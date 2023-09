ʻO ka Crew Motorfest: He ʻike palapala ʻāina hoʻololi pāʻani

ʻO ka pāʻani heihei honua ākea o Ubisoft, ʻo The Crew Motorfest, ua hoʻolauna i kahi palapala ʻāina e huli ana i nā poʻo i ke kaiāulu pāʻani. ʻAʻole like me ka hapa nui o nā palapala ʻāina pāʻani wikiō, ʻo ia wale nō ka lawelawe ʻana, ʻo ka palapala ʻāina ʻo The Crew Motorfest e mahalo ʻia ʻo ia ka palapala ʻāina wikiō maikaʻi loa a maikaʻi loa o 2023.

ʻO kekahi o nā hiʻohiʻona koʻikoʻi o ka palapala ʻāina ʻo ia ka hui pū ʻana me ka honua pāʻani. I ka ʻimi ʻana o nā mea pāʻani i nā alanui, nā pali, a me nā puʻu o Hawaiʻi, hiki iā lākou ke wehe i ka palapala ʻāina no ka ʻike maikaʻi ʻana i ka mokupuni. ʻO ka mea e mahalo nui ʻia ai kēia palapala ʻāina ʻo kāna 3D piha a me ka kikoʻī kikoʻī loa. Hiki i nā mea pāʻani ke wili i ka palapala ʻāina a ʻoiai nā kaʻa a me nā mokulele e hoʻomau i ka neʻe ʻana a puni iā ​​​​ia i ka manawa maoli, me ka hoʻohui ʻana i kahi papa o ka hoʻoinu ʻana.

Akā ʻaʻole e pau i laila. He mea kupanaha ka pae kiko'ī o ka palapala 'āina. ʻO ka hoʻonui ʻana i kekahi ʻāpana o ka mokupuni e hōʻike ana i kahi hōʻike manawa maoli o ka honua pāʻani, piha me nā NPC e hele ana i kā lākou mau hana maʻamau a me nā kaʻa e holo a puni. ʻO kēia kiʻekiʻe o ka launa pū ʻana a me ka ʻoiaʻiʻo he mea maʻamau i nā palapala pāʻani wikiō.

Ma kahi pae kūpono, hāʻawi ka palapala ʻāina ʻo Crew Motorfest i ka ʻike pono i nā mea pāʻani. Hōʻike ia i kahi e hui ai nā alanui, pehea ke ʻano o nā hale, kahi o nā puʻu, a me nā hiʻohiʻona ʻāina ʻē aʻe. ʻAʻole kēia nānā i nā kikoʻī e hoʻonui i ka ʻike pāʻani akā kōkua pū kekahi i nā mea pāʻani i ka hoʻokele ʻana i ka honua pāʻani.

ʻO ka hoʻolauna ʻana i kēlā palapala ʻāina hoihoi a pono hoʻi e hoʻonohonoho i kahi kūlana hou no nā palapala pāʻani wikiō. He ʻano ʻokoʻa loa ia i nā mea i hoʻokuʻu hou ʻia, e like me Starfield, ka mea i loaʻa i ka hoʻohewa ʻia no kona hemahema a kōkua ʻole i ka palapala pāʻani.

ʻO ka ʻenehana palapala ʻāina hou o Ubisoft e nīnau i ka nīnau no nā mea ʻē aʻe e hiki iā lākou ke hana me ia. He nui nā mea pāʻani e moeʻuhane nei i nā mea hiki, e hōʻike ana i kahi pāʻani map-centric e hoʻohui i ka ʻimi me nā franchise Ubisoft kaulana e like me Assassin's Creed a i ʻole Watch Dogs.

I ka hopena, ʻo ka palapala ʻāina ʻo Crew Motorfest he mea hoʻololi pāʻani. Hāʻawi ia i kahi kiʻekiʻe o ka kikoʻī, ka launa pū ʻana, a me ka pono i ʻike ʻole ʻia ma nā palapala pāʻani wikiō. Hoʻonohonoho kēia mea hou i kahi pā hou no nā mea e hiki mai ana i ka ʻoihana pāʻani.

