike pū lākou i ko lākou hauʻoli i nā ʻano kūkākūkā kūkākūkā a ka papa a nīnau i ko lākou mākaukau a me ka hoʻoholo.

No ka hōʻike ʻana i ko lākou ʻae ʻole, ua hoʻoweliweli nā limahana e hui pū me Altman ma Microsoft ke ʻole ka haʻalele ʻana o ka papa a hoʻihoʻi hou iā Altman lāua ʻo Greg Brockman, ka pelekikena OpenAI mua i hoʻopau ʻia. Ma waena o nā mea hōʻailona ʻo Mira Murati, i koho mua ʻia ʻo Altman ka mea pani mua, a ʻo Ilya Sutskever, ka mea hoʻokumu a me ka ʻepekema poʻokela o OpenAI.

Ma hope o ka haunaele o ka lehulehu ma muli o ka haʻalele ʻana o Altman, ua hoʻopuka ʻo Sutskever i kahi kalahala ma X e kamaʻilio ana i kona komo ʻana i ka pilikia alakaʻi. Ua hōʻike ʻo ia i ka minamina no kāna mau hana, me ka hoʻoikaika ʻana i kāna kūpaʻa e hui hou i ka hui a mālama i kāna mau hana.

ʻO kēia hakakā kūloko ma OpenAI e hoʻomālamalama i ka maopopo ʻole e pili ana i ka wā e hiki mai ana o nā lālā ʻekolu o ka hui ʻaʻole limahana. Ua hōʻike pū ʻia ka leka a nā limahana e manaʻo ana nā lālā o ka papa i ka luku ʻia ʻana o ka hui e kūlike me ka ʻoihana OpenAI e hōʻoia i nā pono o ka naʻauao maʻamau no ke kanaka-he ʻōlelo i hoʻoikaika hou i ka pāpā ʻana o nā limahana.

Hoʻohui ʻia, hōʻike kēia hanana i ka kūpaʻa a me ke kākoʻo ʻana o Altman i waena o nā limahana OpenAI, e hāʻawi ana iā Microsoft i kahi manawa e hoʻonui ai i ke kūlana. Ua ʻōlelo ka leka ua hōʻoia ʻo Microsoft i nā limahana o nā kūlana i loaʻa i loko o ka hui.

Ke hoʻomau nei ka ulu ʻana o kēia moʻolelo, e ʻike ʻia ana ka hopena o ka pilikia alakaʻi o OpenAI a inā e hoʻokō ʻia nā koi o nā limahana.

FAQs

1. No ke aha i koi ai nā limahana OpenAI e haʻalele i ka papa?

Ua manaʻo ka poʻe limahana OpenAI ua hana hewa ka papa i ke kī ʻana iā CEO Sam Altman a ʻaʻole i hāʻawi i nā hōʻike kūpono no kā lākou hoʻopiʻi kūʻē iā ia. Ua hōʻike pū lākou i ko lākou hauʻoli i nā ʻano kūkākūkā kūkākūkā a ka papa a nīnau i ko lākou mākaukau a me ka hoʻoholo.

2. ʻO wai kekahi mau mea nui i pili i kēia hanana?

ʻO Sam Altman, ka Luna Nui o OpenAI, ua wehe ʻole ʻia mai kona kūlana. ʻO Greg Brockman, ka pelekikena mua, ʻo ia kekahi o ka poʻe i hoʻoneʻe ʻia e ka papa. ʻO Mira Murati, ka mea i koho mua ʻia ma ke ʻano he pani hakahaka no Altman, a ʻo Ilya Sutskever, ka mea hoʻokumu a me ka ʻepekema poʻokela o OpenAI, he mau mea hōʻailona o ka leka a nā limahana.

3. He aha ka pane mai Microsoft mai?

Ua hōʻoia ʻo Microsoft i nā limahana OpenAI aia nā kūlana i loaʻa i loko o ka hui.

4. Pehea ʻo Ilya Sutskever i ʻōlelo ai i kona komo ʻana i ka pilikia alakaʻi?

Ma hope o ke kau inoa ʻana i ka leka a nā limahana, ua kau ʻo Ilya Sutskever i kahi kalahala ma X, e hōʻike ana i ka minamina no kona komo ʻana i nā hana a ka papa a me kāna kūpaʻa e hui hou i ka hui.