Iconic 1973 Porsche 911 Carrera RSR kūʻai aku ma ke kūʻai aku

Ua kūʻai ʻia aku nei kahi Porsche 1973 Carrera RSR 911 a i ʻimi nui ʻia ma ka hanana 2023 Goodwood Revival. ʻO ke kaʻa, i kapa ʻia ʻo R7, ʻo ia kekahi o ʻekolu mau hiʻohiʻona i kākoʻo ʻia e ka hale hana. ʻOiai ʻaʻole i hōʻike ʻia ke kumukūʻai kūʻai pololei, ua hōʻoia ʻia ua kūʻai aku ke kaʻa.

Kaulana ʻia ka 911 Carrera RSR no kāna moʻokūʻauhau heihei a he moʻolelo koʻikoʻi kēia hiʻohiʻona. Ua loaʻa iā ia ka hā o ka wahi ma ka 1973 24 Hours of Le Mans, a lilo ia i ka RSR hoʻopau kiʻekiʻe loa ma ka heihei hoʻomanawanui.

Ua hoʻololi nui ʻia kēia 911 Carrera RSR no ka hana heihei. Ua hōʻike ʻia i nā fenders ākea, kahi mea hao hope nui i ʻike ʻia ʻo "Mary Stuart," a me kahi ʻenekini 3.0-lita flat-6 ikaika loa. Ua hoʻohālikelike kēia mau hoʻololi i ka RSR ma ke ʻano he prototype no ka heihei Le Mans 1973, e ʻae iā ia e hoʻokūkū kūʻē i nā mea hoʻokūkū haʻuki i hoʻolaʻa ʻia ma mua o nā kaʻa i hoʻokumu ʻia.

Hoʻokele ʻia e Herbie Müller lāua ʻo Gijs van Lennep ma Le Mans, ua pau ke kaʻa ma hope o ʻekolu prototypes mai Matra-Simca a me Ferrari. Ma hope o Le Mans, ua hoʻomau ʻo R7 i kāna ʻoihana heihei me ka hui hale hana, e komo ana i nā heihei ma Österreichring a me Watkins Glen.

Ma hope o kona mau lā heihei, hoʻololi lima ʻo R7 i nā manawa he nui. Ua kūʻai ʻia aku i ka mea nona ka hui heihei Mekiko ʻo Hector Rebaque a ma hope aku i ka mea ʻohi ʻItalia ʻo Massimo Balliva. No kahi kokoke i ʻekolu mau makahiki, ua hūnā ʻia ke kaʻa ma lalo o ke kuleana o Balliva, a hiki i ka lono ʻana ua wāwahi ʻia a wehe ʻia.

Ma kahi o 2009 a i ʻole 2010, ua hoʻouna ʻo Balliva iā R7 i Farani no ka hoʻihoʻi hou ʻana, a ma hope iho ua kūʻai ʻia aku i kahi ʻohi ma ʻAmelika Hui Pū ʻIa. Eia naʻe, ua komo ke kaʻa i loko o kahi hakakā kānāwai ma luna o kona ʻano, me kekahi mea nona ka mea nona ka R7 maoli. Ua lawe ʻia ʻo Porsche engineer a me ka luna hui ʻo Norbert Singer e hōʻoia i ka ʻatikala maoli.

Manaʻo ʻia e kiʻi ma waena o 3.7 miliona a me 5.7 miliona mau paona Pelekania ma ke kūʻai ʻana, hiki i ke kumu kūʻai kūʻai R7 ke piʻi i ke kiʻekiʻe o $7.1 miliona. ʻOiai he helu nui kēia, he mea nui e hoʻomaopopo i ka hāʻule ʻana o ke kūʻai ʻana i ka moʻolelo o kahi mea hoʻokūkū prototype 1970 917K, i hoʻohana ʻia ma ka kiʻiʻoniʻoni Steve McQueen "Le Mans" a kūʻai ʻia no $14 miliona ma 2017.

