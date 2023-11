ʻO kahi holomua i loko o ka ikehu hiki ke hoʻololi ʻia: hoʻohana ʻana i ka mana o ke kai e hoʻokō i nā koi o ka ikehu honua

Ua ʻike hou nā kānaka ʻepekema i ke ʻano o ka hoʻomohala ʻana i ka ikehu hou me ka hoʻohana ʻana i ka mana kai, e hāʻawi ana i kahi hopena hoʻohiki e hoʻokō ai i nā pono ikehu honua. Hiki i kēia hanana kupaianaha ke hōʻailona i kahi neʻe koʻikoʻi i ka wā e hiki mai ana.

Hoʻohana ka mana o ke kai i ka ikehu mai ka piʻi ʻana a me ka hāʻule maoli ʻana o ke kai moana, e hoʻololi ana i uila. ʻAʻole like me ka ikehu o ka lā a i ʻole ka makani, ʻike mau ʻia ka mana o ke kai, e lilo ia i kumu hilinaʻi a maikaʻi hoʻi o ka ikehu hou.

ʻO ka maʻamau, ua kū ka mana o ke kai i kekahi mau pilikia, e like me ke kumukūʻai kiʻekiʻe a me nā wahi kikoʻī liʻiliʻi i kūpono i nā mea kanu mana kai. Eia naʻe, mahalo i ka holomua o ka ʻenehana a me ka ʻenekinia hou, ke lanakila nei kēia mau pilikia. Ua hoʻomohala nā ʻenekinia i nā hoʻolālā turbine hou a me nā ʻōnaehana hoʻololi mana kūpono i hoʻonui nui i ka hiki a me ka hiki ke hoʻohana i ka mana kai.

"He kanalima mau makahiki i hala aku nei, he moeʻuhane wale nō ka manaʻo o ka mana kai ma ka nui. I kēia lā, aia mākou ma ka ʻaoʻao o ka hoʻokō ʻana, "wahi a Kauka Sarah Thompson, kahi mea noiʻi alakaʻi i ka ikehu hou ma ke Kulanui o Global Sustainability.

Nui nā pōmaikaʻi o ka mana kai. Ma ka hoʻohana pono ʻana i ka ikehu kai, hiki i nā lāhui ke hōʻemi nui i ko lākou hilinaʻi ʻana i nā wahie mōʻalihaku, hoʻēmi i ka hoʻololi ʻana i ke aniau, a hoʻoikaika i ka hoʻomohala hoʻomau. Eia kekahi, no ka mea, aia ma kahi kokoke i kahakai nā mea kanu mana kai, hiki iā lākou ke hoʻoulu i ka ikehu maʻemaʻe me ka ʻoi aku ka maikaʻi, e hōʻemi ana i nā poho hoʻouna e pili ana i ka lawe ʻana i ka ikehu ma kahi lōʻihi.

NPP:

Nīnau: Pehea e hana ai ka mana kai?

A: Hoʻohana ka mana o ke kai i ka ikehu mai ka piʻi maoli ʻana a me ka hāʻule ʻana o ke kai moana, e hoʻololi ana i uila me ka hoʻohana ʻana i nā turbines kūikawā.

Q: He aha nā mea maikaʻi o ka mana kai?

A: ʻO ka mana o ke kai hiki ke wānana, kūpaʻa, a me kahi kumu ikehu hou, e hōʻemi ana i ka hilinaʻi ʻana i nā wahie mōʻalihaku a kōkua i ka hoʻēmi ʻana i ka hoʻololi ʻana i ke aniau.

Nīnau: Aia kekahi mau pilikia e pili ana i ka mana kai?

A: Ua kū i mua ka mana o ke kai i nā pilikia e pili ana i ke kumukūʻai a me ka palena ʻāina kūpono. Eia nō naʻe, ʻoi aku ka maikaʻi o ka holomua ʻana i ka ʻenehana.

Nīnau: Ma hea kahi e loaʻa ai nā mea kanu mana kai?

A: Aia nā mea kanu mana kai ma nā kahakai, kahi e hoʻohana pono ʻia ai ka ikehu kai.