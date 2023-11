ʻO ka piʻi ʻana o Generative AI ma Cybersecurity: He Paradigm Shift in Risk Mitigation

Ke kū nei ka poʻe loea Cybersecurity i kahi paʻakikī i ʻike ʻole ʻia - ka ʻāina hoʻoweliweli e ulu mau nei i ka honua kikohoʻe. Me nā haʻihaʻi kiʻekiʻe kiʻekiʻe e hana i nā poʻomanaʻo ma ke ʻano maʻamau, ua lilo ka pono o nā mea hana kiʻekiʻe a me nā ʻenehana e hakakā i kēia mau mea hoʻoweliweli. E hoʻokomo i ka generative AI, kahi ʻenehana hou e hoʻololi nei i ke ʻano o ka nānā ʻana o ka poʻe loea cybersecurity a hoʻēmi i nā pilikia.

Ua puka mai ʻo Generative AI ma ke ʻano he mea hana ikaika no ka ʻike ʻana i nā pilikia hou a me nā makaʻala i ka manawa maoli. Ma ka hana ʻana i ka ʻikepili ʻikepili hoʻoweliweli, hiki iā ia ke hoʻoikaika i ka poʻe ʻoihana cybersecurity i kā lākou mau hana i ka hoʻēmi ʻana i nā pilikia ma mua o ka hoʻolilo ʻana i nā hola e kānana ana i ka nui o ka ʻikepili. ʻO ka hoʻohui ʻana o generative AI i loko o nā kumuwaiwai e kōkua i ka ʻike ʻana i nā pilikia palekana me ka wikiwiki a hoʻomāmā i nā hana.

NPP:

Nīnau: He aha ka generative AI?

A: Generative AI e pili ana i ka ʻenehana e hoʻohana ana i nā algorithm artificial intelligence e hana i nā ʻike hou, e like me nā kikokikona, nā kiʻi, a i ʻole nā ​​simulation holoʻokoʻa.

Nīnau: Pehea e pōmaikaʻi ai ka generative AI i ka cybersecurity?

A: Generative AI hoʻomaʻamaʻa i ka ʻikepili ʻikepili hoʻoweliweli, e ʻae i ka poʻe loea cybersecurity e kālele i ka hoʻēmi ʻana i ka pilikia. Kōkua ia i ka ʻike ʻana i nā pilikia hou a me nā mākaʻikaʻi i ka manawa maoli, e hoʻomaʻamaʻa i nā hana.

ʻOiai he mea koʻikoʻi nā pōmaikaʻi o ka generative AI, hoʻolauna pū ia i nā luʻi hou e pili ana i ka palekana ʻikepili a me ka pilikino. Hiki i nā kumu hoʻohālike ʻōlelo nui (LLM) i hoʻohana ʻia i ka generative AI hiki ke hoʻohana a hoʻololi i ka ʻikepili kūloko o nā hui, e hāpai ana i nā hopohopo i waena o nā luna. Ma kahi kokoke i ka hapalua o nā luna hoʻokō e hopohopo nei i ka hoʻouka kaua ʻana i kā lākou mau hiʻohiʻona AI, nā lawelawe, a i ʻole ka ʻikepili.

No ka hoʻoponopono ʻana i kēia mau hopohopo, pono e loaʻa i nā ʻoihana cybersecurity kahi mākaukau kūikawā. ʻO ka noʻonoʻo ʻana, ka hoʻomau, a me ke kamaʻilio ʻana he mau mākau palupalu koʻikoʻi e pono ai i kēia kahua. Hiki i ka noʻonoʻo ʻaoʻao ke noʻonoʻo i ka poʻe loea ma waho o ka pahu a pivo koke i ka wā e hoʻoponopono ai i nā pilikia a me nā hoʻoweliweli. ʻO ka hoʻomau ʻana e kōkua iā lākou e hoʻokele i ka ʻike ambiguity a me ka ʻike liʻiliʻi, e hana i ka hana e lanakila ai i nā pilikia. ʻO ke kamaʻilio maikaʻi e hōʻoia i hiki iā lākou ke haʻi i nā manaʻo paʻakikī a hui pū me nā mea kuleana.

Ke ulu nei ka ʻāina cybersecurity, ʻike ʻia ka pono o nā poʻe loea e hiki ke hoʻololi i nā ʻenehana hou a loaʻa i nā ala hou e hoʻoponopono ai i nā hoʻoweliweli e kū mai ana. Pono nā luna hoʻolimalima e nānā i nā nīnau kūlana i ka wā e ninaninau ai, e loiloi ana i ka hiki i nā moho ke hōʻike i nā mākau noʻonoʻo lateral a me ko lākou ʻike i ka hoʻohana ʻana i nā kumuwaiwai like ʻole e lanakila ai i nā pilikia.

I ka hopena, ʻo ka hoʻohui ʻana o AI generative i ka cybersecurity kahi hoʻololi paradigm e paʻa ana i ka mana nui. Hāʻawi ia i ka poʻe loea cybersecurity e noho hoʻokahi kapuaʻi ma mua o nā hoʻoweliweli, hōʻemi i nā pilikia, a pale i ka ʻikepili koʻikoʻi. Eia nō naʻe, koi pū kekahi i kahi ala kūpono i ka hoʻoponopono ʻana i nā pilikia palekana data. Ma ka loaʻa ʻana o ka poʻe loea me ka mākaukau kūpono, hiki i nā hui ke hoʻohana i ka mana piha o AI generative ʻoiai e hōʻoiaʻiʻo ana i ka palekana a me ka pololei o kā lākou hana.