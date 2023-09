Nā Chromebook 5 kiʻekiʻe no nā haumāna ma lalo o $300

Inā he haumāna ʻoe e ʻimi nei i kahi kamepiula kūpono a kūpono hoʻi, ʻo kahi Chromebook paha ke koho kūpono loa no ʻoe. Hāʻawi nā Chromebook i ka waiwai nui no ko lākou kumu kūʻai, e hoʻolilo iā lākou i mea kūpono no nā haumāna ma kahi kālā. ʻOiai ʻaʻole i loaʻa iā lākou nā hiʻohiʻona a pau o nā kamepiula kahiko, ʻoi aku ka maikaʻi o nā Chromebook i ka nānā ʻana i ka pūnaewele, kahe ʻana, a me ka nānā ʻana i nā leka uila. Hoʻopili pū lākou me nā pāʻani kapua, e hoʻolilo iā lākou i koho kūpono no nā mea pāʻani maʻamau.

Eia nā Chromebook ʻelima kiʻekiʻe i manaʻo ʻia no nā haumāna ma lalo o $300:

1) Lenovo 14e ($235): Ke kū nei kēia Chromebook no kāna mau hiʻohiʻona maikaʻi loa-a-kūʻai. Me ka papa hana AMD A6, 4GB o RAM, a me 32GB o ka waihona uila, hāʻawi ia i ka hana ʻoluʻolu no nā hana o kēlā me kēia lā. Hāʻawi ka Lenovo 14e i nā awa like ʻole, me nā awa ʻelua USB 3.1, nā awa USB-C ʻelua, kahi pahu laka Kensington, a me kahi mea heluhelu kāleka microSD.

2) Acer Chromebook 314 ($279): Hōʻike ka Acer Chromebook 314 i kahi kaʻina hana Intel Celeron N4020, 4GB o RAM, a me 64GB o ka waiho ʻana o eMMC. ʻOiai ʻaʻole kūpono ia no ka pāʻani ʻana a i ʻole multitasking, hāʻawi ia i ke ola pākaukau lōʻihi a hiki i 10 mau hola.

3) ASUS Chromebook Flip CM3 (Hoʻomaka $285): Hele mai ka ASUS Chromebook Flip CM3 me kahi chipset MediaTek MT8183 i hoʻopaʻa ʻia no Chrome OS. Hāʻawi ʻo ia i kahi mea hoʻohālikelike compact, kahi hōʻike IPS 12-inch me kahi ʻano hiʻohiʻona 3: 2, a me ke ola pākaukau 16-hola. Kākoʻo ia i kahi peni stylus USI.

4) Lenovo Chromebook Duet ($300): Hiki ke hoʻohana ʻia ka Lenovo Chromebook Duet ma ke ʻano he pona a me kahi papa. ʻO kāna hōʻike ʻoniʻoni 10.1-ʻīniha a me ka hoʻolālā paʻa ʻana i kūpono no ka hoʻohana ʻana ma ka hele. Me kahi chipset MediaTek Helio P60T, hāʻawi ia i ke ola pākaukau a hiki i 10 mau hola.

5) Samsung Chromebook 4+ ($300 me nā kuʻikahi): Hōʻike ka Samsung Chromebook 4+ i kahi hōʻike 15.6-ʻīniha, e hāʻawi ana i kahi pono ma mua o nā Chromebook ʻē aʻe. Hāʻawi ia i nā hoʻonohonoho me 4GB a i ʻole 6GB o RAM a hiki i ka 64GB o ka waiho ʻana. Eia nō naʻe, he mea nui e hoʻomaopopo no kahi SSD kuʻuna me 128GB o ka waiho ʻana, piʻi ke kumukūʻai kokoke i $400.

Hāʻawi kēia mau Chromebook i ka hana hilinaʻi a hoʻokō i nā pono o nā haumāna ma kahi kumukūʻai kūpono. Eia naʻe, manaʻo ʻia e hana hou i ka noiʻi a noʻonoʻo i nā koi pilikino ma mua o ka hoʻoholo ʻana i ke kūʻai.

