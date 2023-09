He ʻIke Hou: Pampaphoneus biccai, ka Holoholona Predatory Nui loa o kona manawa

Ma kahi noiʻi hou i paʻi ʻia ma ka Zoological Journal of the Linnean Society, ua loaʻa i kahi hui o nā mea noiʻi honua i kahi ʻike kupaianaha. Ua loaʻa iā lākou ka mōʻalihaku i mālama ʻia o kahi ʻano ʻano 265 miliona mau makahiki i kapa ʻia ʻo Pampaphoneus biccai ma ka ʻāina kuaʻāina o São Gabriel, Hema Brazil.

ʻO Pampaphoneus biccai, nona ka lāʻau lapaʻau mua i kapa ʻia ʻo dinocephalians, ʻo ia ka mea ʻai ʻai ʻiʻo nui loa a hoʻokahe koko i kona wā, e hoʻomalu ana iā ʻAmelika Hema 40 miliona mau makahiki ma mua o nā dinosaurs. Aia i loko o ka mōʻalihaku he iwi poʻo a me nā iwi iwi, e hāʻawi ana i nā ʻike waiwai i kona morphology.

ʻO nā Dinocephalians kekahi o nā hui nui o nā holoholona honua nui i ulu nui ma ka ʻāina ma mua o ka hanana luku nui loa ma ka Honua. He lālā ʻo Pampaphoneus biccai o kēia pūʻulu, nona nā iwi poʻo mānoanoa, hāʻawi iā lākou i ko lākou inoa, ʻo ia hoʻi ka "poʻo weliweli" ma ka ʻōlelo Helene. ʻOiai ua kaulana nā dinocephalians ma ʻApelika Hema a me Rūsia, ua ʻike ʻia kēia ʻike ʻana iā Pampaphoneus biccai ʻo ia wale nō nā mea i ʻike ʻia ma Brazil.

Loaʻa ka mōʻalihaku ma waena o nā pōhaku Permian, kahi wahi i kakaʻikahi nā iwi akā hāʻawi pinepine i nā mea kupanaha. He mea koʻikoʻi ka loaʻa ʻana o kahi iwi poʻo Pampaphoneus hou no ka hoʻokaʻawale ʻana iā ia mai kona ʻohana Lūkini a hoʻonui i ko mākou ʻike no kēia mea hoihoi.

ʻO ka mōʻaukala Pampaphoneus hou ka lua o ka iwi poʻo i loaʻa ma ʻAmelika Hema, a ʻoi aku ka nui a me ka mālama maikaʻi ʻana ma mua o ka mua. ʻO kona nui a me kona niho e hōʻike ana ua hoʻokani like ia me nā pōpoki nunui o kēia wā, me nā niho ʻīlio ʻoi i hoʻololi ʻia no ka hopu pio ʻana. He mea ʻaihue akamai i hiki ke hanai i nā holoholona liʻiliʻi a liʻiliʻi, a ua lawa kona nahu e nau iwi, e like me nā hyena o kēia wā.

Manaʻo ka poʻe noiʻi hiki i ka poʻe Pampaphoneus nui loa ke hiki i kahi kokoke i ʻekolu mika ka lōʻihi a hiki ke kaumaha ma kahi o 400kg. Ua manaʻo ʻia ʻo kāna mea pio i loaʻa i ka dicynodont Rastodon liʻiliʻi a me ka nui amphibian Konzhukovia, kahi i ʻike ʻia ma ka ʻāina like.

Hōʻike kēia ʻike i ke koʻikoʻi o ka moʻolelo mōʻalihaku o Brazil a hāʻawi i nā ʻike koʻikoʻi i ke ʻano o ke kaiāulu o nā kaiaola honua ma mua o ka hanana hoʻopau nui loa i ka mōʻaukala, nāna i holoi i 86% o nā ʻano holoholona ma ka honua holoʻokoʻa. Hāʻawi ka mālama ʻana i ka mōʻalihaku i kahi ʻike i ka wā i hala a kōkua i ko mākou ʻike i ke ola prehistoric ma ka Honua.

